La star du Real Madrid Bernardo Silva est apparue comme le principal point d’attention lors de la première séance d’entraînement officielle de Jorge Jesus en tant que sélectionneur du Portugal. Le groupe de 25 joueurs s’est réuni à la Cidade do Futebol, à Oeiras, pour lancer une nouvelle ère internationale.

Jesus a divisé les joueurs de champ en deux groupes tactiques distincts sur le terrain.

Le meneur de jeu gaucher a été aligné aux côtés des défenseurs et des milieux défensifs, dont Joao Palhinha et Ruben Neves.