Goal.com
En direct
الهلال - الاتحاد - دوري جويx/Alhilal_YT
GOAL

Traduit par

Résultats des matchs en retard du championnat de football : Al-Arini s'envole en tête du classement... Al-Taawoun crée la surprise face à Al-Nasr et Al-Qadsia

FEATURES
Al Najmah U21 vs Al Okhdood U21
Al Najmah U21
Al Okhdood U21
Jawwy Elite League U-21
Al Wehda U21 vs Al Adalah U21
Al Wehda U21
Al Adalah U21
Al Ettifaq U21 vs Al Raed U21
Al Ettifaq U21
Al Raed U21
Al Khaleej U21 vs Al Ittihad U21
Al Khaleej U21
Al Ittihad U21
Al Bukiryah U21 vs Al Ettifaq U21
Al Bukiryah U21
Al Riyadh U21 vs Al Wehda U21
Al Riyadh U21
Al Okhdood U21 vs Al Taawoun U21
Al Taawoun U21
Al Orobah U21 vs Al Fateh U21
Al Orobah U21
Al Fateh U21
Arabie saoudite

La tension monte dans le championnat d'élite des moins de 21 ans à une journée de la fin

Le rideau est tombé sur la série de matchs reportés du championnat « Joy » des moins de 21 ans, marquée par de nombreux résultats et chiffres remarquables qui ont confirmé le niveau élevé de la compétition entre les équipes participantes.

Les journées de la Ligue Joi sont toujours empreintes de suspense et d'émotion, les matchs ne manquant jamais de moments décisifs et de buts magnifiques qui enflamment les supporters et mettent en avant les talents prometteurs du football junior.

Lire aussi... Le meilleur du mois de mars... Bassem Al-Arini, un « bourreau » impitoyable dans la Ligue Joi

Lors de cette journée, certaines équipes se sont particulièrement illustrées, tandis que plusieurs joueurs ont livré des performances individuelles exceptionnelles, ce qui en a fait l’une des journées les plus passionnantes de la saison et a ouvert la voie à encore plus d’attente pour la dernière journée.


  • محمد رفعت لاعب فريق الفتح تحت 21 عامًاAl Fateh's X Official Account

    Le tour des matchs reportés

    Au cours des trois dernières journées du championnat de l'élite des moins de 21 ans, neuf matchs ont été reportés, dont un seul lors de la dix-septième journée, quatre lors de la dix-huitième journée et quatre autres lors de la dix-neuvième journée.

    Ces matchs reportés se sont déroulés sur trois jours : quatre matchs ont eu lieu le vendredi 27 mars, quatre autres le mercredi 1er avril et un seul le jeudi.

    Enregistrez et regardez gratuitement le championnat saoudien de football sur stc tv

    Vendredi, Al-Ittifaq a affronté Al-Raed au stade Ejo de Dammam lors d'un match reporté de la 18e journée, tandis que trois matchs reportés de la 19e journée ont eu lieu : Al-Akhdoud a affronté Al-Najma au stade de l'Administration de l'Éducation à Unaizah, Al-Wehda a accueilli son homologue Al-Adalah au stade King Abdulaziz de La Mecque, tandis qu'Al-Ahli s'est rendu chez Al-Fateh au stade Tamweel Al-Oula à Al-Ahsa.

    Quant aux matchs de mercredi, ils ont vu le seul match reporté de la 17e journée, lorsque Al-Ittifaq s'est rendu à Al-Bukairiyah, ainsi qu'un autre match reporté de la 19e journée, lorsque Al-Ittihad a accueilli Al-Khaleej à Sehat.

    Trois matchs de la 18e journée ont également été disputés : Al-Wehda s'est rendu à Riyad, dans la capitale saoudienne, Al-Akhdoud a accueilli Al-Taawoun à Najran, tandis qu'Al-Fateh s'est rendu chez Al-Arabi au stade de l'université d'Al-Jouf, ce jeudi.


    • Publicité

  • Al-Taawoun inflige une défaite à Al-Nasr et Al-Qadsia

    Al-Taawoun a créé la surprise face à Al-Nasr et Al-Qadsia en remportant une victoire spectaculaire contre Al-Akhdoud sur le score de 2-0, se hissant ainsi à la troisième place avec 37 points.

    Al-Sukari n'est plus qu'à 3 points du leader Al-Hilal et à un point du deuxième, Al-Ittifaq.

    Al-Taawoun devance Al-Qadsia, qui dispose de moyens importants, d'un point (36), ainsi qu'Al-Nasr, cinquième (35).


  • Al-Arini au sommet

    Basem Al-Arini, l'attaquant du Al-Taawoun, a poursuivi sur sa lancée ces derniers temps, consolidant ainsi sa place de meilleur buteur du championnat Joi Elite (championnat saoudien des moins de 21 ans) pour la saison 2025-2026.

    Al-Arini a contribué à la victoire de son équipe contre Al-Akhdoud sur le score de 2-0, lors du match disputé mercredi au stade du club d'Al-Akhdoud à Najran, dans le cadre des rencontres reportées de la 18e journée, après avoir inscrit un but remarquable qui a confirmé sa puissance offensive.

    Son but est survenu à la 69e minute, après avoir reçu une passe en profondeur parfaite derrière la défense adverse, pour s'élancer seul vers le but et envoyer le ballon au fond des filets avec une grande assurance, inscrivant ainsi le deuxième but de son équipe de manière magistrale.

    Regardez gratuitement le championnat saoudien de football sur stc tv

    L'attaquant de Al-Taawoun a poursuivi sa série de performances exceptionnelles, après avoir réussi à marquer lors de trois matchs consécutifs. Il avait déjà trouvé le chemin des filets face à Al-Hazm lors de la 17e journée, avant de briller de mille feux en réalisant un « hat-trick » contre Al-Nassr lors de la 19e journée.

    Al-Arini porte ainsi son total à 17 buts et prend la tête du classement des buteurs, avec 3 buts d'avance sur son plus proche poursuivant, Jalal Al-Salem, l'attaquant d'Al-Ittifaq, qui occupe la deuxième place.

    De son côté, Al-Salem a lui aussi continué à marquer des buts, après avoir inscrit un but qui a permis à Al-Ittifaq de s'imposer 2-1 face à Al-Bukairiya, lors du match qui les a opposés ce mercredi dans le cadre des reports de la 17e journée.

  • باسم العريني مهاجم فريق التعاون تحت 21 عامًاAl Taawoun's X Official Account

    Un conflit qui fait rage

    La 20e journée du championnat « Joi » des moins de 21 ans s'annonce marquée par une forte rivalité et une lutte acharnée entre les équipes, compte tenu de l'étroitesse des écarts et de l'intensité de la compétition pour les premières places. La confrontation entre Al-Nassr et Al-Hilal retient toute l'attention, dans un derby très attendu qui revêt toujours un caractère particulier et suscite beaucoup d'enthousiasme entre les deux rivaux.

    Al-Ahli affrontera également Al-Qadisiyah dans un match tout aussi intense, chaque équipe cherchant à obtenir un résultat positif pour consolider sa place au classement.

    Dans un autre match, Al-Ittihad affrontera Al-Shabab dans une rencontre qui s'annonce solide sur le papier, mais qui pourrait perdre une partie de son importance pour Al-Shabab, dont la relégation est désormais officielle, tandis qu'Al-Ittihad cherchera à profiter de cette rencontre pour remporter les trois points.