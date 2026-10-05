Le sélectionneur du Portugal, Jesus, a insisté sur le fait qu’il avait toujours prévu de ne s’exprimer sur la situation qu’après avoir bouclé la série de quatre matches de Ligue des nations de dimanche, au cours de laquelle une victoire 2-1 contre la Norvège a assuré une place en quarts de finale aux champions en titre. S’exprimant après la rencontre, le technicien, qui avait déjà entraîné le joueur de 41 ans à Al-Nassr, a précisé que toute décision concernant un retour du détenteur du record du monde avec 146 buts en 234 sélections dépend entièrement de l’attaquant lui-même.

Évoquant l’avenir international du vétéran, Jesus a déclaré : « S’il le veut, il reviendra en sélection. Nous pourrons parler avant la prochaine convocation, mais c’est Cris qui va décider. Cristiano doit mettre un terme à son aventure en sélection comme il le souhaite, c’est lui qui décidera de la manière dont il veut le faire. Lors de ma première convocation, j’ai dit : “J’ai besoin de toi, j’ai besoin que tu sois près de moi, que tu joues ou non, j’ai besoin de toi.” Et maintenant, je dis la même chose. »