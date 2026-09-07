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Retrouvailles du Derby d'Italia : Vlahovic et Skriniar s'affrontent alors que Besiktas bat Fenerbahçe 2-1
Les retrouvailles du Derby d'Italia explosent à Kadikoy
Le premier derby d’Istanbul de la saison de Trendyol Super Lig a vu de brûlantes retrouvailles du Derby d’Italia entre Vlahovic et Skriniar occuper le devant de la scène à Kadikoy. Besiktas a signé une fantastique remontée pour battre son grand rival Fenerbahce 2-1 lors de la quatrième journée.
Le capitaine de Fenerbahce, Milan Skriniar, a ouvert le score à la 26e minute, mais Ridvan Yilmaz a égalisé 12 minutes plus tard pour les visiteurs.
Dusan Vlahovic a ensuite complété le renversement à la 73e minute, en inscrivant le but décisif pour offrir les trois points à Besiktas.
- Xinhua
Une ancienne rivalité de Serie A se rallume
La rencontre a été marquée par l’intense querelle persistante entre Skriniar et Vlahovic, qui se sont déjà affrontés pendant des années en Italie. Skriniar a porté les couleurs de la Sampdoria et de l’Inter Milan, tandis que Vlahovic a joué pour la Fiorentina et la Juventus.
La tension est montée d’un cran à la 51e minute lors d’un duel très engagé entre Vlahovic et un joueur de Fenerbahçe.
Quand l’arbitre Halil Umut Meler a laissé jouer après une supposée main, Vlahovic a réagi avec colère, déclenchant une altercation puis une bagarre avec Skriniar.
Des airs de Juventus contre l’Inter
L’arbitre Halil Umut Meler est rapidement intervenu pour rétablir l’ordre, en adressant des cartons jaunes à Skriniar et Vlahovic après que leurs coéquipiers se sont précipités pour séparer les deux hommes. Ce clash bouillant rappelait leur célèbre confrontation d’avril 2022 lors d’un match entre la Juventus et l’Inter.
Lors de cette rencontre de Serie A, la prestation défensive dominante de Skriniar avait empêché Vlahovic d’avoir le moindre impact, préparant ainsi des années de tension.
Cependant, l’attaquant serbe a pris sa revanche ultime à Istanbul en inscrivant le but de la victoire face à l’arrière-garde de Skriniar.
- Getty Images Sport
Besiktas prend un premier avantage dans le derby
Besiktas a tenu bon dans les dernières minutes alors que Fenerbahce n'est pas parvenu à égaliser avant le coup de sifflet final.
Ce succès 2-1 à l'extérieur donne à Besiktas un élan précoce et l'avantage psychologique dans la course au titre en Süper Lig.
Les deux équipes vont désormais se tourner vers leurs prochains rendez-vous en championnat et en Europe après un derby animé à Kadikoy.
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