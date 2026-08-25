Pendant une grande partie de son existence, la Major League Soccer s’est appuyée sur des recrues de renom pour susciter l’intérêt et attirer les parieurs. De David Beckham à Heung-min Son en passant par Steven Gerrard, Kaka, Andrea Pirlo, Zlatan Ibrahimovic et Wayne Rooney, le rêve américain a séduit bon nombre de noms bien connus.

Messi, le GOAT argentin, a emprunté cette voie en 2023, après avoir été attiré vers les États-Unis par la légende de Manchester United et de l’Angleterre, Beckham, et il est devenu l’attraction principale d’un championnat qui sait que les billets peuvent se vendre partout où va le huituple Ballon d’Or.

Quelques visages familiers l’ont rejoint dans l’aventure, et il a été avancé que Neymar, après un retour compliqué à ses racines à Santos, pourrait être le prochain à faire ses valises pour le Sunshine State.

En tant qu’outil marketing, peu de joueurs sont plus grands ou plus efficaces que le meilleur buteur de l’histoire du Brésil. Il a toutefois 34 ans et a connu des difficultés de forme et de condition physique avec son club et sa sélection ces derniers temps.