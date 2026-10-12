Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1077603987.jpgBuzzi
Alvino Hanafi
Traduit par

Retour à San Siro ! Sommer se prépare à des retrouvailles chargées d’émotion avec l’Inter, aux côtés des « diamants bruts » du Club Brugge

Inter
Y. Sommer
Inter vs Club Bruges
Club Bruges
Ligue des Champions

Yann Sommer se prépare à un retour chargé d’émotion à San Siro, où le Club Bruges affrontera l’Inter lors de la deuxième journée de la Ligue des champions. Le gardien suisse a évoqué les bons souvenirs qu’il garde de Milan, tout en assumant son rôle de leader au sein du jeune et talentueux effectif brugeois.

  • Sommer se prépare à un retour chargé d’émotion à San Siro

    Le gardien du Club Bruges Yann Sommer s’apprête à vivre un retour particulier : son équipe se déplace à San Siro pour affronter son ancien club, l’Inter, lors de la deuxième journée de la Ligue des champions de l’UEFA. Le portier de 37 ans a passé trois années couronnées de succès à Milan, remportant des titres et atteignant une finale européenne avant de rejoindre la Belgique.

    Désormais pilier d’une jeune équipe brugeoise, Sommer a exprimé son immense enthousiasme à l’idée de retrouver des visages familiers en Italie.

    L’international suisse a souligné les différences marquées entre les deux clubs, tout en affirmant se plaire dans son nouvel environnement.

  • imago-sport-1084442577.jpgPhoto News

    Guider les « diamants bruts » de Bruges

    Dans un entretien accordé à l’UEFA avant la rencontre, Sommer a détaillé son rôle de cadre expérimenté aux côtés de ses coéquipiers Hans Vanaken et Brandon Mechele. « C’est une équipe jeune et c’est incroyablement enthousiasmant pour moi », a expliqué Sommer.

    « Bien sûr, la situation est complètement différente de celle à l’Inter, où l’on fait partie d’une équipe qui possède énormément d’expérience. »

    « Ici, on fait partie d’une équipe avec beaucoup de jeunes joueurs qui ont encore une grande envie d’apprendre et continuent de progresser dans de nombreux domaines. Ce sont de véritables diamants bruts. »

    « Nous essayons d’apporter de la stabilité à l’équipe et de garder notre calme dans les moments cruciaux. »

  • Chérir les souvenirs de l’Inter et le parcours en Ligue des champions

    Sommer s’est remémoré avec affection ses parcours marquants à San Siro, notamment la finale de la Ligue des champions atteinte avec l’Inter. « J’ai vraiment hâte de jouer ce match à Milan contre l’Inter », a déclaré Sommer.

    « Je vais revoir tous ces visages familiers, les gars avec qui j’ai passé trois ans, disputé des titres et remporté des titres. »

    « Cette saison de Ligue des champions avec l’Inter a été absolument formidable, jusqu’à la finale. La déception a été immense, mais je me souviens avoir ressenti une fierté incroyable pour ce que nous avions accompli. »

    « J’ai hâte de retrouver San Siro, son ambiance, et de jouer pour le Club Bruges contre l’Inter. Ce sera forcément quelque chose de spécial. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-LAZIOAFP

    Objectif clair : Se qualifier à l’issue de la phase de ligue

    Alors que le Club Bruges dispute la phase de ligue de la Ligue des champions dans sa nouvelle formule, Sommer a défini l’objectif principal de son équipe, tout en insistant sur la nécessité de rester pleinement concentré face à l’élite européenne.

    « Mon objectif principal avec le Club Bruges est de franchir la phase de ligue », a conclu Sommer.

    « Nous voulons atteindre au moins le tour suivant. Il faut être au meilleur de sa forme et on ne peut pas se permettre de commettre beaucoup d’erreurs, mais notre objectif principal est clair. »

Ligue des Champions
Inter crest
Inter
INT
Club Bruges crest
Club Bruges
CLB