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Retour brutal à la réalité pour Roberto De Zerbi ! Le nouvel entraîneur de Tottenham doit faire face à un coup dur sur le plan des blessures à la veille du match crucial contre Sunderland
Un baptême du feu dans le nord de Londres
Les enjeux ne pourraient être plus élevés pour le nouveau venu sur le banc. Tottenham a confirmé la nomination de De Zerbi, avec un contrat de cinq ans visant à éviter la relégation, le club se trouvant dans une position précaire, à seulement un point de la zone de relégation de la Premier League. Dès son arrivée, De Zerbi a fait part de son enthousiasme face à ce défi, malgré la situation difficile de l'équipe. Il a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre ce fantastique club de football, qui est l’un des plus grands et des plus prestigieux au monde. Lors de toutes mes discussions avec les dirigeants du club, leur ambition pour l’avenir a été claire : construire une équipe capable de réaliser de grandes choses, et ce en pratiquant un style de football qui enthousiasme et inspire nos supporters. »
Cependant, la concrétisation de cette noble ambition s’avère déjà difficile. Au lieu de se concentrer sur une refonte tactique, l’attention immédiate de l’Italien s’est résolument tournée vers le renforcement d’un effectif fortement décimé.
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Une star du milieu de terrain vient s'ajouter à la liste croissante des absents
La réalité de cette infirmerie surchargée est apparue au grand jour cette semaine. Le milieu de terrain Pape Sarr est la dernière victime en date : l'international sénégalais se serait blessé à l'épaule lors d'un stage avec la sélection nationale. Sarr n'a pas pu disputer le récent match amical du Sénégal contre la Gambie, privant ainsi De Zerbi d'un moteur fiable supplémentaire dans un milieu de terrain déjà mis à rude épreuve.
Le moment ne pouvait pas être pire pour l'ancien entraîneur de Brighton, qui a hérité d'un effectif en proie à des absences de longue durée. À son arrivée au centre d'entraînement, De Zerbi a constaté que des stars telles que Guglielmo Vicario, Rodrigo Bentancur, James Maddison et Dejan Kulusevski étaient soit sur la touche, soit indisponibles. Avec les blessures supplémentaires de Mathys Tel et Mohammed Kudus, l'entraîneur italien est confronté à un véritable casse-tête pour composer son équipe alors qu'il se prépare pour son déplacement crucial à Sunderland le 12 avril.
Les partisans expriment de sérieuses préoccupations d'ordre éthique
Si les blessures constituent un coup dur sur le plan tactique, De Zerbi doit également s'efforcer de regagner la confiance d'un public divisé. Le Tottenham Hotspur Supporters’ Trust a déjà fait part de « graves préoccupations de grande envergure » concernant cette nomination, principalement en raison de la défense qu'il avait faite de Mason Greenwood lors de leur collaboration en France. Greenwood a été inculpé en 2022 pour tentative de viol, comportement contrôlant et coercitif, ainsi que pour coups et blessures ayant entraîné des lésions corporelles. Les charges ont été abandonnées en janvier 2023. Des groupes de supporters, dont Proud Lilywhites et Spurs Reach, ont exprimé leur malaise face à cette nomination, créant une atmosphère de tension avant même que le coup d'envoi ne soit donné.
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Pas de clause de libération en cas de relégation
De Zerbi n'a pas le temps de s'adapter progressivement à son nouveau poste, les Spurs n'ayant remporté aucune victoire en championnat depuis le début de l'année 2026. Le prochain match contre Sunderland s'annonce comme des débuts à haut risque, et l'absence de clause de résiliation en cas de relégation dans son contrat à long terme laisse penser que la direction mise tout sur sa capacité à sortir l'équipe de cette crise. Cependant, sans Sarr et plusieurs autres vedettes, cette tâche s'est considérablement compliquée.