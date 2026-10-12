Buzzi
Traduit par
Retour à San Siro ! Sommer se prépare à des retrouvailles chargées d’émotion avec l’Inter, aux côtés des « diamants bruts » du Club Brugge
Sommer se prépare à un retour chargé d’émotion à San Siro
Le gardien du Club Bruges Yann Sommer s’apprête à vivre un retour particulier : son équipe se déplace à San Siro pour affronter son ancien club, l’Inter, lors de la deuxième journée de la Ligue des champions de l’UEFA. Le portier de 37 ans a passé trois années couronnées de succès à Milan, remportant des titres et atteignant une finale européenne avant de rejoindre la Belgique.
Désormais pilier d’une jeune équipe brugeoise, Sommer a exprimé son immense enthousiasme à l’idée de retrouver des visages familiers en Italie.
L’international suisse a souligné les différences marquées entre les deux clubs, tout en affirmant se plaire dans son nouvel environnement.
- Photo News
Guider les « diamants bruts » de Bruges
Dans un entretien accordé à l’UEFA avant la rencontre, Sommer a détaillé son rôle de cadre expérimenté aux côtés de ses coéquipiers Hans Vanaken et Brandon Mechele. « C’est une équipe jeune et c’est incroyablement enthousiasmant pour moi », a expliqué Sommer.
« Bien sûr, la situation est complètement différente de celle à l’Inter, où l’on fait partie d’une équipe qui possède énormément d’expérience. »
« Ici, on fait partie d’une équipe avec beaucoup de jeunes joueurs qui ont encore une grande envie d’apprendre et continuent de progresser dans de nombreux domaines. Ce sont de véritables diamants bruts. »
« Nous essayons d’apporter de la stabilité à l’équipe et de garder notre calme dans les moments cruciaux. »
Chérir les souvenirs de l’Inter et le parcours en Ligue des champions
Sommer s’est remémoré avec affection ses parcours marquants à San Siro, notamment la finale de la Ligue des champions atteinte avec l’Inter. « J’ai vraiment hâte de jouer ce match à Milan contre l’Inter », a déclaré Sommer.
« Je vais revoir tous ces visages familiers, les gars avec qui j’ai passé trois ans, disputé des titres et remporté des titres. »
« Cette saison de Ligue des champions avec l’Inter a été absolument formidable, jusqu’à la finale. La déception a été immense, mais je me souviens avoir ressenti une fierté incroyable pour ce que nous avions accompli. »
« J’ai hâte de retrouver San Siro, son ambiance, et de jouer pour le Club Bruges contre l’Inter. Ce sera forcément quelque chose de spécial. »
- AFP
Objectif clair : Se qualifier à l’issue de la phase de ligue
Alors que le Club Bruges dispute la phase de ligue de la Ligue des champions dans sa nouvelle formule, Sommer a défini l’objectif principal de son équipe, tout en insistant sur la nécessité de rester pleinement concentré face à l’élite européenne.
« Mon objectif principal avec le Club Bruges est de franchir la phase de ligue », a conclu Sommer.
« Nous voulons atteindre au moins le tour suivant. Il faut être au meilleur de sa forme et on ne peut pas se permettre de commettre beaucoup d’erreurs, mais notre objectif principal est clair. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles