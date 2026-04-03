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Ameé Ruszkai

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Retour à la case départ pour Chelsea et Sonia Bompastor : les gagnantes et les perdantes des quarts de finale de la Ligue des champions féminine, alors que le tenant du titre, Arsenal, s'impose dans un duel 100 % anglais, tandis qu'Alexia Putellas et d'autres renforcent leurs espoirs de remporter le Ballon d'Or

Winners & losers
Ligue des Champions
Chelsea FC Women
Arsenal Women
Manchester United Women
Barcelona
A. Putellas
S. Bompastor
M. Skinner
Real Madrid Femenino
Bayern Munich
OL Lyonnes
VfL Wolfsburg
M. Dumornay
P. Harder
L. Caicedo
WOMEN'S FOOTBALL
FEATURES

Il n'en reste plus que quatre. L'un des quatre clubs suivants – Barcelone, Arsenal, le Bayern Munich ou Lyon – sera sacré vainqueur de la Ligue des champions féminine le mois prochain, après que ce quatuor se soit qualifié à l'issue d'une phase de quarts de finale passionnante qui s'est déroulée la semaine dernière. Le Bayern affrontera le Barça à la fin du mois, tandis que le tenant du titre, Arsenal, se mesurera à Lyon ; les vainqueurs s'affronteront en finale à Oslo, en Norvège, fin mai.

Il n'y a eu qu'un seul véritable match décevant parmi ces huit rencontres : Barcelone a écrasé le Real Madrid 12-2 sur l'ensemble des deux manches. Le fait que les deux équipes se soient affrontées en Liga F entre ces deux matchs, et que les Catalans aient de nouveau triomphé de manière convaincante pour décrocher un nouveau titre de champion grâce à une victoire 3-0, a rendu la pilule d'autant plus difficile à avaler pour les Blancos. Bien qu'il soit régulièrement deuxième en Espagne, l'écart que Madrid doit combler pour se rapprocher du Barça reste colossal.

Ce qui manquait de suspense à cette confrontation a été compensé par les autres rencontres. Si la victoire du Bayern sur Manchester United était initialement attendue, le match retour a été riche en rebondissements, malgré la victoire 3-2 des champions d’Allemagne lors de la première rencontre à Old Trafford. Un but précoce de United à l’Allianz Arena a contraint les hôtes à un retour en fin de match, qu’ils ont réussi dans un dénouement dramatique.

La victoire d’Arsenal sur Chelsea a quant à elle été tout aussi serrée, les Gunners ayant su mieux saisir les occasions décisives que les Blues, notamment lors de leur victoire 3-1 au match aller, ce qui a permis de limiter les dégâts face à la remontée tardive de leurs rivaux londoniens.

Puis il y a eu une rencontre pour les nostalgiques, alors que Wolfsburg et Lyon, les deux géants du football féminin européen de la décennie précédente, s’affrontaient à armes égales dans une nouvelle ère. Tout au long des années 2010, cette rivalité a marqué la Ligue des champions, avec des finales en 2013, 2016, 2018 et 2020. Ces dernières années, Wolfsburg a été dépassé par des clubs disposant de moyens financiers plus importants, tandis que Lyon a su suivre le rythme des investissements. Mais l’équipe allemande s’est battue avec acharnement, poussant la rencontre en prolongation avant de s’incliner finalement sur un score cumulé de 4-1.

Alors, avant que l'attention ne se tourne vers les demi-finales, qui débuteront fin avril, prenons un moment pour revenir sur les quarts de finale et ce qu'ils nous ont appris, tandis que GOAL passe en revue les gagnantes et les perdantes des quarts de finale de la Ligue des champions féminine...

  • Barcelona FC v Real Madrid CF - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    VAINQUEUR : Alexia Putellas

    Aitana Bonmati ayant subi en décembre une blessure qui mettra probablement fin à sa saison, le Ballon d'Or féminin va très certainement connaître sa première nouvelle lauréate depuis que la star espagnole a remporté le premier de ses trois titres consécutifs en 2023. À l'heure actuelle, la favorite pour succéder à Bonmati est sa coéquipière au FC Barcelone, Alexia Putellas, qui égalerait sa compatriote avec trois Ballons d'Or si elle venait à être sacrée à Paris plus tard dans l'année.

