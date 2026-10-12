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Retrouvailles entre anciens d’Arsenal ! Gabriel se réjouit d’affronter Lille, tandis qu’Arteta salue Giroud, figure emblématique de l’Emirates Stadium, avant le choc européen
Les retrouvailles chargées d’émotion au premier plan à l’Emirates Stadium
Arsenal reçoit le club français du LOSC Lille à l’Emirates Stadium pour la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA. Les retrouvailles occupent le devant de la scène avant le match : le défenseur brésilien Gabriel Magalhaes affronte pour la première fois son ancien club depuis son départ de France pour le nord de Londres en 2020.
Autre retour marquant, l’ancien attaquant d’Arsenal Olivier Giroud retrouve un stade qu’il connaît bien, à la pointe de l’attaque de l’équipe de Davide Ancelotti.
L’équipe de Mikel Arteta aborde cette rencontre avec l’ambition de confirmer sa victoire 1-0 à Naples lors de son premier match européen.
- AFP
Gabriel se réjouit de retrouver son ancien club
Gabriel Magalhaes a disputé 52 matches avec Lille entre 2017 et 2020 avant de s’imposer comme un titulaire incontournable de la défense d’Arsenal. À l’approche de la rencontre de milieu de semaine, le défenseur central de 28 ans a reconnu que ce match avait une importance particulière pour lui.
« Ce sera un jour très spécial pour moi », a confié Gabriel.
« J’ai beaucoup d’affection pour ce club, alors je serai vraiment heureux de revoir les supporters et de jouer contre Lille. »
- Getty Images Sport
Arteta rend hommage à son ancien coéquipier Giroud
Mikel Arteta a également évoqué avec affection les souvenirs de ses années dans le même vestiaire que Giroud, auteur de 105 buts en 253 matches lors de ses six saisons à Arsenal. Le Français est désormais le point d’appui de l’attaque de Lille aux côtés de Dilane Bakwa et Maurits Kjaergaard.
« C’était une forte personnalité et quelqu’un de formidable à côtoyer dans le vestiaire », a déclaré Arteta, interrogé sur son ancien coéquipier.
« Il avait un profil de joueur complètement différent de ceux auxquels nous étions habitués, et quelle carrière il a eue ! Il l’a assurément méritée. »
- Sports Press Photo
Les inquiétudes liées aux blessures pèsent sur Arsenal avant le coup d’envoi
Malgré l’atmosphère empreinte de nostalgie, Arteta doit gérer plusieurs inquiétudes urgentes concernant les blessures, après des contretemps survenus en sélection et à l’entraînement. Le défenseur central Ezri Konsa est rentré prématurément de son rassemblement avec l’Angleterre, tandis que le milieu Martin Zubimendi et le défenseur Piero Hincapie ont reçu des coups lors des derniers entraînements.
« Nous devons les évaluer aujourd’hui et leur faire passer des examens complémentaires pour connaître leur état. Nous pourrons ensuite déterminer combien de temps ils seront indisponibles », a confirmé Arteta.
Arsenal tentera de porter à 14 sa série de 13 victoires consécutives lors des matches de phase de groupes et de phase de ligue des compétitions européennes, au coup d’envoi à Londres.
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