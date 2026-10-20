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Retrouvailles allemandes ! Les anciens de Leipzig Konate et Diomande prêts à jouer un mauvais tour à leur ancien club, tandis que Mourinho vise la perfection
Konate se prépare à des retrouvailles chargées d’émotion au Santiago Bernabéu
Le défenseur du Real Madrid Ibrahima Konate a représenté l’effectif à la Ciudad Real Madrid mardi, avant le match de Ligue des champions de l’UEFA contre le RB Leipzig. L’équipe de Jose Mourinho aborde la troisième journée avec l’objectif de poursuivre son sans-faute en Europe, après ses victoires contre l’Inter Milan et la Roma.
Cette rencontre revêt une importance particulière pour Konate, qui a disputé 66 matches avec Leipzig entre 2017 et 2021 avant de rejoindre l’Espagne.
« Demain, ce sera un match très spécial pour moi, car je vais jouer contre mon ancien club », a déclaré Konate. « Je suis très heureux de revoir mes anciens coéquipiers. Nous avons hâte de gagner demain et de nous placer parmi les huit premiers. »
- ZUMA Press Wire
Un défenseur se confie sur sa vie au Real Madrid, Diomande et l’aura de Mourinho
Konate s’est réjoui de ses premiers mois à Madrid, évoquant le rayonnement mondial du club, son association avec Yan Diomande, 19 ans, et la présence imposante de l’entraîneur Jose Mourinho. « C’est plus que ce à quoi je m’attendais : les médias, tout prend beaucoup plus d’ampleur », a déclaré Konate. « Pour moi, c’est la meilleure équipe du monde. »
Faisant l’éloge de Diomande, son ancien coéquipier à Leipzig, Konate a ajouté : « Il a beaucoup de talent... Il travaille très dur chaque jour et je ne vois pas pourquoi il ne réussirait pas dans cette équipe à l’avenir. »
À propos de l’influence de Mourinho, Konate a confié : « Il dégage une aura impressionnante que tous les entraîneurs n’ont pas. Bien sûr, quand il parle, tout le monde l’écoute et le respecte dans le vestiaire. »
Konate refuse de se laisser distraire par El Clasico et salue ses coéquipiers français
Alors qu’un grand rendez-vous de championnat contre Barcelone approche, Konate a insisté sur le fait que le Real Madrid ne pouvait pas se permettre de perdre de vue ses obligations européennes. « Il est très important de se concentrer uniquement sur le prochain match, a affirmé Konate. Si nous gagnons demain, cela nous aidera à mieux jouer lors du Clasico, mais si nous nous concentrons uniquement sur le Clasico, nous ne serons pas prêts pour demain. »
Konate a également attribué la rapidité de son adaptation aux Français du Real Madrid : Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappe et Ferland Mendy.
« J’ai eu beaucoup de chance de côtoyer Tchouameni et Mbappe, a-t-il expliqué. Ils m’avaient déjà beaucoup parlé du club... Mon seul rêve ici est de réussir. »
- LaPresse
Le Real Madrid vise une troisième victoire consécutive en Europe
Fort d’une série exceptionnelle de 44 matches consécutifs avec au moins un but marqué à domicile en Ligue des champions, au stade Santiago-Bernabéu, le Real Madrid veut consolider sa place dans le top 8.
Leipzig se rend en Espagne en quête de rachat sous la houlette de Martin Demichelis, après une lourde défaite (6-1) contre le Bayern Munich en championnat ce week-end et six défaites lors de ses six derniers déplacements européens.
Konate, Diomande et le Real Madrid accueillent l’équipe allemande mercredi soir avec l’objectif de prendre trois points cruciaux avant de se tourner vers le Clasico.
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