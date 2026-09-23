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Retour au poste d’arrière gauche ? Jesus réveille de vieux cauchemars chez Bernardo dans ce remaniement tactique
Jesus suscite l’intrigue avec son rôle à l’entraînement de Bernardo Silva
La star du Real Madrid Bernardo Silva est apparue comme le principal point d’attention lors de la première séance d’entraînement officielle de Jorge Jesus en tant que sélectionneur du Portugal. Le groupe de 25 joueurs s’est réuni à la Cidade do Futebol, à Oeiras, pour lancer une nouvelle ère internationale.
Jesus a divisé les joueurs de champ en deux groupes tactiques distincts sur le terrain.
Le meneur de jeu gaucher a été aligné aux côtés des défenseurs et des milieux défensifs, dont Joao Palhinha et Ruben Neves.
- Getty Images Sport
Le choix tactique rappelle la célèbre expérimentation du Benfica en 2014
Cette organisation à l'entraînement a immédiatement ravivé les souvenirs de la pré-saison 2014-2015, lorsque Bernardo, alors âgé de 19 ans, s'entraînait sous les ordres de Jesus à Benfica. Durant cette période, l'entraîneur a utilisé ce milieu de terrain de formation au poste d'arrière gauche en raison des blessures dans l'effectif.
Bernardo a interprété ce changement de poste comme un signal indiquant qu'il n'avait pas d'avenir au club, ce qui a provoqué son départ vers Monaco.
Jesus a ensuite précisé que cet essai n'était qu'un ajustement tactique temporaire plutôt qu'un changement de poste permanent.
Davantage de déclarations et/ou la réaction sur les réseaux sociaux
Selon O Jogo, la séance de mardi après-midi à Oeiras a vu Jesus séparer ses joueurs de champ en unités défensives et offensives. Alors que Bernardo travaillait aux côtés de Palhinha et Neves, les milieux offensifs Vitinha et Joao Neves se sont entraînés directement avec la ligne d'attaque.
Les gardiens Diogo Costa, Rui Silva et Samuel Soares ont effectué des exercices séparés, à l'écart des groupes principaux.
Cet exercice structurel met en lumière l'approche concrète de Jesus en matière d'organisation défensive et de polyvalence positionnelle.
- Getty Images Sport
Le Portugal se prépare à reprendre la compétition sous les ordres de son nouveau sélectionneur
Cet exercice tactique souligne l’intention de Jesus de maximiser la flexibilité de l’ensemble de son effectif. Après avoir offert à Bernardo ses débuts chez les seniors à Benfica il y a des années, l’entraîneur cherche à construire une base tactique solide pour l’équipe nationale.
Le Portugal poursuit sa préparation à la Cidade do Futebol en vue de ses prochains rendez-vous internationaux.
Le Portugal cherche à s’adapter rapidement aux exigences tactiques de Jesus sur le terrain.
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