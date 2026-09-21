La Serie A 2026/2027 vit une véritable révolution technique au niveau de l’arbitrage. Le passage de la gestion Rocchi à celle de Daniele Orsato a entraîné un barème arbitral complètement différent par rapport au passé, et c’est pourquoi l’attente était immense pour la rencontre qui était prévue aujourd’hui entre les dirigeants de l’arbitrage et les entraîneurs des 20 clubs de Serie A.

À Lissone, le climat a été celui d’un échange serein, au cours duquel l’équipe menée par le désignateur a reconnu certaines erreurs commises lors de cette première partie de saison.