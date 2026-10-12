Arsenal reçoit le club français du LOSC Lille à l’Emirates Stadium pour la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA. Les retrouvailles occupent le devant de la scène avant le match : le défenseur brésilien Gabriel Magalhaes affronte pour la première fois son ancien club depuis son départ de France pour le nord de Londres en 2020.

Autre retour marquant, l’ancien attaquant d’Arsenal Olivier Giroud retrouve un stade qu’il connaît bien, à la pointe de l’attaque de l’équipe de Davide Ancelotti.

L’équipe de Mikel Arteta aborde cette rencontre avec l’ambition de confirmer sa victoire 1-0 à Naples lors de son premier match européen.