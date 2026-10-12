Le gardien du Club Bruges Yann Sommer s’apprête à vivre un retour particulier : son équipe se déplace à San Siro pour affronter son ancien club, l’Inter, lors de la deuxième journée de la Ligue des champions de l’UEFA. Le portier de 37 ans a passé trois années couronnées de succès à Milan, remportant des titres et atteignant une finale européenne avant de rejoindre la Belgique.

Désormais pilier d’une jeune équipe brugeoise, Sommer a exprimé son immense enthousiasme à l’idée de retrouver des visages familiers en Italie.

L’international suisse a souligné les différences marquées entre les deux clubs, tout en affirmant se plaire dans son nouvel environnement.