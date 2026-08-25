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Retrouvailles de la MSN pour Lionel Messi et Luis Suarez ? La MLS mise en garde contre l’« erreur » Neymar au milieu des liens avec l’Inter Miami, tandis que Giuseppe Rossi explique ses inquiétudes face à des progrès à « pas d’escargot »
Les superstars en MLS : Beckham, Ibrahimovic et Rooney
Pendant une grande partie de son existence, la Major League Soccer s’est appuyée sur des recrues de renom pour susciter l’intérêt et attirer les parieurs. De David Beckham à Heung-min Son en passant par Steven Gerrard, Kaka, Andrea Pirlo, Zlatan Ibrahimovic et Wayne Rooney, le rêve américain a séduit bon nombre de noms bien connus.
Messi, le GOAT argentin, a emprunté cette voie en 2023, après avoir été attiré vers les États-Unis par la légende de Manchester United et de l’Angleterre, Beckham, et il est devenu l’attraction principale d’un championnat qui sait que les billets peuvent se vendre partout où va le huituple Ballon d’Or.
Quelques visages familiers l’ont rejoint dans l’aventure, et il a été avancé que Neymar, après un retour compliqué à ses racines à Santos, pourrait être le prochain à faire ses valises pour le Sunshine State.
En tant qu’outil marketing, peu de joueurs sont plus grands ou plus efficaces que le meilleur buteur de l’histoire du Brésil. Il a toutefois 34 ans et a connu des difficultés de forme et de condition physique avec son club et sa sélection ces derniers temps.
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Neymar aux côtés de Messi serait-il bénéfique à la MLS ?
Dans cette optique, Neymar serait-il un ajout judicieux pour Miami et la MLS, ou un pari inutile ? L’ancien attaquant du Real Salt Lake Rossi, désormais directeur du football du New York Cosmos, a déclaré à GOAL dans le cadre d’un entretien réalisé en association avec BetBrothers : « C’est là que la MLS fait des erreurs, et elle continue d’en faire.
« C’est un excellent coup marketing, c’est ce que c’est, mais quel genre de produit mettez-vous sur le terrain ? Faire revenir Neymar pour le réunir avec Lionel Messi et Luis Suarez, qu’essayez-vous de devenir en tant que championnat ?
« Si c’est pour atteindre le niveau des grands championnats européens comme la Premier League, la Liga, la Bundesliga et ces compétitions-là, vous avancez à pas d’escargot, mais la MLS est avide de clics et de vues, et elle ne se soucie pas vraiment du niveau du football en lui-même.
« Oui, elle a fait de grands progrès, et bravo à elle pour cela. La valorisation des clubs est élevée et c’est un excellent modèle économique, mais qu’en est-il du football ? Est-ce que cela progresse et avance ? Je ne pense pas, et c’est quelque chose qui doit changer.
« Le problème, c’est que les personnes aux commandes ne s’en soucient pas vraiment. Elles ne se préoccupent que des valorisations. C’est le problème quand on met ces milliardaires à la tête d’un championnat. Elles seraient ravies de voir Neymar venir en MLS et rejouer avec Messi, mais cela ne fera pas grandir la MLS en tant que championnat de football. C’est ce que je pense. »
Neymar pourrait-il retrouver son éclat à l’Inter Miami ?
Il se peut qu’un transfert de l’Amérique du Sud vers l’Amérique du Nord aide Neymar à retrouver son éclat perdu, après avoir déjà connu une grande réussite aux côtés de Messi et Suarez au Camp Nou.
Interrogé sur cette possibilité, et sur les bénéfices sportifs que la MLS pourrait en tirer, Rossi a ajouté : « Si Neymar pouvait rejoindre Miami, pourquoi pas ? Ce serait formidable pour lui, et c’est toujours un grand joueur. J’adore Neymar, bordel. C’est l’un des meilleurs joueurs de sa génération et je pense que tout le monde aimerait le voir jouer, et c’est génial pour les supporters et pour tout le reste.
« Je vois simplement les choses autrement, parce qu’il y a des avantages et des inconvénients à tout, et oui, tout le monde veut voir Neymar, mais cela nuit à l’intégrité du produit en lui-même en transformant la MLS encore davantage en cirque plutôt qu’en véritable championnat de football. »
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Les contrats de Messi et Suarez dans une nouvelle ère pour la MLS
Le contrat de Neymar à Santos doit expirer à la fin de l’année, ce qui le laissera libre de rejoindre Miami. Si ce mouvement se concrétise, il fera alors partie d’une nouvelle ère pour la MLS, la saison 2027-2028 devant voir l’adoption par le football national aux États-Unis d’un calendrier de type européen.
Messi devrait, malgré ses allusions à une retraite, toujours être là pour prendre part à ce processus, puisqu’il est lié par un contrat jusqu’en 2028. Suarez devrait toutefois signer une nouvelle prolongation afin de faire à nouveau partie du « MSN ».
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