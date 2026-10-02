Manchester city
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Réunion secrète révélée ! Le président de Manchester City a rencontré un ministre britannique quelques jours avant le verdict de culpabilité
Discussions de haut niveau à Downing Street
L’intersection entre le football d’élite et la diplomatie internationale est revenue au premier plan après des informations selon lesquelles le président de Manchester City, Al Mubarak, a rencontré le secrétaire d’État britannique aux Entreprises, Jonathan Reynolds, selon Bloomberg.
Les discussions ont été larges dans leur portée, abordant des domaines essentiels tels que le commerce, le renseignement, la sécurité et la défense. L’objectif principal était de faciliter et de discuter des investissements des Émirats arabes unis au Royaume-Uni.
Bien qu’aucun élément ne laisse penser que la procédure judiciaire en cours de la Premier League contre Manchester City ait été évoquée lors de cet échange, la proximité de la réunion avec la décision historique de la commission a suscité des interrogations.
Le gouvernement britannique avait déjà été averti par des responsables émiratis qu’une issue sévère dans l’affaire City pourrait potentiellement refroidir l’enthousiasme des Émirats arabes unis pour de futurs engagements économiques majeurs en Grande-Bretagne, comme l’a noté Alex Wickham.
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Infractions financières et contrats fictifs
Le contexte de cette réunion est une bataille judiciaire d'une ampleur sans précédent dans le football anglais. Une commission indépendante a récemment conclu que Manchester City s'était rendu coupable de graves infractions financières sur neuf saisons, plus précisément entre 2009/10 et 2017/18. Cette décision a été accablante, suggérant que le club avait eu recours à des accords commerciaux « factices » pour contourner les limites de dépenses.
L'ampleur de la tromperie a été mise en évidence par des conclusions selon lesquelles le club a utilisé des financements déguisés pour gonfler artificiellement les revenus du club de plus de 830 millions de livres sterling. Ces manœuvres auraient eu pour but de contourner les règlements établis à la fois par la Premier League et l'UEFA.
La FA évalue les prochaines étapes
Le document de 40 pages de la commission a détaillé la manière dont les dirigeants de City ont tenté de faire valoir que les injections financières provenaient de la Cour du prince héritier d’Abou Dhabi plutôt que directement d’Abu Dhabi United Group de Sheikh Mansour. Cette défense a été catégoriquement rejetée, le panel la décrivant comme un récit « inventé bien après les faits afin d’obscurcir et de dissimuler la réalité du système de financement déguisé ». En outre, le club a été jugé défaillant dans son obligation de coopérer à l’enquête de la Premier League.
La décision a conduit la Fédération anglaise de football à publier un communiqué indiquant : « La décision de la commission indépendante a des implications significatives pour l’intégrité du jeu. Nous examinons attentivement cette décision et ses implications, et nous prendrons les mesures appropriées le cas échéant. »
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Manchester City lance un appel complet
Au lendemain du verdict, Manchester City a refusé d’accepter les conclusions et a officiellement entrepris de contester la décision. Le club a respecté une échéance stricte jeudi soir pour déposer ce qu’il a qualifié d’« appel complet » contre l’avis de la commission. Manchester City reste inflexible sur le fait qu’il n’a rien fait de mal et que le jugement initial est fondamentalement erroné.
Dans sa communication officielle, le club a déclaré : « Manchester City Football Club peut confirmer qu’à 19 h, le jeudi 1er octobre 2026, le club a déposé son appel complet contre l’avis de la Commission de Premier League, en lien avec la procédure disciplinaire de Premier League. La position ferme du club est que, pour de multiples raisons, l’avis contient des erreurs matérielles manifestes de droit, de principe et de fait, et qu’il n’est pas fiable. »
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