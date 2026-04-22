À la Säbener Straße, Dante devrait désormais occuper le poste d’entraîneur principal de l’équipe U23 du Bayern Munich. Il succéderait à Holger Seitz, dont l’avenir au club reste à définir. Âgé de 51 ans, ce dernier dirige la réserve depuis 2020, avec une brève interruption, et l’a menée au titre de champion de Regionalliga en 2018/19.

Selon Sky, il quittera son poste d’entraîneur au sein du club le plus titré d’Allemagne en fin de saison, dans le cadre de la restructuration globale menée par le nouveau directeur du campus, Michael Wiesinger (à partir du 1er mai), mais pourrait rester au club dans une autre fonction.

Début avril, la tz évoquait déjà cette possibilité ; depuis, les deux parties se seraient entendues.