Dans un mouvement que peu avaient vu venir au début de la saison, la Juventus a officiellement annoncé le retour du gardien vétéran Neto. L'expérimenté Brésilien arrive comme solution d'urgence pour les Bianconeri, qui se sont retrouvés en sous-effectif après un coup dur dévastateur pour leur secteur des gardiens.

Le club s'est tourné vers le joueur de 37 ans pour apporter de la profondeur et du leadership, confirmant l'opération sur ses réseaux sociaux avec le message suivant : La Juventus a officiellement confirmé la signature de Neto, le gardien brésilien ayant finalisé son arrivée chez le géant turinois.

Il s'agit d'un retour plein de romantisme pour un joueur qui avait déjà connu un passage riche en trophées à Turin il y a près d'une décennie, avant d'entamer un parcours à travers les plus grands championnats d'Europe puis de retourner en Amérique du Sud.