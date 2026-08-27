Le joueur de 28 ans se retrouve désormais de retour à Manchester et est sorti du banc lorsque United a lancé sa campagne de Premier League 2026-2027 par une surprenante défaite 2-0 sur le terrain de Hull City. Rashford aura-t-il un rôle plus important à partir de maintenant, ou continuera-t-il à vivre de longs adieux ?

Lorsque cette question a été posée à Bruce, l’ancien capitaine de Manchester United, qui s’exprimait en association avec Free Bets, le site des meilleurs sites de paris au Royaume-Uni, a déclaré à GOAL : « Certainement que lorsqu’il est entré sur le terrain samedi, il a redonné un peu de vie à Man U, ça c’est sûr.

« Si Man U peut le relancer, et s’il y a bien quelqu’un qui peut tirer le meilleur de lui, à mon avis, ce sera Michael [Carrick], avec son approche avec lui. Je pense qu’il l’a accueilli dans le groupe, parce qu’au bout du compte, le gamin est un très, très bon joueur, qui ne voyait pas les choses de la même façon que le précédent manager. Ça arrive, malheureusement, dans le football. Ça arrive.

« Donc, le retour de Marcus Rashford à ce moment précis est clairement une bonne chose, à mon avis, pour Manchester United, parce qu’il a l’air vraiment concentré. Il a été très, très bon quand il est entré samedi, il a clairement redonné un peu de vie à la ligne d’attaque de Man U, et s’il est bien mentalement, alors nous savons tous que ce gamin est un footballeur fabuleux. »