L’attaquant prolifique a rapidement calmé les attentes démesurées avant d’affronter la France, tenante du titre 2018, refusant d’envisager la gloire mondiale malgré son record historique de plusieurs buts lors de ses deux premières apparitions en Coupe du monde. Haaland a déclaré : « Je m’en fiche, on est qualifiés. Ils vont probablement nous battre et remporter tout le tournoi. »

Interrogé sur la possibilité que le tournoi lui échappe, ainsi qu’à la Norvège, malgré ses débuts personnels fulgurants, l’attaquant de Manchester City a rapidement douché tout excès d’optimisme : « Cela dépend de ce que vous entendez par là. Se qualifier pour la première fois en 28 ans et passer la phase de groupes ? Oui, c’est possible. Remporter la Coupe du monde ? Absolument pas. Restons réalistes : réjouissons-nous, tous les Norvégiens de la planète, pour l’instant. »