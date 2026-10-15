Crystal Palace a subi la première défaite à l’extérieur de son histoire en Ligue Europa, s’inclinant 3-2 face à Lyon au Groupama Stadium au terme d’une rencontre haletante. Des buts inscrits rapidement par Corentin Tolisso et Ernest Nuamah ont permis aux Lyonnais de prendre le contrôle du match, avant une vigoureuse réaction de Palace en seconde période.

Yeremy Pino a réduit l’écart peu après la reprise, mais Pavel Sulc a redonné deux buts d’avance à Lyon d’une astucieuse talonnade.

Daichi Kamada a marqué en fin de match, laissant planer le suspense jusqu’au bout, mais Crystal Palace n’a pas réussi à égaliser malgré le soutien de 3 000 supporters venus faire le déplacement.