    Il est certain que Putellas n'a pas nui à ses chances en brillant lors de la victoire écrasante du Barça face au Real Madrid lors du premier Clásico féminin de la Ligue des champions. La joueuse de 32 ans a marqué deux buts et délivré trois passes décisives sur les 12 buts inscrits par les Blaugrana sur l'ensemble des deux matches, célébrant avec panache sa 500e apparition sous les couleurs du club tout en s'assurant que les votants du Ballon d'Or la voient à l'œuvre lors des rencontres les plus regardées.

    « Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens en ce moment », a déclaré Putellas àDisney+ après que plus de 60 000 supporters ont assisté au match retour de mercredi au Camp Nou. « C'était magique. Il y a environ 20 ans, c'était moi qui étais assise dans un coin du stade avec ma famille, et aujourd'hui, je peux dire que j'ai disputé mon 500e match pour le club ici.

    Je suis extrêmement reconnaissante et j’espère que les supporters ici présents y verront une opportunité pour eux, car j’étais là où ils sont. Je suis humaine, comme tout le monde ici aujourd’hui, et je suis sûre qu’un jour, ils y arriveront. »

    • Publicité
  • Linda Caicedo Pau Quesada Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    PERDANTE : Linda Caicedo

    Linda Caicedo compte parmi les meilleures jeunes joueuses de la planète. Lauréate du prix NXGN 2024 dans la catégorie féminine, l'internationale colombienne n'a encore que 21 ans, mais elle s'est déjà illustrée lors de la Copa América et de la Coupe du monde, s'imposant aux yeux du monde entier comme l'un des talents les plus prometteurs du football féminin. Et pourtant, au niveau des clubs, on a du mal à croire qu'elle soit à la bonne place pour transformer ce potentiel en succès collectif.

    C'est une affirmation incroyable à faire à propos d'une joueuse qui représente le Real Madrid, l'un des clubs de football les plus grands et les plus illustres de l'histoire, mais les « Blancas » se classent confortablement et systématiquement en deuxième position en Espagne, loin derrière le Barça, ce qui signifie que les chances de remporter des titres sont rares au niveau national, sans parler de l'international. En effet, le Barça a remporté tous les trophées nationaux sauf deux depuis l’arrivée du Real Madrid dans le football féminin en 2020, l’Atlético Madrid étant l’équipe qui a su tirer profit de ces deux défaillances.

    Les quarts de finale de la Ligue des champions n’ont fait que confirmer cette réalité. Caicedo a été électrique lors du match aller contre le Barça, marquant deux buts véritablement exceptionnels. Pourtant, son équipe s’est inclinée 6-2 à domicile, rendant le match retour, et les contributions remarquables de Caicedo, sans importance.

    Du point de vue d'un spectateur neutre, cela rend d'autant plus frustrante la décision prise en novembre par la jeune femme de 21 ans de signer un contrat jusqu'en 2031. C'est une footballeuse d'exception qui mérite de remporter des trophées et qui a la capacité de créer les moments décisifs pour les décrocher – mais elle ne pourra pas le faire au sein d'une équipe du Real Madrid qui est loin de l'élite.

  • Pernille Harder Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    LA GAGNANTE : Pernille Harder

    Quelle saison exceptionnelle pour Pernille Harder ! La star du Bayern Munich figure parmi les joueuses les plus prolifiques d'Europe : elle aide son équipe à rester en lice pour un nouveau triplé national tout en restant dans la course en Ligue des champions. Elle a poursuivi sur sa lancée en quarts de finale, ses deux buts à Old Trafford permettant aux championnes d’Allemagne de prendre l’avantage 3-2 lors du match aller contre Manchester United – un avantage qu’elles ont consolidé par une victoire 2-1 à l’Allianz Arena pour atteindre les demi-finales.

    Supportrice de United depuis son enfance, marquer deux fois au Theatre of Dreams était un moment spécial pour Harder. « Je n’aurais jamais pensé marquer deux buts à Old Trafford », a-t-elle déclaré à Disney+. « Quand j’étais enfant, il n’y avait pas d’équipe féminine, donc cela n’aurait même pas été possible. C’est un rêve devenu réalité. »

    Mais, comme Harder l’a ajouté par la suite, le plus important était la victoire, qui a permis au Bayern de poursuivre son aventure européenne jusqu’en demi-finales. C’est important pour l’équipe, bien sûr, mais c’est également remarquable pour Harder, qui totalise désormais 26 buts et 10 passes décisives cette saison.

