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Emanuele Tramacere
Traduit par

Réunion entre arbitres et entraîneurs : les absents et les cas « de VAR », Rowe-Kalulu et les autres erreurs reconnues par Orsato

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Premier face-à-face entre le monde de l’arbitrage et celui des clubs de Serie A

La Serie A 2026/2027 vit une véritable révolution technique au niveau de l’arbitrage. Le passage de la gestion Rocchi à celle de Daniele Orsato a entraîné un barème arbitral complètement différent par rapport au passé, et c’est pourquoi l’attente était immense pour la rencontre qui était prévue aujourd’hui entre les dirigeants de l’arbitrage et les entraîneurs des 20 clubs de Serie A.

À Lissone, le climat a été celui d’un échange serein, au cours duquel l’équipe menée par le désignateur a reconnu certaines erreurs commises lors de cette première partie de saison.

  • LES ENTRAÎNEURS ABSENTS

    Les vingt entraîneurs de Serie A n’étaient pas tous présents à la rencontre, mais ceux qui n’ont pas pu y participer ont choisi d’y envoyer leur entraîneur adjoint.

    Parmi les absents, rapporte Panorama, se distinguent assurément Gian Piero Gasperini, Maurizio Sarri et Massimiliano Allegri, ainsi que Massimiliano Alvini et Eusebio Di Francesco.

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  • La VAR n’est pas éteinte, mais...

    Orsato a rassuré toutes les personnes présentes que « le VAR n’est pas éteint », mais il a réaffirmé que les hommes présents à Lissone n’interviendront qu’en présence d’erreurs de terrain claires et évidentes, sans volonté d’aller revoir les cas limites ou déjà évalués en pleine vision par l’arbitre sur le terrain.

  • ROWE-KALULU ET LES AUTRES ERREURS

    Orsato a donc admis certaines erreurs commises jusqu’ici par ses hommes. La retenue de Kalulu sur Rowe valait un penalty, tout comme celle de Caracciolo sur Pellegrino en Coupe d’Italie entre la Fiorentina et Pise.

    Dans Fiorentina-Frosinone, il manque un rouge pour Alex Jimenez, tandis que la main de Vlasic dans Torino-Milan valait un penalty. Enfin, Caqueret sur Britschgi dans Como-Parma valait lui aussi un rouge.

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  • Les cas « de terrain »

    Enfin, Orsato a confirmé que, dans plusieurs cas litigieux, la ligne correcte avait été de maintenir la décision prise sur le terrain, comme pour la poussée de De Bruyne à l’occasion du but de Napoli contre le Genoa ou le choc entre Heggem et Oristanio lors de Bologna-Torino. Dans ces cas, aucune intervention du VAR ne sera jamais demandée par le corps arbitral.