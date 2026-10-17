Le même article précise que Glentoran n’a jamais officiellement publié d’offre pour le poste d’entraîneur après le départ de Devine, après avoir d’abord envisagé des candidats comme Jim Magilton et Ian Baraclough.

Cependant, dès que la nouvelle s’est répandue, les candidatures ont rapidement afflué de tous les horizons du monde du football. Le propriétaire du club, Pour, a souligné l’ampleur exceptionnelle de la réponse : « Le poste a suscité énormément d’intérêt alors que nous n’avions pas du tout publié d’offre. Après le départ de Deccy (Devine), la nouvelle s’est répandue et nous avons été submergés de candidatures et d’appels d’agents et d’anciens joueurs », a-t-il expliqué.

« Très vite, nous avons reçu beaucoup de CV. Certains étaient corrects, mais beaucoup venaient d’entraîneurs remarquables et hautement qualifiés. »