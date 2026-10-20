Le défenseur du Real Madrid Ibrahima Konate s’est présenté au nom du groupe à la Ciudad Real Madrid mardi, à la veille du match de Ligue des champions de l’UEFA contre le RB Leipzig. L’équipe de Jose Mourinho aborde la 3e journée avec l’objectif de préserver son bilan parfait en Europe, après ses victoires contre l’Inter Milan et la Roma.

Cette rencontre revêt une importance personnelle particulière pour Konate, qui a disputé 66 matches avec Leipzig entre 2017 et 2021 avant d’arriver en Espagne.

« Demain, ce sera un match très spécial pour moi, car je vais affronter mon ancien club, a déclaré Konate. Je suis très heureux de retrouver mes anciens coéquipiers, et nous voulons gagner demain pour être bien placés parmi les huit premiers. »