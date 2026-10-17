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Everton FC v Southampton FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduit par

Retour surprise ! Duncan Ferguson, légende d’Everton, sur le point de faire un retour extraordinaire sur un banc d’entraîneur à Glentoran, club du championnat d’Irlande du Nord

D. Ferguson
Glentoran
Premiership
Everton
Premier League

La légende d’Everton Duncan Ferguson s’apprête à faire un retour retentissant sur un banc d’entraîneur en prenant les rênes de Glentoran, club de Premiership nord-irlandaise. L’ancien international écossais a trouvé un accord pour diriger le club de Belfast après de longues négociations avec son propriétaire, Ali Shams Pour. Sa présentation officielle est prévue lundi.

  • Un héros de Goodison accepte un poste d’entraîneur en BetMcLean

    Selon le Belfast Telegraph, le technicien de 54 ans est sur le point de prendre les rênes du club au BetMcLean Oval, avec pour mission de mettre fin à sa longue disette de titres. L’ancien attaquant d’Everton est sans club depuis la fin de son passage de 13 mois à Inverness Caledonian Thistle, en octobre 2024. Sa nomination conclut un long processus de recrutement lancé après le départ de Declan Devine en septembre.

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    Le poste vacant attire des entraîneurs de premier plan

    Le même article précise que Glentoran n’a jamais officiellement publié d’offre pour le poste d’entraîneur après le départ de Devine, après avoir d’abord envisagé des candidats comme Jim Magilton et Ian Baraclough.

    Cependant, dès que la nouvelle s’est répandue, les candidatures ont rapidement afflué de tous les horizons du monde du football. Le propriétaire du club, Pour, a souligné l’ampleur exceptionnelle de la réponse : « Le poste a suscité énormément d’intérêt alors que nous n’avions pas du tout publié d’offre. Après le départ de Deccy (Devine), la nouvelle s’est répandue et nous avons été submergés de candidatures et d’appels d’agents et d’anciens joueurs », a-t-il expliqué.

    « Très vite, nous avons reçu beaucoup de CV. Certains étaient corrects, mais beaucoup venaient d’entraîneurs remarquables et hautement qualifiés. »

  • Le pedigree continental témoigne d’une immense stature

    Il est également entendu que des personnalités de premier plan venues de toute l’Europe, dont l’ancien attaquant des Rangers Peter Lovenkrands, avaient manifesté leur intérêt avant que Pour ne parvienne à convaincre Ferguson de prendre place sur le banc.

    Le propriétaire a souligné que le calibre des candidats témoigne de l’attrait durable du club : « Ce sont des personnes habituées à jouer dans des championnats comme la Premier League en Angleterre, la Premiership en Écosse et la première division au Danemark », a-t-il ajouté.

    « Nous nous sommes demandé s’ils voulaient vraiment venir dans notre championnat, mais c’était bel et bien le cas. Je pense que l’intérêt manifesté pour ce poste par tant de personnes hautement qualifiées montre l’envergure et l’attrait de Glentoran, ainsi que l’importance de notre club de football. »

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  • imago-sport-1062165636.jpgNews Images

    La quête du titre exige un trophée sans attendre

    Après une série sans défaite sous la direction du duo intérimaire formé par Paddy McCourt et Tim McCann, Ferguson doit d’emblée relever le défi de faire de l’équipe une véritable prétendante au titre. Le club de l’est de Belfast n’a plus remporté le championnat depuis 2009 et a manqué de peu un trophée lors de la dernière journée de la saison passée. Il lui faudra rapidement mettre en place sa philosophie de jeu à haute intensité pour combler les 14 points qui le séparent de Coleraine, leader du championnat.

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