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Retour en Premier League pour Darwin Núñez ? L’ancien attaquant de Liverpool a trouvé un accord de transfert avec Al-Hilal, mettant fin à son passage tumultueux en Saudi Pro League
Fin de partie brutale pour le chapitre saoudien
Nunez s’apprête à quitter Al-Hilal moins d’un an après son arrivée chez le géant saoudien. L’international uruguayen de 26 ans avait rejoint le Moyen-Orient en août dernier pour un montant initial de 46 millions de livres sterling (63 millions de dollars), mais son passage à Riyad a rapidement tourné au cauchemar après une décision sans pitié de la direction concernant la composition de l’équipe.
L’attaquant a trouvé un accord avec la direction pour faciliter son départ cet été. Malgré un salaire astronomique de 400 000 livres par semaine, soit plus du double de ses émoluments à Anfield, le joueur privilégie sa carrière sportive plutôt que les gains financiers après avoir été écarté des terrains durant toute la seconde partie de la saison.
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Le facteur Benzema et les problèmes d'enregistrement
L’arrivée de Karim Benzema en janvier a été l’élément déclencheur de la mise à l’écart de Nunez à Al-Hilal. Selon le règlement de la Ligue professionnelle saoudienne, chaque club ne peut inscrire que huit joueurs étrangers nés avant 2003 dans son effectif de 25 joueurs. Pour faire de la place à l’ancien capitaine du Real Madrid, Al-Hilal a dû faire un choix douloureux et c’est Nunez qui a été sacrifié.
Depuis février, le joueur de 26 ans n’a plus porté le maillot du club. Malgré des statistiques honorables (six buts et quatre passes décisives en 16 matchs de championnat), il s’est retrouvé marginalisé, contraint de s’entraîner loin du groupe professionnel pendant plusieurs mois. Selon le média uruguayen Referi, il est resté professionnel durant cette période, mais son manque de temps de jeu lui a fait perdre sa place de titulaire dans la sélection de Marcelo Bielsa.
De la lutte d’Anfield à celle de Riyad
Le départ de Núñez vers l’Arabie saoudite met fin à un passage de trois ans controversé à Liverpool. Recruté 85 millions de livres (116 millions de dollars) en provenance du Benfica, l’Uruguayen n’a jamais vraiment répondu aux attentes sur la côte de Merseyside. Si l’attaquant a contribué au sacre des Reds en Premier League, ses derniers mois ont été ternis par les critiques d’Arne Slot, qui a jugé son engagement « inacceptable ».
Au total, il a marqué 40 buts en 143 matchs, mais son parcours a été entaché par des occasions manquées très médiatisées et une inconstance chronique. Lors de sa dernière saison sous les ordres de Jürgen Klopp, il est tombé en disgrâce, et lorsque Al-Hilal a proposé à Liverpool de récupérer une partie importante de son investissement, le club a choisi de tirer profit de l’attaquant.
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L’Uruguayen pourrait-il faire son retour en Europe ?
Un retour en Premier League se profile pour Darwin Núñez, désireux de redorer son blason. Selon les dernières rumeurs, Chelsea, toujours à la recherche d’un buteur fiable, et la Juventus, géant de la Serie A, suivraient de près la situation de l’attaquant. Ces deux destinations de premier plan lui offriraient l’occasion de prouver qu’il peut toujours briller au plus haut niveau continental.
Ayant atteint son meilleur niveau lors de sa dernière saison à Benfica, où il a inscrit 34 buts en 41 matchs, les clubs intéressés espèrent redécouvrir le joueur qui a semé la terreur dans les défenses de la Ligue des champions.