Nunez s’apprête à quitter Al-Hilal moins d’un an après son arrivée chez le géant saoudien. L’international uruguayen de 26 ans avait rejoint le Moyen-Orient en août dernier pour un montant initial de 46 millions de livres sterling (63 millions de dollars), mais son passage à Riyad a rapidement tourné au cauchemar après une décision sans pitié de la direction concernant la composition de l’équipe.

L’attaquant a trouvé un accord avec la direction pour faciliter son départ cet été. Malgré un salaire astronomique de 400 000 livres par semaine, soit plus du double de ses émoluments à Anfield, le joueur privilégie sa carrière sportive plutôt que les gains financiers après avoir été écarté des terrains durant toute la seconde partie de la saison.