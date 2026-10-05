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Retour de Cristiano Ronaldo ? Le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, donne une énorme mise à jour après le départ sensationnel du capitaine du camp de la Ligue des nations
La porte reste ouverte pour CR7
Le sélectionneur du Portugal, Jesus, a insisté sur le fait qu’il avait toujours prévu de ne s’exprimer sur la situation qu’après avoir bouclé la série de quatre matches de Ligue des nations de dimanche, au cours de laquelle une victoire 2-1 contre la Norvège a assuré une place en quarts de finale aux champions en titre. S’exprimant après la rencontre, le technicien, qui avait déjà entraîné le joueur de 41 ans à Al-Nassr, a précisé que toute décision concernant un retour du détenteur du record du monde avec 146 buts en 234 sélections dépend entièrement de l’attaquant lui-même.
Évoquant l’avenir international du vétéran, Jesus a déclaré : « S’il le veut, il reviendra en sélection. Nous pourrons parler avant la prochaine convocation, mais c’est Cris qui va décider. Cristiano doit mettre un terme à son aventure en sélection comme il le souhaite, c’est lui qui décidera de la manière dont il veut le faire. Lors de ma première convocation, j’ai dit : “J’ai besoin de toi, j’ai besoin que tu sois près de moi, que tu joues ou non, j’ai besoin de toi.” Et maintenant, je dis la même chose. »
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Les tensions débordent au sein du camp
Les frictions ont commencé après que le capitaine a été titularisé lors de la victoire inaugurale 1-0 contre le pays de Galles, avant d’être relégué sur le banc en Norvège et informé qu’il pourrait jouer, ou non. L’attaquant vétéran affichait visiblement sa frustration après avoir passé toute la seconde période à s’échauffer sans jamais entrer en jeu, ce qui marquait la première fois que l’ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid restait sur le banc sans entrer en jeu lors d’un match international compétitif depuis 2008.
Lorsque Jesus a ensuite confirmé en conférence de presse que l’attaquant ne serait pas non plus titulaire contre le Danemark, le capitaine a quitté le rassemblement de manière sensationnelle. Évoquant son départ sur les réseaux sociaux, l’attaquant d’Al-Nassr a écrit : « En temps voulu, je dirai la vérité à tout le peuple portugais sur les raisons de mon départ de l’équipe nationale, à laquelle j’ai toujours été dévoué. »
Les coéquipiers réagissent à l’absence du capitaine
En l'absence du capitaine, l'attaquant de l'AC Milan Goncalo Ramos a saisi sa chance, trouvant le chemin des filets lors de ses trois titularisations tout en menant l'attaque avec le vétéran absent. Pourtant, malgré cette grande forme, le vestiaire reste pleinement derrière son talisman, qui avait auparavant mené le Portugal au sacre à l'Euro 2016 et à deux titres en Ligue des nations.
Après la victoire de dimanche contre la Norvège, qui leur a permis de compter six points d'avance sur le Danemark en tête du groupe, le buteur Joao Cancelo a déclaré à RTP : « Cristiano est notre capitaine, le meilleur joueur que le Portugal ait jamais eu. Les choses se termineront certainement de la meilleure manière [avec lui], mais l'important, ce sont les quatre victoires. »
Son coéquipier Nuno Mendes a ajouté : « Tout joueur qui vient en équipe nationale est le bienvenu, évidemment. Si Cris revient, nous serons là pour l'accueillir à bras ouverts. »
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Quelle est la suite pour le Portugal ?
Le Portugal retrouvera la compétition le 14 novembre avec la réception du Danemark dans le groupe A4, avant de se déplacer pour affronter le pays de Galles trois jours plus tard. Après avoir enchaîné quatre victoires consécutives pour valider sa place en quarts de finale, l’équipe de Jesus compte une avance confortable de six points en tête du groupe. Tous les regards se tournent désormais vers la capacité du sélectionneur et du capitaine à dissiper les tensions avant la prochaine annonce de liste, ou vers l’éventualité de voir le Portugal défendre son titre sans son talisman.
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