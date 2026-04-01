Retour brutal à la réalité pour Roberto De Zerbi ! Le nouvel entraîneur de Tottenham doit faire face à un coup dur sur le plan des blessures à la veille du match crucial contre Sunderland

Les enjeux ne pourraient être plus élevés pour le nouveau venu sur le banc. Tottenham a confirmé la nomination de De Zerbi, avec un contrat de cinq ans visant à éviter la relégation, le club se trouvant dans une position précaire, à seulement un point de la zone de relégation de la Premier League. Dès son arrivée, De Zerbi a fait part de son enthousiasme face à ce défi, malgré la situation difficile de l'équipe. Il a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre ce fantastique club de football, qui est l’un des plus grands et des plus prestigieux au monde. Lors de toutes mes discussions avec les dirigeants du club, leur ambition pour l’avenir a été claire : construire une équipe capable de réaliser de grandes choses, et ce en pratiquant un style de football qui enthousiasme et inspire nos supporters. »

Cependant, la concrétisation de cette noble ambition s’avère déjà difficile. Au lieu de se concentrer sur une refonte tactique, l’attention immédiate de l’Italien s’est résolument tournée vers le renforcement d’un effectif fortement décimé.