Comme le rapporte The Sun, le Real Madrid s'est imposé comme un prétendant surprise pour recruter le milieu de terrain de Naples McTominay afin de renforcer son effectif lors du prochain mercato de janvier, au terme d'un parcours remarquable pour l'Écossais depuis son départ de Manchester United en 2024, qui l'a vu devenir une pièce centrale de la campagne historique de Naples conclue par un Scudetto, avec 13 buts et six passes décisives à la clé, preuve qu'il pouvait s'imposer au plus haut niveau du football européen loin du football anglais.

S'appuyant sur cette campagne exceptionnelle, le MVP en titre de la Serie A 2024-25 a conservé sa forme remarquable la saison suivante, trouvant le chemin des filets à 14 reprises et délivrant quatre passes décisives en 44 apparitions toutes compétitions confondues.