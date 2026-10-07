Getty Images Sport
Traduit par
Retour choc ! La légende de Manchester City et de l’Espagne David Silva sort de sa retraite à 40 ans pour rejoindre le club de Hong Kong Premier League Supreme Sha Tin
Une carrière légendaire reprend en Asie
Dans un développement que peu de supporters avaient vu venir, David Silva a décidé de rechausser les crampons après plus de trois ans loin du football professionnel. L’ancien international espagnol avait initialement mis un terme à son illustre carrière à la suite d’une grave blessure au genou contractée alors qu’il jouait pour la Real Sociedad, mais l’attrait d’un nouveau défi en Asie s’est avéré trop fort pour y résister.
La nouvelle a été confirmée par son nouveau club, qui a fait part de son enthousiasme à l’idée d’avoir attiré l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire moderne. Dans un communiqué publié sur son compte Instagram officiel, le club a proclamé : « Yo ! C’est complètement fou ! Nous annonçons officiellement que le légendaire milieu de terrain espagnol n°21, David Silva, a officiellement rejoint Supreme Sha Tin ! »
Le retour de Silva dans l’environnement professionnel va commencer immédiatement, même si le club a précisé qu’il aura besoin d’une période d’adaptation. La publication sur les réseaux sociaux précisait également : « David Silva sera bientôt à Hong Kong pour s’installer, reprendre l’entraînement avec le groupe et retrouver sa meilleure condition physique avant de faire ses débuts sur le terrain. Restez branchés ! Nos “membres fondateurs” ont décroché le jackpot avec celle-là ! Vous bénéficierez d’un accès prioritaire exclusif pour assister aux séances d’entraînement, ainsi que d’une séance photo en tête-à-tête ! »
- Getty Images Sport
Les motivations derrière ce transfert surprise
Pour Silva, ce transfert représente une opportunité de découvrir une culture différente tout en mettant un terme à sa carrière selon ses propres conditions. L’Espagnol aux 125 sélections, dont le remarquable palmarès comprend quatre titres de Premier League, deux FA Cups et cinq League Cups avant un passage à la Real Sociedad, avait été contraint de prendre sa retraite en raison d’une grave rupture du ligament croisé antérieur en 2023. Désormais, le joueur de 40 ans semble revigoré à l’idée de rejouer.
Dans un message vidéo partagé par le club, l’ancien joueur de City a déclaré : « Bonjour à tous, je suis David Silva. Je suis très heureux de rejoindre Supreme Sha Tin pour cette expérience ; j’ai vraiment hâte d’aller à Hong Kong pour découvrir la culture, les habitants et la cuisine de Sha Tin, ainsi que le football à Hong Kong, bien sûr. J’ai hâte d’y être, donc je me réjouis de vous voir tous bientôt. Bien à vous. »
Des projets ambitieux au Supreme Sha Tin
Supreme Sha Tin dispute actuellement sa première saison dans l'élite après avoir obtenu sa promotion, et la signature de Silva constitue une déclaration d'intention claire de la part de la direction du club. L'équipe est actuellement dirigée par l'entraîneur anglais Tom Ballantyne et appartient à l'ambitieux Jim Wong Chi-chuen. Si le club a connu des difficultés lors des premières étapes de la campagne, avec une victoire et trois défaites lors de ses quatre premières sorties, l'arrivée d'un quadruple champion de Premier League devrait apporter un énorme coup de boost, sur le terrain comme en dehors.
Selon des informations locales, Silva s'est engagé pour un contrat de courte durée qui lui permettra de s'intégrer à l'effectif pour le reste de la saison. Il est même possible qu'il soit impliqué dès le 18 octobre, lorsque Supreme recevra HKFC au Hammer Hill Road Sports Ground.
- Getty Images Sport
Sur les traces des plus grands
Si l’arrivée de Silva est sensationnelle, il n’est pas le premier superstar mondiale à tenter sa chance en Premier League hongkongaise. Au fil des années, cette division a servi de destination à plusieurs noms bien connus en quête d’un dernier chapitre dans leur carrière, avec des joueurs comme Diego Forlan, qui a déjà connu un passage à Kitchee, tandis que le paysage actuel compte des Espagnols notables tels qu’Asier Illarramendi et Victor Camarasa.
Pourtant, malgré ce riche précédent, Silva apporte un niveau de prestige supérieur à presque toutes les recrues étrangères précédentes, compte tenu de son statut de figure clé de l’ère dominante de l’Espagne entre 2008 et 2012.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles