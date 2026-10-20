McTominay s’est épanoui à Naples dans un rôle plus offensif, grâce à une plus grande liberté pour se projeter vers l’avant. Sa première saison en Serie A lui a valu un titre de champion et la distinction de MVP. Il a ensuite terminé 18e du classement du Ballon d’Or 2025.

Il a battu ses records personnels devant le but, son meilleur total sur une saison passant de 13 à 14 buts. Un public parmi les plus passionnés a adopté McTominay et sa compagne Cam Reading, la « reine d’Italie ».

Il a récemment dû faire face à des problèmes de santé personnels, mais le joueur de 29 ans est de nouveau en forme et efficace en 2026-27, après avoir disputé la Coupe du monde avec sa sélection. Il lui reste un peu plus de 18 mois de contrat au Stadio Diego Armando Maradona.

Naples doit décider, alors qu’aucun nouvel accord n’a été conclu, s’il préfère vendre McTominay ou prendre le risque de le conserver. Un intérêt de Barcelone avait déjà été évoqué, tandis que des rumeurs prêtent désormais aux géants madrilènes de la Liga une attention particulière à la situation. L’entraîneur du Real, Mourinho, est celui qui avait donné à McTominay sa première grande chance à Manchester.