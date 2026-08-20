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Retour en Liga en vue ? L’Atlético de Madrid rivalise avec Aston Villa dans la course à la signature de l’attaquant de Chelsea Nicolas Jackson
Alemany mène les négociations à Londres
L'Atlético de Madrid est officiellement à la recherche d'un nouveau buteur. Avec Alexander Sorloth actuellement écarté en raison d'une blessure et Julian Alvarez qui pousse pour quitter le club, une demande fermement rejetée par la direction de l'Atlético, les Rojiblancos ont identifié Jackson comme le candidat idéal pour renforcer leurs options offensives.
Selon des informations de MARCA, Mateu Alemany, le directeur du football de l'Atlético de Madrid, a été aperçu au Metropolitano lors de la victoire 2-0 de l'équipe contre Malaga pour son ouverture de la saison en Liga mercredi, avant de voyager de l'aéroport de Barajas vers Londres jeudi matin. La mission est claire : trouver une percée qui permettrait à Jackson de revenir sur le sol espagnol. Alors que plusieurs noms figurent toujours sur la short-list de l'Atlético, l'ancien joueur de Villarreal est passé en tête de liste.
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Contraintes financières et concurrence
S'attacher les services de Jackson ne sera pas une tâche simple pour le géant espagnol. L'Atletico opère sous de fortes contraintes financières après l'investissement important consenti pour signer Cuti Romero, dans le cadre d'un accord d'une valeur de 33 M€ plus 7 M€ supplémentaires en variables. Par conséquent, Alemany étudie un prêt qui pourrait nécessiter que Chelsea prenne en charge une partie du salaire de l'attaquant.
Évoquant les difficultés du mercato actuel, Alemany a admis auprès de Movistar : « Tout est compliqué. Le marché, si vous le regardez de l'extérieur, est devenu difficile, et chaque année qui passe, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le système. Il y a de l'inflation. Les joueurs spéciaux sont difficiles à obtenir. »
Le chemin du retour de Jackson en Espagne
Le parcours de Jackson depuis son départ de Liga a été un tourbillon de transferts très médiatisés et de fortunes diverses. Après un transfert avorté à Bournemouth lors de son dernier hiver à Villarreal, il a finalement rejoint Chelsea pour un montant avoisinant les 37 millions d'euros. Depuis, il a passé deux saisons en Premier League et a connu un prêt au Bayern Munich.
Jackson n'est pas un inconnu du football espagnol, lui qui a passé deux saisons à Villarreal entre 2021 et 2023. Lors de son passage chez le Sous-marin jaune, l'attaquant sénégalais a disputé 48 matches toutes compétitions confondues, inscrivant 13 buts et délivrant six passes décisives.
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Les derniers jours du mercato
Cependant, l'Atlético de Madrid fait face à une rude concurrence d'Aston Villa pour la signature de Jackson. Le club de Premier League est dirigé par Unai Emery, le technicien même qui a offert à l'attaquant sénégalais ses débuts chez les seniors à Villarreal. Villa considère Jackson comme une cible prioritaire pour renforcer son secteur offensif, notamment en prévision d'un possible départ d'Ollie Watkins vers l'Arabie saoudite.
Cet intérêt intervient alors que The Sun rapporte que Jackson reste déterminé à se battre pour sa place à Chelsea, surtout au vu de son contrat de longue durée à Stamford Bridge, qui court jusqu'en 2033. Cependant, s'imposer comme un titulaire indiscutable s'est révélé compliqué, l'international sénégalais totalisant 30 buts et 12 passes décisives en 81 apparitions toutes compétitions confondues avec Chelsea.
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