Dans un développement que peu de supporters avaient vu venir, David Silva a décidé de rechausser les crampons après plus de trois ans loin du football professionnel. L’ancien international espagnol avait initialement mis un terme à son illustre carrière à la suite d’une grave blessure au genou contractée alors qu’il jouait pour la Real Sociedad, mais l’attrait d’un nouveau défi en Asie s’est avéré trop fort pour y résister.

La nouvelle a été confirmée par son nouveau club, qui a fait part de son enthousiasme à l’idée d’avoir attiré l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire moderne. Dans un communiqué publié sur son compte Instagram officiel, le club a proclamé : « Yo ! C’est complètement fou ! Nous annonçons officiellement que le légendaire milieu de terrain espagnol n°21, David Silva, a officiellement rejoint Supreme Sha Tin ! »

Le retour de Silva dans l’environnement professionnel va commencer immédiatement, même si le club a précisé qu’il aura besoin d’une période d’adaptation. La publication sur les réseaux sociaux précisait également : « David Silva sera bientôt à Hong Kong pour s’installer, reprendre l’entraînement avec le groupe et retrouver sa meilleure condition physique avant de faire ses débuts sur le terrain. Restez branchés ! Nos “membres fondateurs” ont décroché le jackpot avec celle-là ! Vous bénéficierez d’un accès prioritaire exclusif pour assister aux séances d’entraînement, ainsi que d’une séance photo en tête-à-tête ! »







