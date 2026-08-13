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Khaled Mahmoud

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Retrouvailles avec Farke ! Leeds cible un transfert de Nico Elvedi alors que Sebastiaan Bornauw se rapproche d’un départ

Leeds
N. Elvedi
S. Bornauw
D. Farke
M'Gladbach
Bundesliga
Premier League

Leeds United intensifie ses efforts pour renforcer ses options défensives avant la fermeture du mercato, et le défenseur central du Borussia Mönchengladbach Nico Elvedi émerge comme une cible prioritaire. Ce transfert permettrait à l’international suisse de retrouver Daniel Farke à Elland Road après leur passage commun en Bundesliga.

  • Farke vise des retrouvailles avec Gladbach

    Leeds United est optimiste quant à la conclusion d’un accord pour Elvedi, alors que le club cherche à apporter une expérience significative à sa ligne défensive. À 29 ans, le joueur est bien connu de l’entraîneur des Whites, Farke, pour avoir évolué sous les ordres du technicien allemand lors de la saison 2022-2023 en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le contrat actuel d’Elvedi à Gladbach devant expirer l’été prochain, le club de Bundesliga serait ouvert à une vente afin d’éviter de perdre le vétéran gratuitement dans un an.

    Des sources à Leeds comme à Monchengladbach ont indiqué à The Athletic qu’elles sont convaincues que ce transfert d’Elvedi a de grandes chances de se concrétiser. L’international suisse est un pilier de l’élite allemande depuis une décennie, et Farke tient à apporter ce niveau de sérénité et de compréhension tactique à la campagne de Leeds United en Premier League.

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    Le départ de Bornauw facilite le transfert

    La piste menant à Elvedi s’accélère alors que Sebastiaan Bornauw se rapproche d’un départ du West Yorkshire pour un retour en Allemagne. Comme l’a révélé en premier Sky Sport Germany, Hambourg est confiant quant à la possibilité de recruter le défenseur central belge, qui cherche à obtenir un temps de jeu régulier après une période frustrante à Elland Road. De son côté, Leeds a reconnu que le défenseur pourrait partir à la recherche d’un nouveau défi.

    Après avoir eu du mal à s’installer durablement dans le onze de départ, Bornauw est désireux de prendre un nouveau départ afin d’obtenir un temps de jeu garanti. Son départ potentiel obligerait Leeds, qui utilise un système à trois défenseurs depuis l’hiver dernier, à renforcer ses options en défense centrale. Pour combler ce vide, Leeds a jeté son dévolu sur Elvedi, un défenseur expérimenté qui a disputé 36 matches avec Mönchengladbach la saison dernière, inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives, et qui affiche un total impressionnant de 19 buts en 364 apparitions avec le club allemand.

  • Une présence de vétéran pour le Real Madrid

    Elvedi arrive avec un pedigree impressionnant, lui qui a enchaîné les performances de haut niveau, aussi bien en club qu’en sélection. Le défenseur a joué un rôle central dans le parcours de la Suisse à la Coupe du monde cet été, aidant son pays à atteindre les quarts de finale avant d’être éliminé par l’Argentine.

    Le spécialiste des transferts Florian Plettenberg a également confirmé l’avancée du dossier, en rapportant qu’Elvedi et Leeds United se sont déjà entendus sur les termes personnels d’un contrat courant jusqu’en 2029. Le défenseur suisse serait extrêmement enthousiaste à l’idée de rejoindre la Premier League avant la date limite du mercato. Leeds prépare désormais sa première offre formelle, qui devrait être soumise sous peu, tandis que le Borussia Monchengladbach est disposé à sanctionner la vente si son évaluation est respectée.

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    La fenêtre de mercato active se poursuit à Elland Road

    Si le transfert d’Elvedi venait à se concrétiser, le défenseur suisse rejoindrait Harry Wilson, Tarik Muharemovic et James Trafford comme quatrième recrue estivale de Leeds. Son arrivée renforcerait considérablement la rotation défensive de Farke, tout en soulignant la volonté du conseil d’administration de soutenir l’entraîneur avec des joueurs fiables et expérimentés, juste à temps alors que Leeds s’apprête à lancer sa campagne de Premier League par un déplacement sur le terrain de Nottingham Forest le 22 août.

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