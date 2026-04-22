Selon Sky Sport, le Brésilien aurait déjà paraphé un contrat avec le club le plus titré d’Allemagne, effective dès la saison prochaine. Le retour de cette icône du club brésilien semble ainsi acquis.
Traduit par
Retour après onze ans : le come-back spectaculaire au FC Bayern serait enfin acté
À la Säbener Straße, Dante devrait désormais occuper le poste d’entraîneur principal de l’équipe U23 du Bayern Munich. Il succéderait à Holger Seitz, dont l’avenir au club reste à définir. Âgé de 51 ans, ce dernier dirige la réserve depuis 2020, avec une brève interruption, et l’a menée au titre de champion de Regionalliga en 2018/19.
Selon Sky, il quittera son poste d’entraîneur au sein du club le plus titré d’Allemagne en fin de saison, dans le cadre de la restructuration globale menée par le nouveau directeur du campus, Michael Wiesinger (à partir du 1er mai), mais pourrait rester au club dans une autre fonction.
Début avril, la tz évoquait déjà cette possibilité ; depuis, les deux parties se seraient entendues.
Dante évolue actuellement sous les couleurs de l’OGC Nice.
À 42 ans, le défenseur central continue de porter les couleurs de l’OGC Nice en Ligue 1, mais il prépare déjà sa transition vers le banc de touche : il entamera une carrière d’entraîneur dès la fin de la saison. Il a d’ailleurs déjà fait savoir qu’il brûlait d’envie de revenir un jour au FC Bayern.
« Mon objectif est de devenir entraîneur. J’ai vraiment très envie de ça », a-t-il confié fin 2024 au magazine du FCB, 51. « Je veux transmettre mon expérience et aider chaque joueur à s’améliorer, tant sur le plan footballistique qu’humain. »
Entre 2012 et 2015, le Brésilien a disputé 133 matchs officiels pour le FC Bayern, remportant trois fois le championnat d’Allemagne, trois fois la Coupe d’Allemagne et une fois la Ligue des champions. Il est aussi entré dans la légende avec sa vidéo de motivation adressée à ses coéquipiers : « … et la Coupe aussi ».