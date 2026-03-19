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Retegui pressenti au Milan, Badelj : « Il ne marquerait pas 40 buts, mais ces 15 buts cruciaux pour remporter le Scudetto »

L'avis du capitaine du Genoa, sous le maillot duquel l'ancien attaquant de l'Atalanta, aujourd'hui à Al-Qadsiah, a fait ses débuts en Serie A

 Milan Badelj, ancien milieu de terrain du Genoa qui a joué aux côtés de Mateo Retegui lors de la saison 2023/24 au Genoa, s'est confié à Tuttosport au sujet des rumeurs selon lesquelles l'ancien attaquant de Tigre serait dans le viseur du Milan pour l'été prochain :

« Un joueur comme lui, dans une équipe solide comme celle des Rossoneri, qui fait entrer les attaquants dans la surface, peut mettre en valeur ses qualités. Pour moi, il est tout à fait capable d'être le numéro 9 du Milan. Il a le but dans le sang. »  

  • LE RETEGUI DES ROSSOBLU

    « Sur le plan footballistique, il a eu besoin d’un peu de temps pour s’adapter, comme tout le monde, à la Serie A, à la mentalité, à la façon de vivre le football et de s’entraîner. En effet, il est arrivé après un an et demi sans répit, entre ses engagements avec son club et en équipe nationale. Il a subi une petite blessure qui l’a écarté des terrains pendant quelques semaines. Une fois remis, il a fait la différence, y compris au niveau des performances. Il ne s’était pas présenté comme une star, mais on voyait bien qu’il avait une personnalité importante. Celle qu’un numéro 9 doit avoir, j’imagine. C’est quelqu’un qui veut faire la différence dans les matchs et qui vous fait aussi gagner. Il était humble en dehors du terrain et assumait ses responsabilités quand il jouait.


    « Honnêtement, je pense que sa progression s’est vraiment manifestée la saison suivante à l’Atalanta. Ses capacités chez nous ne faisaient aucun doute, mais nous étions tout de même une équipe qui venait d’être promue en Serie A depuis la Serie B. Nous étions forts, mais pas tout à fait conscients de l’étendue de notre force. Au début du championnat, notre approche consistait davantage à ne pas encaisser de buts qu’à en marquer. C’est pourquoi c’était un peu plus difficile pour Retegui. Il s’attendait peut-être à être plus présent dans la surface, où il est absolument redoutable. Au lieu de cela, surtout au début, il devait courir après les défenseurs adverses, rester derrière le ballon, aider beaucoup en phase défensive. Cela l’a aidé à devenir encore plus fort l’année suivante. »  

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  • Et s'il partait à Milan ?

    « Oui, il serait prêt pour le Milan. Il a le sens du but. C'est un attaquant qui, quand le match est au point mort, quand il ne se passe pas grand-chose, parvient à donner un coup de fouet inattendu. C'est quelqu'un qui fait basculer le match grâce à son efficacité. Il peut faire la différence par sa soif de but et son sens du but. Il pourrait à nouveau remporter le titre de meilleur buteur, mais l’essentiel, c’est qu’il pourrait marquer ces 15 buts décisifs qui rapportent des points cruciaux. À l’Atalanta, il s’est illustré en marquant énormément. Au Milan, qui joue peut-être de manière plus conservatrice, il pourrait être déterminant dans ces matchs équilibrés, bloqués, où il faut un geste décisif pour faire la différence. C’est aussi toute la beauté du football, car il existe de nombreuses façons et de nombreux styles de jeu pour gagner. Peut-être que Retegui ne marquerait pas 40 buts au Milan, mais il pourrait remporter le Scudetto grâce à ces 15 buts cruciaux qui vaudraient énormément pour l’équipe. À ce propos, je vais vous révéler une chose : Mateo n’est pas un de ces attaquants classiques qui se sent mal s’il ne marque pas. Il préfère le résultat de l’équipe à la gloire personnelle. S’il marque, mais que l’équipe perd, il est triste dans tous les cas. Au contraire, s’il ne marque pas, mais que l’équipe bat ses rivaux, il est heureux. »

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