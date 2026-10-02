Réunion secrète révélée ! Le président de Manchester City a rencontré un ministre britannique quelques jours avant le verdict de culpabilité

L’intersection entre le football d’élite et la diplomatie internationale est revenue au premier plan après des informations selon lesquelles le président de Manchester City, Al Mubarak, a rencontré le secrétaire d’État britannique aux Entreprises, Jonathan Reynolds, selon Bloomberg.

Les discussions ont été larges dans leur portée, abordant des domaines essentiels tels que le commerce, le renseignement, la sécurité et la défense. L’objectif principal était de faciliter et de discuter des investissements des Émirats arabes unis au Royaume-Uni.

Bien qu’aucun élément ne laisse penser que la procédure judiciaire en cours de la Premier League contre Manchester City ait été évoquée lors de cet échange, la proximité de la réunion avec la décision historique de la commission a suscité des interrogations.

Le gouvernement britannique avait déjà été averti par des responsables émiratis qu’une issue sévère dans l’affaire City pourrait potentiellement refroidir l’enthousiasme des Émirats arabes unis pour de futurs engagements économiques majeurs en Grande-Bretagne, comme l’a noté Alex Wickham.