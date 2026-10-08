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Genoa CFC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

Retrouvailles avec Mourinho ? Le Real Madrid envisage un transfert sensationnel pour l’ancien joueur de Manchester United Scott McTominay

S. McTominay
Real Madrid
SSC Naples
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Serie A

Scott McTominay pourrait se diriger vers un transfert sensationnel au Santiago Bernabeu, puisque le Real Madrid envisagerait de passer à l’action pour le milieu de terrain de Naples. L’international écossais est dans une forme sensationnelle depuis son départ de Manchester United, au point d’attirer l’intérêt de son ancien mentor Jose Mourinho.

  • Le Real Madrid envisage un renfort surprise au milieu de terrain

    Comme le rapporte The Sun, le Real Madrid s'est imposé comme un prétendant surprise pour recruter le milieu de terrain de Naples McTominay afin de renforcer son effectif lors du prochain mercato de janvier, au terme d'un parcours remarquable pour l'Écossais depuis son départ de Manchester United en 2024, qui l'a vu devenir une pièce centrale de la campagne historique de Naples conclue par un Scudetto, avec 13 buts et six passes décisives à la clé, preuve qu'il pouvait s'imposer au plus haut niveau du football européen loin du football anglais.

    S'appuyant sur cette campagne exceptionnelle, le MVP en titre de la Serie A 2024-25 a conservé sa forme remarquable la saison suivante, trouvant le chemin des filets à 14 reprises et délivrant quatre passes décisives en 44 apparitions toutes compétitions confondues.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-MAN UTDAFP

    Le bras de fer à Naples ouvre la porte

    Malgré son succès sur le terrain, des murmures de mécontentement se font de plus en plus entendre en coulisses au Stadio Diego Armando Maradona. Avec encore deux ans sur son contrat actuel, McTominay chercherait à obtenir un nouveau contrat lucratif avec les Partenopei, même si les négociations autour d’une prolongation revalorisée n’ont pas encore abouti.

    Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, ne ferait pas d’un nouveau contrat pour l’Écossais une priorité à ce stade. Ce manque d’urgence de la part de la direction du club italien a mis plusieurs cadors européens en état d’alerte, avec le Real Madrid en tête de la course. Si un transfert au Santiago Bernabéu venait à se concrétiser, McTominay y retrouverait un visage très familier en la personne de Mourinho, l’entraîneur qui lui avait offert ses débuts professionnels en équipe première lors de leur passage commun à Manchester United.

  • Surmonter les obstacles liés à la condition physique en Italie

    Ces spéculations sur un transfert interviennent à un moment où McTominay a fait preuve d’une immense résilience, sur le terrain comme en dehors. Il a récemment repris l’entraînement complet après avoir subi une opération du cœur en septembre pour corriger un rythme irrégulier.

    Dans une communication officielle concernant l’état de santé du joueur, un communiqué de Naples indiquait : « Mercredi, Scott McTominay a subi des examens diagnostiques complémentaires, qui ont montré qu’il est apte à jouer. [Il] a donc repris l’entraînement avec le reste de l’équipe après la période passée à s’entraîner à part. »

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  • SSC Napoli v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Début lent, défis d’effectif et test à venir face à Frosinone

    Sur le terrain, McTominay n’a fait que deux apparitions cette saison, tandis que son équipe de Naples occupe actuellement la neuvième place du classement de Serie A avec sept points, soit six de retard sur le leader, la Roma. Les Partenopei vont désormais préparer la réception de Frosinone au stade Diego Armando Maradona samedi, pour leur premier match après la trêve internationale.

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