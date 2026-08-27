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Retarder l’inévitable ou préparer l’avenir à long terme ? Comment Marcus Rashford peut gagner un séjour prolongé à Manchester United alors que la légende du club Steve Bruce évalue ce « fabuleux footballeur »
Rashford de retour à Old Trafford après son prêt au FC Barcelone
Personne n’a jamais douté des qualités de Rashford, dont l’ascension fulgurante a accompagné son émergence chez les seniors alors qu’il n’était encore qu’un adolescent au talent précoce. Les buts ont afflué avec l’équipe première de United, tandis qu’il honorait aussi sa première sélection avec l’Angleterre.
Il a atteint un sommet sur le plan professionnel en 2022-2023, avec 30 buts inscrits toutes compétitions confondues, des performances récompensées par un nouveau contrat lucratif. Cet investissement de 300 000 £ par semaine n’a guère porté ses fruits.
Après avoir traversé une baisse de forme, Rashford a été prêté à Aston Villa pour la seconde moitié de la saison 2024-2025. Il a passé la saison dernière à Barcelone, remportant le titre en Liga et trouvant le chemin des filets à 14 reprises. Aucun transfert définitif n’a été conclu par les dirigeants du Camp Nou.
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Rashford a-t-il un avenir à long terme à Manchester United ?
Le joueur de 28 ans se retrouve désormais de retour à Manchester et est sorti du banc lorsque United a lancé sa campagne de Premier League 2026-2027 par une surprenante défaite 2-0 sur le terrain de Hull City. Rashford aura-t-il un rôle plus important à partir de maintenant, ou continuera-t-il à vivre de longs adieux ?
Lorsque cette question a été posée à Bruce, l’ancien capitaine de Manchester United, qui s’exprimait en association avec Free Bets, le site des meilleurs sites de paris au Royaume-Uni, a déclaré à GOAL : « Certainement que lorsqu’il est entré sur le terrain samedi, il a redonné un peu de vie à Man U, ça c’est sûr.
« Si Man U peut le relancer, et s’il y a bien quelqu’un qui peut tirer le meilleur de lui, à mon avis, ce sera Michael [Carrick], avec son approche avec lui. Je pense qu’il l’a accueilli dans le groupe, parce qu’au bout du compte, le gamin est un très, très bon joueur, qui ne voyait pas les choses de la même façon que le précédent manager. Ça arrive, malheureusement, dans le football. Ça arrive.
« Donc, le retour de Marcus Rashford à ce moment précis est clairement une bonne chose, à mon avis, pour Manchester United, parce qu’il a l’air vraiment concentré. Il a été très, très bon quand il est entré samedi, il a clairement redonné un peu de vie à la ligne d’attaque de Man U, et s’il est bien mentalement, alors nous savons tous que ce gamin est un footballeur fabuleux. »
Carrick soutenu pour tirer le meilleur de Rashford
Autre ancien joueur de United sacré champion, Lee Sharpe a récemment confié à GOAL, lorsqu’il a été interrogé sur la réintégration de Rashford à « The Theatre of Dreams » : « C’est une situation compliquée, n’est-ce pas ? C’est un si bon joueur. J’ai pensé qu’on avait de nouveau vu par petites touches, pendant la Coupe du monde, l’étendue de ses qualités, mais tout se joue dans sa tête. Cela a toujours été le cas avec Marcus Rashford.
« Je pense qu’il donnait un peu l’impression de ne pas trop s’en soucier juste avant son départ, et qu’il avait un peu lâché l’affaire. Je ne sais pas si c’était lié à quelque chose de personnel en dehors du terrain qui le préoccupait, ou à quelque chose en lien avec la direction ou le club, mais il est allé à Barcelone, il y a fait une bonne saison et il voulait évidemment y rester. Cela ne s’est pas concrétisé.
« Je pense qu’au niveau du talent et de la qualité du joueur, ce serait un vrai atout de le réintégrer dans l’effectif de United. La question est simplement de savoir si Marcus veut en faire partie, s’il veut s’y investir et si son cœur et sa tête ne sont pas ailleurs. Je suis sûr que Michael Carrick l’accueillera et prendra soin de lui, mais tout dépend de savoir si Marcus veut jouer pour le club et s’il estime que son avenir s’y trouve. »
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Calendrier de Manchester United 2026-2027 : Ipswich au programme après la défaite contre Hull
Manchester United aurait bien besoin, après sa prestation décevante face au promu Hull, que Rashford retrouve de l'étincelle au cours des prochaines semaines. Il est en concurrence avec des joueurs comme Bryan Mbeumo et Matheus Cunha pour disposer d'un temps de jeu régulier.
Manchester United, qui espérait revenir dans la course au titre à force de marquer cette saison, retrouvera la Premier League dimanche en recevant un autre nouveau venu dans l'élite, Ipswich.
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