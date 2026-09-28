AFP
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Retour là où tout a commencé ! - Neto revient à la Juventus à 37 ans, l'ancien gardien bianconero réintègre le club après huit ans d'absence
Un retour surprise à l’Allianz Stadium
Dans un mouvement que peu avaient vu venir au début de la saison, la Juventus a officiellement annoncé le retour du gardien vétéran Neto. L'expérimenté Brésilien arrive comme solution d'urgence pour les Bianconeri, qui se sont retrouvés en sous-effectif après un coup dur dévastateur pour leur secteur des gardiens.
Le club s'est tourné vers le joueur de 37 ans pour apporter de la profondeur et du leadership, confirmant l'opération sur ses réseaux sociaux avec le message suivant : La Juventus a officiellement confirmé la signature de Neto, le gardien brésilien ayant finalisé son arrivée chez le géant turinois.
Il s'agit d'un retour plein de romantisme pour un joueur qui avait déjà connu un passage riche en trophées à Turin il y a près d'une décennie, avant d'entamer un parcours à travers les plus grands championnats d'Europe puis de retourner en Amérique du Sud.
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La Juventus officialise l’arrivée de Neto
L’accord a rapidement progressé lorsqu’il est devenu clair que la Juventus avait besoin de renforts immédiats. Le club a confirmé les détails de son nouvel engagement dans un communiqué officiel, précisant que le joueur est prêt à contribuer immédiatement au groupe de l’équipe première sous la direction actuelle.
Selon le communiqué officiel du club, « Norberto Neto est de retour sous le maillot de la Juventus. Le gardien brésilien revient chez les Bianconeri en signant un contrat jusqu’au 30 juin 2027. Né en 1989, Neto a déjà porté les couleurs de la Juventus entre 2015 et 2017, disputant 22 matches sur deux saisons et remportant deux titres de Serie A, deux Coupes d’Italie et une Supercoupe d’Italie. » Cette relation préexistante avec le club a été un facteur décisif dans cette opération, la direction privilégiant un joueur qui connaissait déjà les fortes exigences associées à ce maillot.
Remplacer Grabara, blessé
Le déclencheur de ce transfert inattendu a été la malheureuse absence de longue durée de Kamil Grabara. Le gardien polonais, qui était un élément fiable pour le club, a subi une blessure catastrophique qui a contraint le staff médical à l’écarter pour un avenir prévisible. Plus précisément, la Juventus a choisi Neto pour remplacer Kamil Grabara, dont la saison est terminée en raison d’une blessure au ligament croisé antérieur du genou droit.
Avec la place de titulaire actuellement occupée par l’impressionnant Guglielmo Vicario, le staff technique a estimé qu’il était essentiel de disposer d’un professionnel expérimenté capable d’entrer en jeu à tout moment si le gardien numéro un rencontrait le moindre problème. L’arrivée de Neto permet à l’équipe de ne pas devoir compter uniquement sur de jeunes espoirs inexpérimentés à un moment crucial de la saison de Serie A.
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Neto autorisé à finaliser son retour à la Juventus
Avant de signer son nouveau contrat, Neto a dû se rendre en Italie pour passer les examens physiques nécessaires afin de s’assurer qu’il restait affûté malgré son âge. Le vétéran est arrivé hier à l’aéroport de Caselle, à Turin, avant de se rendre au J|Medical pour les examens médicaux de routine qui précèdent toute signature professionnelle.
Compte tenu de son récent parcours au Brésil, le staff médical tenait à vérifier son état, mais le joueur de 37 ans a passé tous les tests sans le moindre problème. Son expérience dans des environnements à forte pression, notamment lors de passages dans certains des clubs les plus prestigieux du monde, fait de lui un candidat idéal pour épauler Vicario, en apportant les connaissances tactiques et le calme exigés d’une doublure dans un club du standing de la Juve.
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