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Retour à Arsenal écarté pour Folarin Balogun, mais un ancien joueur vedette d’Arsenal et de Monaco, sacré champion, soutient un transfert de l’attaquant de la sélection américaine en Premier League
Arsenal a vendu un joueur issu de son centre de formation à Monaco en 2023
Balogun est né aux États-Unis de parents nigérians, mais a grandi à Londres. Il a rejoint le réputé centre de formation de Hale End à l’âge de huit ans et a gravi les échelons jusqu’à disputer 10 matches officiels avec Arsenal.
Sa route vers une place régulière en équipe première étant définitivement barrée, il a dû acquérir le temps de jeu et l’expérience dont il avait besoin au cours de deux prêts. L’un d’eux, à Reims, lui a permis de se faire remarquer en France.
Un transfert définitif à Monaco a été autorisé en 2023. Le joueur de 25 ans, qui a changé de sélection nationale, passant de l’Angleterre aux États-Unis, compte désormais 31 sélections chez les seniors. Il a inscrit 19 buts toutes compétitions confondues la saison dernière.
Il a attiré l’attention de recruteurs dans toute l’Europe. Arsenal avait inclus une clause lui garantissant 17,5 % d’une future vente dans l’accord qui a conduit Balogun à Monaco. Le club pourrait donc profiter d’une éventuelle vente, mais pourrait-il envisager de faire revenir un joueur qu’il connaît bien dans son effectif ?
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Pourquoi Balogun ne retournera pas à l’Emirates Stadium
Arsenal a toujours besoin d’un numéro 9 prolifique, mais Grimandi, double champion de Premier League, n’est pas convaincu qu’un joueur issu de son centre de formation ait le niveau requis à l’Emirates Stadium. Le Français, qui a également joué à Monaco, s’exprimait au nom de talkSPORT Bet Online Slots. Interrogé par GOAL sur Balogun, il a déclaré : « C’est un bon joueur, un bon joueur de Ligue 1.
« Je ne pense pas qu’il puisse retourner à Arsenal. C’est assez compliqué, ils ont déjà [Kai] Havertz et [Viktor] Gyokeres. Même pour des joueurs de très haut niveau, il est compliqué de réussir à ce poste à Arsenal.
« Je ne pense pas que Balogun puisse apporter davantage que les joueurs dont dispose Arteta actuellement, et c’est déjà difficile pour eux. Mais c’est un bon joueur, il a fait une bonne saison dernière, il a bien joué, il sait exploiter les espaces, il a une bonne technique. Mais je ne suis pas sûr qu’il puisse apporter davantage que ce que nous avons à Arsenal en ce moment. »
Interrogé sur la possibilité que Balogun ait davantage d’impact ailleurs en Angleterre, lui qui a failli rejoindre le Merseyside, Grimandi a ajouté : « Peut-être. Je pense que ce serait un bon choix pour Everton de le recruter.
« Je pense qu’il peut jouer en Premier League, bien sûr, mais le niveau d’Arsenal est si élevé actuellement que je ne suis pas sûr qu’il puisse aider l’équipe à atteindre ses objectifs. »
Une star de la sélection américaine laisse la porte ouverte à un transfert en Premier League
Un transfert de Balogun à Everton pour 40 millions de livres (53 millions de dollars) avait été convenu durant l’été 2026, après ses exploits lors d’une Coupe du monde disputée à domicile avec l’USMNT. Il a mis fin aux discussions après l’apparition de problèmes lors de la visite médicale.
Il reste ouvert à l’idée de renouer un jour avec ses racines. Interrogé par talkSPORT sur la possibilité de rejoindre la Premier League, l’attaquant, réputé pour son travail, a déclaré : « Oui, potentiellement. Le football réserve bien des rebondissements, comme nous l’avons vu après la Coupe du monde. J’étais proche d’un transfert, qui ne s’est pas concrétisé, mais c’est assurément une possibilité. »
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Balogun, buteur confirmé, changera-t-il de club en 2027 ?
Balogun n’a disputé que trois matches avec Monaco cette saison, chaque fois en entrant en jeu, après s’être remis d’un léger problème au genou. Il attend toujours son premier but de la saison 2026-2027. Il devrait occuper une place plus importante dans les semaines et les mois à venir.
S’il retrouve son rythme, il est probable que de nouvelles rumeurs de transfert apparaissent au passage à la nouvelle année. Plusieurs clubs de Premier League seraient encore prêts à accueillir un avant-centre confirmé dans leur effectif.
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