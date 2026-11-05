Qui Liverpool devrait-il suivre ? Lorsque cette question a été posée à Friedel, l’ancien gardien de l’équipe nationale des États-Unis, qui a passé trois ans à Anfield durant sa carrière et s’exprimait en partenariat avec Grosvenor Sport, a répondu à GOAL : « Je pense qu’il y a quelques très bons gardiens. [Diogo] Costa et [Unai] Simon sont tous les deux excellents.

« On pourrait aussi peut-être essayer de faire revenir Kelleher. Il connaît Liverpool. À l’époque, quand [Emi] Martinez voulait partir, je pensais qu’il aurait pu être un bon remplaçant. Le problème, c’est qu’Alisson a encore des années devant lui. Cela aurait donc été difficile à concrétiser, et cette possibilité n’est probablement plus d’actualité. »

« On pourrait aussi regarder en Premier League et suivre l’évolution de quelques autres gardiens. Djordje Petrovic est un excellent gardien. Il faudra voir comment James Trafford progresse à Leeds.

« Il y a pas mal de bons gardiens et Alisson n’est pas encore fini : il réalise toujours de très beaux arrêts. Liverpool a le temps de prospecter, ce qui est une bonne chose. Mais il y a de très bons gardiens sur le marché. »

Interrogé sur la possibilité que Liverpool se renseigne sur l’imposant gardien italien Donnarumma si Manchester City écopait de sanctions liées au fair-play financier entraînant sa relégation hors de la Premier League, Friedel a ajouté : « C’est possible.

« Cela pourrait être un peu compliqué, mais il pourrait être un autre gardien qu’ils envisageraient. Je pense qu’il y a encore des choses à venir dans l’affaire City. Pour l’instant, je ne considère pas vraiment que ses joueurs soient disponibles. »