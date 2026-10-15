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Retour au pays amer ! Sage repart bredouille de France, Crystal Palace paie le prix d’une première période cauchemardesque
Un début de match poussif coûte cher à Crystal Palace pour son premier match européen à l’extérieur
Crystal Palace a subi la première défaite à l’extérieur de son histoire en Ligue Europa, s’inclinant 3-2 face à Lyon au Groupama Stadium au terme d’une rencontre haletante. Des buts inscrits rapidement par Corentin Tolisso et Ernest Nuamah ont permis aux Lyonnais de prendre le contrôle du match, avant une vigoureuse réaction de Palace en seconde période.
Yeremy Pino a réduit l’écart peu après la reprise, mais Pavel Sulc a redonné deux buts d’avance à Lyon d’une astucieuse talonnade.
Daichi Kamada a marqué en fin de match, laissant planer le suspense jusqu’au bout, mais Crystal Palace n’a pas réussi à égaliser malgré le soutien de 3 000 supporters venus faire le déplacement.
- Crystal Pix
Sage sans concession sur la prestation sans conviction de Crystal Palace
De retour dans son ancien club, l’entraîneur de Palace, Pierre Sage, a livré une analyse sans détour du début de match poussif de son équipe et de ses difficultés tactiques face à Lyon. « Le score était peut-être serré, mais il y avait une grande différence dans la manière dont les deux équipes jouaient », a reconnu Sage après le match.
« En première période, nous étions très loin de notre niveau habituel. Nous nous sommes considérablement améliorés après la pause et nous nous sommes donné une chance, mais encaisser ce troisième but a compliqué les choses. »
Sage a ajouté : « C’est un retour très décevant parce que nous avons perdu. Je ne peux pas me réjouir de revenir chez moi ou de revoir des visages familiers quand le résultat n’est pas au rendez-vous. »
Disasi vise une réaction en seconde période lors des prochains matches
Le défenseur Axel Disasi a partagé la frustration de son entraîneur, pointant un manque de concentration en début de match tout en appelant ses coéquipiers à s’appuyer sur leur meilleure prestation en seconde période. « Nous n’avons pas bien commencé le match, mais je pense que nous avons bien réagi en seconde période », a déclaré Disasi.
« Nous avons exercé un pressing haut, récupéré le ballon dans des zones dangereuses et créé des occasions. Nous avons réussi à revenir à 3-2 et avons eu des occasions en fin de match. C’est donc frustrant de ne rien avoir obtenu. »
Disasi a ajouté : « Nous devons nous concentrer sur notre prestation en seconde période. Nous avons montré beaucoup plus d’envie et de personnalité. »
- PsnewZ
Crystal Palace se prépare pour un derby avant de se rendre en Turquie
Après avoir pris trois points lors de ses deux premiers matches de Ligue Europa, Crystal Palace doit rapidement se reconcentrer sur le championnat.
L’équipe de Sage se déplace chez son rival Brighton dimanche en Premier League, avec l’objectif de rebondir après son revers sur la scène européenne.
Crystal Palace reprendra ensuite sa campagne européenne jeudi prochain par un déplacement difficile sur le terrain du géant turc Besiktas.
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