Retrouvailles choc pour la star de Chelsea à 89 M£ ? Frank Lampard vise un transfert audacieux pour renforcer Coventry

Coventry s’est imposé comme une destination surprise pour Mudryk, Lampard souhaitant obtenir le prêt de l’ailier, selon The Sun. Alors que les Sky Blues préparent leur retour tant attendu dans l’élite, l’ancien entraîneur de Chelsea cherche à tirer parti de ses connexions à Stamford Bridge pour renforcer ses options offensives.

Le média indique que l’intérêt de Coventry n’est pas isolé, puisque deux autres clubs de Premier League non nommés et trois clubs européens suivent également la situation. Un prêt pourrait être la solution parfaite pour toutes les parties, permettant au joueur de 25 ans de retrouver son rythme loin des projecteurs intenses de l’ouest de Londres.

Mudryk a disputé huit matches sous les ordres de Lampard lors de son deuxième passage à la tête de Chelsea.



