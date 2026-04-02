Résultats des matchs en retard du championnat de football : Al-Arini s'envole en tête du classement... Al-Taawoun crée la surprise face à Al-Nasr et Al-Qadsia

Le rideau est tombé sur la série de matchs reportés du championnat « Joy » des moins de 21 ans, marquée par de nombreux résultats et chiffres remarquables qui ont confirmé le niveau élevé de la compétition entre les équipes participantes.

Les journées de la Ligue Joi sont toujours empreintes de suspense et d'émotion, les matchs ne manquant jamais de moments décisifs et de buts magnifiques qui enflamment les supporters et mettent en avant les talents prometteurs du football junior.

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Lors de cette journée, certaines équipes se sont particulièrement illustrées, tandis que plusieurs joueurs ont livré des performances individuelles exceptionnelles, ce qui en a fait l’une des journées les plus passionnantes de la saison et a ouvert la voie à encore plus d’attente pour la dernière journée.



