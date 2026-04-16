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« Retrouvons-nous ! » - Cristiano Ronaldo a cessé de suivre Gary Lineker sur Instagram après que la légende anglaise a laissé entendre que ses propos sur Lionel Messi ne plaisaient pas à la star d'Al-Nassr
Une snobberie sur les réseaux sociaux dévoilée
Invité du podcast «The Rest Is Football », Lineker a révélé que la légende portugaise avait décidé de ne plus le suivre sur Instagram, une réaction possiblement liée à son analyse franche des carrières des deux joueurs. Malgré ce camouflet, l’ancien attaquant du FC Barcelone reste fermement convaincu que Messi incarne l’apogée du football.
Messi est le « joueur préféré de tous les temps » de Lineker.
La tension s’est peut-être exacerbée l’an dernier lorsque Lineker a écarté la superstar portugaise de son « Mount Rushmore » personnel des plus grands du football. Tout en reconnaissant les exploits incroyables de l’élite du ballon rond, l’ancien attaquant anglais a toujours soutenu que Messi occupait une dimension à part dans l’histoire du sport.
Interrogé sur son choix de privilégier Messi à Cristiano, Lineker a expliqué : « Messi est mon joueur préféré de tous les temps, tout simplement parce qu’il est, à mon avis, le meilleur joueur de l’histoire. Même parmi les plus grands, comme Cruyff, Zidane ou Ronaldo, le fait qu’il existe un échelon supplémentaire, nettement supérieur, est remarquable.
Sans ses blessures, le Brésilien Ronaldo aurait pu prétendre à une place. Il a malgré tout réalisé des choses extraordinaires et rayonné sur les terrains. Si je devais choisir quatre noms pour mon « Mont Rushmore » personnel, ce seraient Pelé, Maradona, Messi et Fenomeno [Ronaldo]. »
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Selon nos sources, Cristiano Ronaldo « n’apprécie pas » Gary Lineker.
Après la décision de Cristiano Ronaldo de ne plus le suivre sur Instagram, Gary Lineker a réagi avec humour en affirmant qu’il s’en remettrait. « Il ne m’aime pas beaucoup, Cristiano Ronaldo. Je ne l’ai pas vexé par quoi que ce soit que j’ai dit à son sujet, si ce n’est que je suis honnête et que je considère, dans l’ensemble, que Messi est un meilleur footballeur. Il a cessé de me suivre sur Instagram. Je m’en remettrai. Je continue de l’apprécier. Je l’ai rencontré à de nombreuses reprises. Je sais qu’il m’en veut, mais peu importe. Alors, s’il te plaît, Cristiano, appelle-moi : redevenons amis. »
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Ronaldo veut marquer la Coupe du monde de son empreinte
Ronaldo se concentre sur le terrain, alors qu'Al-Nassr occupe la première place de la Saudi Pro League avec 76 points en 29 matchs. À l’aube de ses 42 ans, le vétéran est sous contrat jusqu’en juin 2027 et devrait mener le Portugal lors de la Coupe du monde 2026, dans un groupe comprenant la RD Congo, l’Ouzbékistan et la Colombie. Auteur de 24 buts en 25 matchs cette saison, l’attaquant vise un titre national avant ce qui pourrait être sa dernière année sur les terrains.