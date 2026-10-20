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Retour en Premier League ou retrouvailles avec Jose Mourinho ? Un ancien international écossais livre son pronostic sur le prochain transfert de Scott McTominay, l’ancien joueur de Manchester United étant également associé au Real Madrid
Manchester United a vendu McTominay pour seulement 26 millions de livres sterling
McTominay a choisi l’aventure italienne à l’été 2024, lorsqu’il a rompu les liens qui l’unissaient à Manchester United depuis le début de sa carrière. Alors qu’il peinait à s’imposer dans un rôle bien défini à Old Trafford, où il était souvent utilisé comme milieu défensif, il a rejoint Naples pour 26 millions de livres (35 millions de dollars).
Depuis, de sérieuses questions se posent sur les raisons pour lesquelles Manchester United, malgré ses problèmes de régularité collective, a accepté de se séparer d’un joueur formé au club sur lequel il pouvait toujours compter pour tout donner. Le club a également été accusé de ne pas avoir compris qu’il disposait d’un milieu capable d’aller d’une surface à l’autre.
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Titre de champion de Serie A, prix de meilleur joueur et votes pour le Ballon d’Or
McTominay s’est épanoui à Naples dans un rôle plus offensif, grâce à une plus grande liberté pour se projeter vers l’avant. Sa première saison en Serie A lui a valu un titre de champion et la distinction de MVP. Il a ensuite terminé 18e du classement du Ballon d’Or 2025.
Il a battu ses records personnels devant le but, son meilleur total sur une saison passant de 13 à 14 buts. Un public parmi les plus passionnés a adopté McTominay et sa compagne Cam Reading, la « reine d’Italie ».
Il a récemment dû faire face à des problèmes de santé personnels, mais le joueur de 29 ans est de nouveau en forme et efficace en 2026-27, après avoir disputé la Coupe du monde avec sa sélection. Il lui reste un peu plus de 18 mois de contrat au Stadio Diego Armando Maradona.
Naples doit décider, alors qu’aucun nouvel accord n’a été conclu, s’il préfère vendre McTominay ou prendre le risque de le conserver. Un intérêt de Barcelone avait déjà été évoqué, tandis que des rumeurs prêtent désormais aux géants madrilènes de la Liga une attention particulière à la situation. L’entraîneur du Real, Mourinho, est celui qui avait donné à McTominay sa première grande chance à Manchester.
McTominay changera-t-il de club en 2027 ?
Un retour dans le football anglais a également été évoqué. Quelle est donc l’issue la plus probable à l’ouverture des marchés des transferts en 2027 ? Interrogé à ce sujet, Nevin, l’ancien ailier de l’Écosse qui s’exprimait en partenariat avec Netbet Casino, a confié à GOAL : « Quelle excellente question. C’est difficile d’y répondre, car beaucoup d’équipes aimeraient l’avoir.
« Encore aujourd’hui, je ne comprends pas pourquoi Manchester United l’a laissé partir. Ça me dépasse. Je ne pense pas que le club ait mesuré son potentiel et les qualités que l’Écosse lui a permis de libérer.
« Je ne serais pas surpris qu’il reste à Naples, mais presque toutes les équipes italiennes s’intéresseraient à lui, parce qu’elles l’adorent et apprécient ce qu’il a accompli là-bas. Peut-il franchir un palier encore plus important ? Vous savez quoi ? Je pense que presque tout le monde voudrait l’avoir.
« La raison, c’est qu’il peut jouer numéro 10, numéro 6, numéro 8 ou défenseur central. Autrement dit, vous obtenez quatre joueurs, tous de qualité. Alors, où est-ce que je le vois jouer ? Voici une réponse un peu étrange : où il veut ! »
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Madrid ou l’Angleterre : où McTominay finira-t-il ?
McTominay reste discret sur ses projets et se concentre entièrement sur le présent depuis qu’il s’est remis d’une intervention chirurgicale mini-invasive visant à corriger des irrégularités du rythme cardiaque.
Il en est à un stade de sa carrière où il ne lui reste probablement plus qu’un seul grand transfert à réaliser. Il doit donc décider s’il veut partir plus loin, éventuellement en Espagne, s’installer durablement là où il est ou s’il peut boucler la boucle de sa carrière.
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