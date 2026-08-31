Musiala a vécu 12 mois difficiles, avec sa cheville cassée lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025. Il a passé six mois sur la touche, mais s’est battu pour revenir et disputer 24 matches entre la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne et la Ligue des champions.

La Coupe du monde 2026 l’a vu briller sous les couleurs de son pays, avec d’autres apparitions lors de ce tournoi, mais son efficacité a été limitée dans sa quête de retrouver le rythme sur l’ensemble d’un match et de rallumer sa plus vive étincelle.

Le Bayern espérait voir Musiala jouer un rôle important pour lui en 2026-27, mais il passe davantage de temps avec le corps médical. Musiala s’est évanoui lors d’un match amical contre le RB Leipzig, avant de s’effondrer de nouveau quelques jours plus tard face à Heidenheim.

Musiala a ensuite publié sur les réseaux sociaux : « On m’a diagnostiqué des crises d’absence temporaires, brèves, mais facilement traitables, dues à un dysfonctionnement neurologique. Elles peuvent provoquer les épisodes récents, comme celui contre Leipzig ou maintenant à Heidenheim. Je sais qu’elles semblent effrayantes au premier abord, mais pour moi, elles font actuellement simplement partie de mon quotidien. Je reçois d’excellents soins médicaux et je suis très optimiste. Le FC Bayern, ma famille et mes amis sont toujours à mes côtés et me soutiennent dans ce parcours. »