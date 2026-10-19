Balogun est né aux États-Unis de parents nigérians, mais a grandi à Londres. Il a rejoint le réputé centre de formation de Hale End à l’âge de huit ans et a gravi les échelons jusqu’à disputer 10 matches officiels avec Arsenal.

Sa route vers une place régulière en équipe première étant définitivement barrée, il a dû acquérir le temps de jeu et l’expérience dont il avait besoin au cours de deux prêts. L’un d’eux, à Reims, lui a permis de se faire remarquer en France.

Un transfert définitif à Monaco a été autorisé en 2023. Le joueur de 25 ans, qui a changé de sélection nationale, passant de l’Angleterre aux États-Unis, compte désormais 31 sélections chez les seniors. Il a inscrit 19 buts toutes compétitions confondues la saison dernière.

Il a attiré l’attention de recruteurs dans toute l’Europe. Arsenal avait inclus une clause lui garantissant 17,5 % d’une future vente dans l’accord qui a conduit Balogun à Monaco. Le club pourrait donc profiter d’une éventuelle vente, mais pourrait-il envisager de faire revenir un joueur qu’il connaît bien dans son effectif ?