Retegui pressenti au Milan, Badelj : « Il ne marquerait pas 40 buts, mais ces 15 buts cruciaux pour remporter le Scudetto »

« Sur le plan footballistique, il a eu besoin d’un peu de temps pour s’adapter, comme tout le monde, à la Serie A, à la mentalité, à la façon de vivre le football et de s’entraîner. En effet, il est arrivé après un an et demi sans répit, entre ses engagements avec son club et en équipe nationale. Il a subi une petite blessure qui l’a écarté des terrains pendant quelques semaines. Une fois remis, il a fait la différence, y compris au niveau des performances. Il ne s’était pas présenté comme une star, mais on voyait bien qu’il avait une personnalité importante. Celle qu’un numéro 9 doit avoir, j’imagine. C’est quelqu’un qui veut faire la différence dans les matchs et qui vous fait aussi gagner. Il était humble en dehors du terrain et assumait ses responsabilités quand il jouait.





« Honnêtement, je pense que sa progression s’est vraiment manifestée la saison suivante à l’Atalanta. Ses capacités chez nous ne faisaient aucun doute, mais nous étions tout de même une équipe qui venait d’être promue en Serie A depuis la Serie B. Nous étions forts, mais pas tout à fait conscients de l’étendue de notre force. Au début du championnat, notre approche consistait davantage à ne pas encaisser de buts qu’à en marquer. C’est pourquoi c’était un peu plus difficile pour Retegui. Il s’attendait peut-être à être plus présent dans la surface, où il est absolument redoutable. Au lieu de cela, surtout au début, il devait courir après les défenseurs adverses, rester derrière le ballon, aider beaucoup en phase défensive. Cela l’a aidé à devenir encore plus fort l’année suivante. »