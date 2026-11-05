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Retour de Caoimhin Kelleher ou offensive pour Gianluigi Donnarumma : un ancien gardien de Liverpool désigne des cibles potentielles alors qu’Alisson, au club depuis longtemps, se rapproche du statut de joueur libre
Matchs disputés et trophées : le bilan d’Alisson à Liverpool
International brésilien, Alisson évolue dans la région de Liverpool depuis 2018, année de son transfert depuis la Roma pour 66,8 millions de livres (90 millions de dollars). Le gardien sud-américain s’est révélé être l’une des dernières pièces d’un puzzle complexe qui a permis au club de remporter des trophées.
Il a remporté deux titres de Premier League, une Ligue des champions et quatre autres trophées majeurs. Au total, le gardien de 34 ans a disputé 346 matches avec Liverpool et compte même un but à son actif, inscrit lors d’une rencontre mémorable contre West Brom en mai 2021.
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Le gardien brésilien voit son contrat arriver à expiration
Après plusieurs années passées à chercher un dernier rempart fiable, on est naturellement peu enclin, à Anfield, à voir partir ce gardien qui en impose. Celui-ci semble toutefois prêt à mettre un terme à huit années d’aventure en Angleterre.
Sans nouvelle proposition de contrat, Alisson suivra la voie empruntée par Mohamed Salah en faisant ses adieux, chargés d’émotion, à la région de Liverpool en 2026. Ces longs adieux continuent de se faire sentir.
Il laissera un grand vide dans les plans de Liverpool pour son équipe première, la star géorgienne Giorgi Mamardashvili n’ayant pas encore convaincu tout le monde qu’elle était prête à passer du rôle de doublure à celui de titulaire.
Quel gardien Liverpool devrait-il cibler pour devenir son prochain numéro un ?
Qui Liverpool devrait-il suivre ? Lorsque cette question a été posée à Friedel, l’ancien gardien de l’équipe nationale des États-Unis, qui a passé trois ans à Anfield durant sa carrière et s’exprimait en partenariat avec Grosvenor Sport, a répondu à GOAL : « Je pense qu’il y a quelques très bons gardiens. [Diogo] Costa et [Unai] Simon sont tous les deux excellents.
« On pourrait aussi peut-être essayer de faire revenir Kelleher. Il connaît Liverpool. À l’époque, quand [Emi] Martinez voulait partir, je pensais qu’il aurait pu être un bon remplaçant. Le problème, c’est qu’Alisson a encore des années devant lui. Cela aurait donc été difficile à concrétiser, et cette possibilité n’est probablement plus d’actualité. »
« On pourrait aussi regarder en Premier League et suivre l’évolution de quelques autres gardiens. Djordje Petrovic est un excellent gardien. Il faudra voir comment James Trafford progresse à Leeds.
« Il y a pas mal de bons gardiens et Alisson n’est pas encore fini : il réalise toujours de très beaux arrêts. Liverpool a le temps de prospecter, ce qui est une bonne chose. Mais il y a de très bons gardiens sur le marché. »
Interrogé sur la possibilité que Liverpool se renseigne sur l’imposant gardien italien Donnarumma si Manchester City écopait de sanctions liées au fair-play financier entraînant sa relégation hors de la Premier League, Friedel a ajouté : « C’est possible.
« Cela pourrait être un peu compliqué, mais il pourrait être un autre gardien qu’ils envisageraient. Je pense qu’il y a encore des choses à venir dans l’affaire City. Pour l’instant, je ne considère pas vraiment que ses joueurs soient disponibles. »
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Les options au poste de gardien que Liverpool pourrait envisager
International de la République d’Irlande, Kelleher est issu du centre de formation de Liverpool et a disputé 67 matches pour le club avant de rejoindre Brentford pour 18 millions de livres (24 millions de dollars) à l’été 2025.
Simon, star de l’Athletic Club, est champion du monde avec l’Espagne et laisse David Raya, d’Arsenal, sur le banc, tandis que Costa, pilier de Porto, est un coéquipier de Cristiano Ronaldo en sélection.
Le Serbe Petrovic a fait forte impression en 18 mois à Bournemouth, aidant le club à se qualifier pour l’Europe, tandis que Donnarumma est sous contrat à Manchester jusqu’en 2030. Cet accord ne sera pas facile à rompre, même si City est relégué de l’élite anglaise.
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