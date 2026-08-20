L'Atlético de Madrid est officiellement à la recherche d'un nouveau buteur. Avec Alexander Sorloth actuellement écarté en raison d'une blessure et Julian Alvarez qui pousse pour quitter le club, une demande fermement rejetée par la direction de l'Atlético, les Rojiblancos ont identifié Jackson comme le candidat idéal pour renforcer leurs options offensives.

Selon des informations de MARCA, Mateu Alemany, le directeur du football de l'Atlético de Madrid, a été aperçu au Metropolitano lors de la victoire 2-0 de l'équipe contre Malaga pour son ouverture de la saison en Liga mercredi, avant de voyager de l'aéroport de Barajas vers Londres jeudi matin. La mission est claire : trouver une percée qui permettrait à Jackson de revenir sur le sol espagnol. Alors que plusieurs noms figurent toujours sur la short-list de l'Atlético, l'ancien joueur de Villarreal est passé en tête de liste.