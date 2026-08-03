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Retrouvailles choc pour la star de Chelsea à 89 M£ ? Frank Lampard vise un transfert audacieux pour renforcer Coventry
Lampard vise un ambitieux coup pour Mudryk
Coventry s’est imposé comme une destination surprise pour Mudryk, Lampard souhaitant obtenir le prêt de l’ailier, selon The Sun. Alors que les Sky Blues préparent leur retour tant attendu dans l’élite, l’ancien entraîneur de Chelsea cherche à tirer parti de ses connexions à Stamford Bridge pour renforcer ses options offensives.
Le média indique que l’intérêt de Coventry n’est pas isolé, puisque deux autres clubs de Premier League non nommés et trois clubs européens suivent également la situation. Un prêt pourrait être la solution parfaite pour toutes les parties, permettant au joueur de 25 ans de retrouver son rythme loin des projecteurs intenses de l’ouest de Londres.
Mudryk a disputé huit matches sous les ordres de Lampard lors de son deuxième passage à la tête de Chelsea.
- AFP
La résolution de la suspension pour dopage ouvre la voie à un retour
Mudryk, qui a rejoint Chelsea dans le cadre d’un transfert de 89 millions de livres, bonus compris, en 2023, est enfin libre de reprendre sa carrière professionnelle après que la Fédération anglaise a conclu sa procédure antidopage. L’ailier faisait l’objet d’une suspension provisoire depuis novembre 2024 après avoir été contrôlé positif au meldonium, mais l’affaire a connu son dénouement lorsqu’il a reconnu une infraction et accepté une suspension équivalente au temps déjà purgé.
L’international ukrainien a évoqué ouvertement le poids émotionnel de l’enquête, déclarant : « Cela a été la période la plus difficile de ma carrière. Comme je l’ai toujours soutenu depuis le début de cette affaire, je n’ai jamais pris sciemment ni intentionnellement de substance interdite. Mon engagement à concourir loyalement et à représenter mon club et mon pays avec professionnalisme et intégrité a toujours été important pour moi. Je tiens à remercier ma famille et mes amis pour leur soutien et leur confiance tout au long de cette période. »
Alonso tempère les attentes autour de Mudryk
Si le club est heureux de le récupérer, le nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, s’est montré prudent dans la gestion des attentes concernant l’implication immédiate de l’ailier. Le technicien espagnol a reconnu que le moment de cette autorisation avait été un choc, soulignant que cette avancée avait été une surprise bienvenue pour son staff.
« Il est trop tôt pour dire où il en est en termes de condition physique, en termes de temps de jeu nécessaire pour être de nouveau impliqué, donc il est encore trop tôt pour le dire », a expliqué Alonso. « Mais nous sommes heureux pour lui, surtout pour lui, parce que nous ne sommes probablement pas capables de comprendre ce qu’il a traversé pendant cette période et ce qu’il ressent en ce moment face aux choses auxquelles il a dû faire face. »
Alonso a également confirmé que Mudryk rejoindrait le groupe de Chelsea pour sa tournée de pré-saison à Hong Kong, tout en précisant qu’ils n’avaient pas eu l’occasion de se parler directement.
- Getty Images Sport
Un nouveau départ à l’horizon
Le chemin du retour dans le onze de départ à Stamford Bridge s’annonce ardu au vu de la concurrence actuelle. Pendant l’absence forcée de Mudryk, Chelsea a ajouté plusieurs attaquants à son effectif, ce qui rend un départ en prêt encore plus logique pour son développement.
Reste à savoir si ce prochain chapitre se déroulera sous les ordres de Lampard à Coventry ou s’il restera à Chelsea sous l’œil attentif d’Alonso, c’est la grande question des dernières semaines du mercato. Coventry débutera sa campagne de Premier League face à Arsenal le 21 août, et Lampard aimerait avoir à sa disposition un joueur de la qualité explosive de Mudryk pour une telle affiche.
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