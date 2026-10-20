Le défenseur du Real Madrid Ibrahima Konate a représenté l’effectif à la Ciudad Real Madrid mardi, avant le match de Ligue des champions de l’UEFA contre le RB Leipzig. L’équipe de Jose Mourinho aborde la troisième journée avec l’objectif de poursuivre son sans-faute en Europe, après ses victoires contre l’Inter Milan et la Roma.

Cette rencontre revêt une importance particulière pour Konate, qui a disputé 66 matches avec Leipzig entre 2017 et 2021 avant de rejoindre l’Espagne.

« Demain, ce sera un match très spécial pour moi, car je vais jouer contre mon ancien club », a déclaré Konate. « Je suis très heureux de revoir mes anciens coéquipiers. Nous avons hâte de gagner demain et de nous placer parmi les huit premiers. »