La tension s’est peut-être exacerbée l’an dernier lorsque Lineker a écarté la superstar portugaise de son « Mount Rushmore » personnel des plus grands du football. Tout en reconnaissant les exploits incroyables de l’élite du ballon rond, l’ancien attaquant anglais a toujours soutenu que Messi occupait une dimension à part dans l’histoire du sport.

Interrogé sur son choix de privilégier Messi à Cristiano, Lineker a expliqué : « Messi est mon joueur préféré de tous les temps, tout simplement parce qu’il est, à mon avis, le meilleur joueur de l’histoire. Même parmi les plus grands, comme Cruyff, Zidane ou Ronaldo, le fait qu’il existe un échelon supplémentaire, nettement supérieur, est remarquable.

Sans ses blessures, le Brésilien Ronaldo aurait pu prétendre à une place. Il a malgré tout réalisé des choses extraordinaires et rayonné sur les terrains. Si je devais choisir quatre noms pour mon « Mont Rushmore » personnel, ce seraient Pelé, Maradona, Messi et Fenomeno [Ronaldo]. »