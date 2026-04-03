Il n'y a eu qu'un seul véritable match décevant parmi ces huit rencontres : Barcelone a écrasé le Real Madrid 12-2 sur l'ensemble des deux manches. Le fait que les deux équipes se soient affrontées en Liga F entre ces deux matchs, et que les Catalans aient de nouveau triomphé de manière convaincante pour décrocher un nouveau titre de champion grâce à une victoire 3-0, a rendu la pilule d'autant plus difficile à avaler pour les Blancos. Bien qu'il soit régulièrement deuxième en Espagne, l'écart que Madrid doit combler pour se rapprocher du Barça reste colossal.

Ce qui manquait de suspense à cette confrontation a été compensé par les autres rencontres. Si la victoire du Bayern sur Manchester United était initialement attendue, le match retour a été riche en rebondissements, malgré la victoire 3-2 des champions d’Allemagne lors de la première rencontre à Old Trafford. Un but précoce de United à l’Allianz Arena a contraint les hôtes à un retour en fin de match, qu’ils ont réussi dans un dénouement dramatique.

La victoire d’Arsenal sur Chelsea a quant à elle été tout aussi serrée, les Gunners ayant su mieux saisir les occasions décisives que les Blues, notamment lors de leur victoire 3-1 au match aller, ce qui a permis de limiter les dégâts face à la remontée tardive de leurs rivaux londoniens.

Puis il y a eu une rencontre pour les nostalgiques, alors que Wolfsburg et Lyon, les deux géants du football féminin européen de la décennie précédente, s’affrontaient à armes égales dans une nouvelle ère. Tout au long des années 2010, cette rivalité a marqué la Ligue des champions, avec des finales en 2013, 2016, 2018 et 2020. Ces dernières années, Wolfsburg a été dépassé par des clubs disposant de moyens financiers plus importants, tandis que Lyon a su suivre le rythme des investissements. Mais l’équipe allemande s’est battue avec acharnement, poussant la rencontre en prolongation avant de s’incliner finalement sur un score cumulé de 4-1.

Alors, avant que l'attention ne se tourne vers les demi-finales, qui débuteront fin avril, prenons un moment pour revenir sur les quarts de finale et ce qu'ils nous ont appris, tandis que GOAL passe en revue les gagnantes et les perdantes des quarts de finale de la Ligue des champions féminine...