    Une telle forme mérite qu’elle soit en lice pour le Ballon d’Or, qu’elle aurait probablement remporté en 2020 si la cérémonie n’avait pas été annulée en raison de la pandémie de Covid-19. Mettre la main sur le Ballon d’Or sera toutefois difficile, d’autant plus que le Bayern doit affronter Barcelone au prochain tour, mais ces matchs mettent à juste titre en lumière la qualité du jeu actuel de Harder.

  • Marc Skinner 2026Getty Images

    PERDANT : Marc Skinner

    En réalité, l’entraîneur de United, Marc Skinner, a été sous pression pendant la majeure partie de son mandat à la tête du club. Dans l’ensemble, cet homme de 43 ans a d’ailleurs remarquablement bien géré la situation, compte tenu des divers facteurs indépendants de sa volonté qui n’ont pas facilité les choses.

    Rien que cette saison, un mercato estival décevant l’a laissé avec un effectif incapable de rivaliser sur quatre fronts, ce qui a conduit un commentateur à suggérer que le club avait laissé tomber l’équipe féminine. Trois bonnes recrues en janvier ont compensé cela à certains égards, jusqu’à ce qu’une avalanche de blessures laisse United avec un banc décimé pour le déplacement à Munich mercredi.

    Mais avec cette pression exacerbée par l’élimination des Red Devils de la FA Cup, leur défaite en finale de la Coupe de la Ligue et une course au titre de la Super League féminine qui semblait déjà compromise dès la mi-novembre, il était difficile de trouver des excuses à Skinner alors que son équipe s’inclinait 2-1 à l’Allianz Arena et se faisait éliminer de la Ligue des champions.

    Tout avait pourtant si bien commencé. Skinner avait fait attaquer son équipe avec détermination en première mi-temps, Melvine Malard causant notamment des problèmes. Après seulement 15 minutes, elle avait déjà battu la gardienne du Bayern, Ena Mahmutovic, et forcé la jeune gardienne à réaliser deux beaux arrêts. L’élan était entièrement du côté de United.

    Pourtant, après la pause, les Red Devils n’ont pas tiré au but avant la 87e minute, alors qu’elles se retrouvaient soudainement menées 2-1 dans la rencontre et 5-3 au score cumulé. On ne s’attendait pas à ce que United puisse maintenir ce niveau d’énergie tout au long du match, mais la différence était si flagrante et préjudiciable, l’attaque n’offrant aucun répit.

    Peut-être s'agissait-il d'un manque d'énergie dû à un effectif surmené et décimé par les blessures, mais les commentaires d'après-match de Maya Le Tissier ne laissaient pas entrevoir cela, et Skinner ne s'est pas rendu service avec la façon dont il a utilisé son banc. Lea Schuller, l'attaquante prolifique recrutée au Bayern en janvier, n'est entrée en jeu qu'à la 86e minute.

    Une fois encore, de nombreux facteurs atténuants font que le parcours de United jusqu’aux quarts de finale de la Ligue des champions, pour ses débuts dans la compétition, a été excellent et ne constitue certainement pas un échec. Mais la manière dont les Red Devils se sont effondrées lors du match retour de mercredi laissera un goût amer, compte tenu de la position dans laquelle elles se trouvaient à seulement 45 minutes de la fin de la rencontre.

  • Caitlin Foord Taylor Hinds Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images

    VAINQUEUR : Arsenal

    On peut dire sans se tromper que, lors de la phase de groupes, peu de gens auraient imaginé qu’Arsenal réussirait aussi bien, jusqu’à présent, à défendre son titre en Ligue des champions. Battus à la fois par Lyon et le Bayern de Munich, et n’ayant remporté que des victoires contre des équipes que la plupart s’attendaient à ce qu’ils battent, les Gunners ont semblé mettre un peu de temps à se mettre en jambe pour la saison 2025-2026.

    Mais ils sont désormais bien lancés. Arsenal a été excellent en deuxième partie de saison, abordant le quart de finale de la semaine dernière contre Chelsea avec une seule défaite depuis le début de l’année, et ce alors qu’il était réduit à 10 contre Manchester United en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Elles ont remporté la Coupe des championnes de la FIFA en janvier, battu Manchester City, leader incontesté de la WSL, en février, et viennent d’ajouter à ce palmarès en mettant fin aux rêves de Ligue des champions de Chelsea tout en poursuivant leur propre défense du titre.

    Cette dernière victoire aura une saveur particulièrement douce. Les Blues ont dominé le football anglais pendant la majeure partie de la dernière décennie, mais la gloire européenne leur échappe toujours. Cela signifie qu’Arsenal reste la seule équipe anglaise à avoir remporté la Ligue des champions féminine, et ce fait restera d’actualité pour une saison supplémentaire après que les Gunners aient réussi à éliminer leurs rivales londoniennes de leurs propres mains.

