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« Rétablis-toi » : on a dit à Jamal Musiala que le football « s’occupera de lui-même », alors que la star du Bayern Munich et de l’Allemagne gère un « dysfonctionnement neurologique » après deux malaises sur le terrain
Musiala explique un nouveau problème de santé après sa fracture de la cheville
Musiala a traversé 12 mois difficiles, avec sa cheville fracturée lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025. Il a passé six mois sur la touche, mais s’est battu pour revenir et disputer 24 matches entre la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne et la Ligue des champions.
La Coupe du monde 2026 l’a vu porter les couleurs de son pays, avec d’autres apparitions lors de ce tournoi, mais son rendement offensif s’est fait rare alors qu’il cherchait encore à retrouver une pleine condition de match et à rallumer sa meilleure étincelle.
Le Bayern espérait voir Musiala jouer un rôle important pour lui en 2026-2027, mais il passe encore du temps avec des professionnels de santé. Musiala s’est évanoui lors d’un match amical contre le RB Leipzig, avant de s’effondrer de nouveau quelques jours plus tard face à Heidenheim.
Musiala a ensuite publié sur les réseaux sociaux : « On m’a diagnostiqué des crises d’absence temporaires, brèves, mais facilement traitables, qui sont dues à un dysfonctionnement neurologique. Elles peuvent provoquer les épisodes récents, comme celui contre Leipzig ou maintenant à Heidenheim. Je sais qu’elles semblent effrayantes au premier regard, mais pour moi, elles font actuellement simplement partie de mon quotidien. Je bénéficie d’un excellent traitement médical et je suis très optimiste. Le FC Bayern, ma famille et mes amis sont toujours à mes côtés et me soutiennent dans ce parcours. »
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Le Bayern apporte à Musiala tout le soutien dont il a besoin
Hamann fait partie de ceux qui se réjouissent de voir Musiala revenir à ce qu’il fait le mieux, mais il reconnaît que le processus ne doit pas être précipité. Interrogé sur les défis auxquels le prometteur numéro 10 du Bayern a été confronté, l’ancien international allemand, qui s’exprimait en association avec Betinia NJ, a déclaré à GOAL : « Évidemment, après sa blessure, quand il est revenu en janvier, il n’a pas retrouvé la forme qu’il avait avant. On a toujours dit que c’était lié à son pied, parce qu’il avait encore des vis et une plaque métallique dans le pied, qui ont maintenant été retirées cet été. Il faut voir.
« J’ai du mal à parler de l’aspect footballistique, parce que je pense que le plus important maintenant, c’est qu’il retrouve la santé. Une fois qu’il sera de nouveau en bonne santé et que ces problèmes seront sous contrôle, je pense que le reste suivra de lui-même.
« Savoir s’il pourra retrouver le niveau qui était le sien il y a deux ou trois ans, je pense qu’à l’heure actuelle, personne ne le sait. Mais je pense parler au nom de tous les fans de football : nous l’espérons tous. »
Klopp, le sélectionneur de l’Allemagne, a été en contact avec Musiala
Ce sentiment a été repris par le nouveau sélectionneur de l’Allemagne, Jurgen Klopp, l’ancien entraîneur de Liverpool déclarant, lorsqu’il a été interrogé sur ses échanges avec un joueur qui devrait faire partie de ses plans à long terme : « Nous n’avons pas parlé au téléphone. Je lui ai envoyé un message vocal. Il ne me connaît pas du tout et n’a pas mon numéro. Je pense que si je l’avais appelé, il n’aurait pas répondu pendant trois jours parce qu’il n’aurait pas reconnu mon numéro. Il a répondu au message.
« Il est dans une situation que l’on ne souhaiterait à personne, surtout pas à un jeune comme lui. Mais tout devrait bien se passer, tout le monde est d’accord là-dessus. Je l’ai rassuré en lui disant que cela n’aurait aucun impact sur l’équipe nationale.
« C’est tout ce que je peux faire pour lui. Vincent Kompany m’a confirmé qu’il était dans une forme incroyable. Après le retrait de la plaque métallique et des vis, il était redevenu lui-même, voire encore meilleur. Et maintenant, cela s’est produit pour les raisons que nous connaissons.
« Ce qui est important maintenant, c’est qu’on lui donne le temps nécessaire, et qu’il se donne aussi ce temps. Les jeunes joueurs n’ont normalement aucun problème, à part qu’ils deviennent impatients, et bien sûr on ne peut pas se permettre d’être impatient pendant une phase comme celle-ci.
« Il est dans le club parfait, dans l’environnement parfait pour cela, et nous voulons aussi faire notre part. Et nous lui disons : “Mon garçon, remets-toi d’abord, et ensuite la porte te sera ouverte.” »
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Le record de Musiala : apparitions, buts et sélections
Musiala a disputé plus de 230 matches avec le Bayern, inscrivant 69 buts et remportant 13 trophées, dont six titres de Bundesliga et la Ligue des champions. Lui qui était éligible pour jouer avec l’Angleterre a honoré 46 sélections avec l’équipe d’Allemagne.
Le plan est de revenir dans un avenir pas trop lointain pour aller chercher d’autres titres majeurs aux côtés de Harry Kane, Michael Olise et Luis Diaz, Kompany étant désireux d’avoir à sa disposition autant de joueurs capables de faire basculer un match que possible.
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