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« Restons réalistes ! » déclare Erling Haaland, qui écarte toute idée de voir la Norvège briguer le titre mondial et reconnaît que la France « nous battra probablement » lors de la dernière journée du groupe
Haaland envoie la Norvège en phase finale
L'attaquant de 25 ans a confirmé sa forme exceptionnelle en sélection en inscrivant un doublé décisif lors de la victoire 3-2 arrachée mardi face au Sénégal. Grâce à ce succès crucial, la sélection scandinave totalise désormais six points dans le groupe I et assure sa qualification pour les seizièmes de finale avec un match d'avance. Cet exploit historique marque la première fois depuis 1998 que l'équipe nationale atteint la phase à élimination directe d'une Coupe du monde.
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L'attaquant réclame un réalisme sans faille
L’attaquant prolifique a rapidement calmé les attentes démesurées avant d’affronter la France, tenante du titre 2018, refusant d’envisager la gloire mondiale malgré son record historique de plusieurs buts lors de ses deux premières apparitions en Coupe du monde. Haaland a déclaré : « Je m’en fiche, on est qualifiés. Ils vont probablement nous battre et remporter tout le tournoi. »
Interrogé sur la possibilité que le tournoi lui échappe, ainsi qu’à la Norvège, malgré ses débuts personnels fulgurants, l’attaquant de Manchester City a rapidement douché tout excès d’optimisme : « Cela dépend de ce que vous entendez par là. Se qualifier pour la première fois en 28 ans et passer la phase de groupes ? Oui, c’est possible. Remporter la Coupe du monde ? Absolument pas. Restons réalistes : réjouissons-nous, tous les Norvégiens de la planète, pour l’instant. »
Les célébrations vikings s’exportent sur tous les terrains
Ce triomphe historique a déclenché des scènes de liesse endiablées, les supporters exécutant la célèbre chorégraphie du « Viking Row ». L’émotion suscitée par cet exploit était palpable au sein de l’équipe, dont les joueurs ont rejoint les supporters venus de loin sur le terrain pour célébrer cette soirée mémorable.
Haaland a confié : « C’était fou. Martin [Odegaard] et moi en avions parlé avant le match : si tout se passait comme prévu, nous nous joindrions à eux. C’est ce qui s’est passé. Je dirais donc que c’est un moment assez spécial pour toute la Norvège.
Je pense que c’est l’une des plus grandes soirées de ma vie. J’ai ressenti la même émotion qu’après une finale de Ligue des champions. C’est énorme. Je suis incroyablement fier. »
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Le match décisif du groupe des poids lourds approche à grands pas.
La Norvège attend désormais avec impatience le match décisif de la phase de groupes qui l'opposera vendredi à la France et qui déterminera qui décrochera la première place du groupe I. L'équipe de Didier Deschamps constituera un formidable défi tactique pour les outsiders du tournoi.
Les deux équipes étant déjà qualifiées, le staff technique peut aborder cette rencontre de haut niveau avec un minimum de pression, en attendant de connaître son adversaire pour les seizièmes de finale.