    Les supporters de cette équipe ont toutes les raisons de croire que leur équipe peut à nouveau soulever ce trophée. Arsenal est en excellente forme et il ne reste plus aucune équipe dans la compétition qui n'ait pas ses faiblesses. Qu'est-ce qui pourrait les empêcher d'aller jusqu'au bout une fois de plus ?

  • Katie McCabe Sonia Bompastor Arsenal Chelsea Women 2025-26Getty Images

    PERDANTE : Sonia Bompastor

    Si la première saison de Sonia Bompastor à la tête de Chelsea n’aurait guère pu mieux se dérouler, sa deuxième saison au sein du club ne pourrait guère être pire. Tout cela par rapport aux standards du club, bien sûr, étant donné qu’elle a mené les Blues à un nouveau titre en Coupe de la Ligue le mois dernier et qu’elles sont toujours en lice en FA Cup. Mais échouer à nouveau en Ligue des champions sera particulièrement frustrant, car c’est le trophée auquel l’équipe aspire tant.

    Bien qu'il ait remporté six titres consécutifs de la WSL et qu'il ait été de loin la meilleure équipe d'Angleterre pendant la majeure partie des dix dernières années, Chelsea n'a disputé qu'une seule finale de Ligue des champions féminine – et lors de celle-ci, il a été écrasé par Barcelone, s'inclinant 4-0. Lorsque Emma Hayes a quitté le club à la fin de la saison 2023-2024, Bompastor était considérée comme la personne idéale pour prendre le relais et aider les Blues à franchir le cap.

    Seule femme à avoir remporté la Ligue des champions à la fois en tant que joueuse et entraîneuse, elle est arrivée avec les références qu’il fallait, mais l’écart entre Chelsea et le Barça, qui les a si souvent éliminées de la scène européenne, a été mis à nu lorsque les Catalanes se sont imposées avec un score cumulé de 8-2 en demi-finales la saison dernière.

    Une défaite face à Arsenal en quarts de finale cette année serait toutefois particulièrement décevante. Les victoires des Gunners dans cette rivalité ont été rares au fil des ans, avec seulement cinq succès lors des 22 dernières rencontres avant ce match, contre 13 pour Chelsea. Mais entre une défense du titre de la WSL incroyablement décevante, une liste de blessures certes longue, et l’introduction controversée de la VAR, les Blues n’ont pas pu maintenir ce solide bilan en ce quart de finale, s’inclinant lors d’un match aller serré sur un score difficile de 3-1, rendant ainsi superflue la victoire 1-0 in extremis obtenue mercredi à Stamford Bridge.

    Le rêve européen de Chelsea s'envole une nouvelle fois. Le club estime que Bompastor est l'entraîneuse idéale pour le concrétiser, comme en témoigne le nouveau contrat de quatre ans qu'elle a signé plus tôt cette année, mais la Française doit repartir de zéro après cette élimination extrêmement décevante – la plus précoce pour les Blues depuis quatre ans.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-WOLFSBURG-LYONAFP

    LAURÉATE : Melchie Dumornay

    Lyon abordait son duel contre Wolfsburg en tant que favori pour la qualification, mais après avoir perdu le match aller 1-0 en Allemagne, l'élimination était une possibilité bien réelle à l'approche du match retour. Le but de Lily Yohannes a permis de prolonger la rencontre, mais c'est finalement Melchie Dumornay qui a su se montrer décisive pour donner l'avantage au score cumulé aux huit fois vainqueurs de la compétition.

    Le but de Dumornay à la 102e minute n'était pas d'une grande beauté, puisqu'elle a réagi plus vite que quiconque dans la surface de réparation pour reprendre un ballon rebondissant suite à un coup de pied arrêté, mais il était tout à fait normal que l'internationale haïtienne se révèle être la buteuse décisive, compte tenu de l'impact qu'elle continue d'avoir sur cette équipe lyonnaise. À seulement 22 ans, l'attaquante figure à nouveau parmi les favorites pour le Ballon d'Or en 2026, et si elle parvient à maintenir son excellent niveau lors de la demi-finale de Lyon contre Arsenal et à jouer un rôle de premier plan pour décrocher une place en finale, Dumornay pourrait bien se hisser sur le podium du Ballon d'Or.