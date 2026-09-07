Le premier derby d’Istanbul de la saison de Trendyol Super Lig a vu de brûlantes retrouvailles du Derby d’Italia entre Vlahovic et Skriniar occuper le devant de la scène à Kadikoy. Besiktas a signé une fantastique remontée pour battre son grand rival Fenerbahce 2-1 lors de la quatrième journée.

Le capitaine de Fenerbahce, Milan Skriniar, a ouvert le score à la 26e minute, mais Ridvan Yilmaz a égalisé 12 minutes plus tard pour les visiteurs.

Dusan Vlahovic a ensuite complété le renversement à la 73e minute, en inscrivant le but décisif pour offrir les trois points à Besiktas.



