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Retrouvailles allemandes ! Konate et Diomande, anciens coéquipiers à Leipzig, prêts à jouer un mauvais tour à leur ancien club, tandis que Mourinho vise la perfection
Konate se prépare à des retrouvailles chargées d’émotion au stade Santiago Bernabeu
Le défenseur du Real Madrid Ibrahima Konate s’est présenté au nom du groupe à la Ciudad Real Madrid mardi, à la veille du match de Ligue des champions de l’UEFA contre le RB Leipzig. L’équipe de Jose Mourinho aborde la 3e journée avec l’objectif de préserver son bilan parfait en Europe, après ses victoires contre l’Inter Milan et la Roma.
Cette rencontre revêt une importance personnelle particulière pour Konate, qui a disputé 66 matches avec Leipzig entre 2017 et 2021 avant d’arriver en Espagne.
« Demain, ce sera un match très spécial pour moi, car je vais affronter mon ancien club, a déclaré Konate. Je suis très heureux de retrouver mes anciens coéquipiers, et nous voulons gagner demain pour être bien placés parmi les huit premiers. »
- ZUMA Press Wire
Un défenseur se confie sur son quotidien au Real Madrid, Diomande et l’aura de Mourinho
Konate s’est réjoui de ses premiers mois à Madrid, évoquant le rayonnement mondial du club, son entente avec Yan Diomande, 19 ans, et la présence imposante de l’entraîneur principal Jose Mourinho. « C’est plus que ce à quoi je m’attendais : les médias, tout prend beaucoup plus d’ampleur », a déclaré Konate. « Pour moi, c’est la meilleure équipe du monde. »
Évoquant Diomande, son ancien coéquipier à Leipzig, Konate a ajouté : « Il a beaucoup de talent... Il travaille très dur chaque jour et je ne vois pas pourquoi il ne réussirait pas dans cette équipe à l’avenir. »
À propos de l’influence de Mourinho, Konate a confié : « Il dégage une aura impressionnante que tous les entraîneurs n’ont pas. Bien sûr, quand il parle, tout le monde l’écoute et le respecte dans le vestiaire. »
Konate refuse de se laisser distraire par le Clasico et salue ses coéquipiers français
Alors qu’un choc très attendu face à Barcelone sur la scène nationale approche, Konate a insisté sur le fait que le Real Madrid ne pouvait pas se permettre de perdre de vue ses obligations européennes. « Il est très important de se concentrer uniquement sur le prochain match, a-t-il affirmé. Si nous gagnons demain, cela nous aidera à mieux jouer lors du Clasico. Mais si nous ne pensons qu’au Clasico, nous ne serons pas prêts pour demain. »
Konate a également salué l’aide des Français du Real Madrid, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappe et Ferland Mendy, qui ont facilité son adaptation.
« J’ai eu beaucoup de chance de côtoyer Tchouameni et Mbappe, a-t-il expliqué. Ils m’avaient déjà beaucoup parlé du club… Mon seul rêve ici est de réussir. »
- LaPresse
Le Real Madrid vise une troisième victoire européenne consécutive
Fort d’une série exceptionnelle de 44 matches consécutifs avec au moins un but inscrit à domicile en Ligue des champions, au Santiago Bernabéu, le Real Madrid entend consolider sa place parmi les huit premiers.
Leipzig se rend en Espagne en quête de rachat sous la direction de Martin Demichelis, après sa lourde défaite 6-1 face au Bayern Munich en championnat ce week-end et six défaites consécutives à l’extérieur en compétition européenne.
Konate, Diomande et le Real Madrid accueillent l’équipe allemande mercredi soir avec l’objectif de décrocher trois points cruciaux avant de se tourner vers le Clásico.
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