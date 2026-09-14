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Résumé de la 4e journée de Ligue 1 : le PSG décroche sa première victoire à Brest, Rennes domine Marseille et Monaco est tenu en échec à Strasbourg

Ligue 1
Paris Saint-Germain
Rennes
Monaco
Lille
Strasbourg
AJ Auxerre
Lens
Brest
Lyon
Marseille
Paris FC
Lorient
Toulouse
Angers
Le Havre
Le Mans
Troyes
Nice

Revue complète de la quatrième journée de Ligue 1. Décryptage des résultats de la 4e journée, des principales histoires, des performances individuelles marquantes et des festivals de buts spectaculaires avant la cinquième journée.

La quatrième journée de la saison 2026/27 de Ligue 1 a offert des batailles tactiques cruciales, des victoires arrachées de haute lutte et des développements importants aux quatre coins de la France. Le Paris Saint-Germain a lancé la défense de son titre avec une courte victoire à Brest, tandis que le Stade Rennais a infligé une nouvelle défaite à Marseille et que Monaco a laissé filer des points à Strasbourg.

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