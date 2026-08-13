Leeds United est optimiste quant à la conclusion d’un accord pour Elvedi, alors que le club cherche à apporter une expérience significative à sa ligne défensive. À 29 ans, le joueur est bien connu de l’entraîneur des Whites, Farke, pour avoir évolué sous les ordres du technicien allemand lors de la saison 2022-2023 en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le contrat actuel d’Elvedi à Gladbach devant expirer l’été prochain, le club de Bundesliga serait ouvert à une vente afin d’éviter de perdre le vétéran gratuitement dans un an.

Des sources à Leeds comme à Monchengladbach ont indiqué à The Athletic qu’elles sont convaincues que ce transfert d’Elvedi a de grandes chances de se concrétiser. L’international suisse est un pilier de l’élite allemande depuis une décennie, et Farke tient à apporter ce niveau de sérénité et de compréhension tactique à la campagne de Leeds United en Premier League.