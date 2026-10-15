Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-EUR-C3-LYON-CRYSTAL PALACEAFP
Alvino Hanafi
Traduit par

Retour au pays amer ! Sage repart bredouille de France, Crystal Palace paie le prix d’une première période cauchemardesque

Crystal Palace
A. Disasi
P. Sage
Lyon vs Crystal Palace
Ligue Europa
Lyon

Crystal Palace s’est incliné 3-2 face à Lyon lors du premier déplacement de son histoire en Ligue Europa. L’entraîneur Pierre Sage et le défenseur Axel Disasi sont revenus sur une première période qui a coûté cher à leur équipe, dont la réaction pleine de caractère en seconde période n’a finalement pas suffi en France.

  • Un début de match poussif coûte cher à Crystal Palace pour son premier match européen à l’extérieur

    Crystal Palace a subi la première défaite à l’extérieur de son histoire en Ligue Europa, s’inclinant 3-2 face à Lyon au Groupama Stadium au terme d’une rencontre haletante. Des buts inscrits rapidement par Corentin Tolisso et Ernest Nuamah ont permis aux Lyonnais de prendre le contrôle du match, avant une vigoureuse réaction de Palace en seconde période.

    Yeremy Pino a réduit l’écart peu après la reprise, mais Pavel Sulc a redonné deux buts d’avance à Lyon d’une astucieuse talonnade.

    Daichi Kamada a marqué en fin de match, laissant planer le suspense jusqu’au bout, mais Crystal Palace n’a pas réussi à égaliser malgré le soutien de 3 000 supporters venus faire le déplacement.

  • imago-sport-1084523431.jpgCrystal Pix

    Sage sans concession sur la prestation sans conviction de Crystal Palace

    De retour dans son ancien club, l’entraîneur de Palace, Pierre Sage, a livré une analyse sans détour du début de match poussif de son équipe et de ses difficultés tactiques face à Lyon. « Le score était peut-être serré, mais il y avait une grande différence dans la manière dont les deux équipes jouaient », a reconnu Sage après le match.

    « En première période, nous étions très loin de notre niveau habituel. Nous nous sommes considérablement améliorés après la pause et nous nous sommes donné une chance, mais encaisser ce troisième but a compliqué les choses. »

    Sage a ajouté : « C’est un retour très décevant parce que nous avons perdu. Je ne peux pas me réjouir de revenir chez moi ou de revoir des visages familiers quand le résultat n’est pas au rendez-vous. »

  • Disasi vise une réaction en seconde période lors des prochains matches

    Le défenseur Axel Disasi a partagé la frustration de son entraîneur, pointant un manque de concentration en début de match tout en appelant ses coéquipiers à s’appuyer sur leur meilleure prestation en seconde période. « Nous n’avons pas bien commencé le match, mais je pense que nous avons bien réagi en seconde période », a déclaré Disasi.

    « Nous avons exercé un pressing haut, récupéré le ballon dans des zones dangereuses et créé des occasions. Nous avons réussi à revenir à 3-2 et avons eu des occasions en fin de match. C’est donc frustrant de ne rien avoir obtenu. »

    Disasi a ajouté : « Nous devons nous concentrer sur notre prestation en seconde période. Nous avons montré beaucoup plus d’envie et de personnalité. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • imago-sport-1084563016.jpgPsnewZ

    Crystal Palace se prépare pour un derby avant de se rendre en Turquie

    Après avoir pris trois points lors de ses deux premiers matches de Ligue Europa, Crystal Palace doit rapidement se reconcentrer sur le championnat.

    L’équipe de Sage se déplace chez son rival Brighton dimanche en Premier League, avec l’objectif de rebondir après son revers sur la scène européenne.

    Crystal Palace reprendra ensuite sa campagne européenne jeudi prochain par un déplacement difficile sur le terrain du géant turc Besiktas.

Prochains matchs
BHA

BHA

Premier League

18 oct. 2026

CRY

CRY

OL

OL

Ligue 1

18 oct. 2026

NCE

NCE