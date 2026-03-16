« Restez chez vous ! » - Pep Guardiola lance un avertissement sans détour aux stars de Manchester City qui ne croient pas pouvoir rattraper leur retard face au Real Madrid en Ligue des champions

Les statistiques montrent clairement que City part avec un net désavantage face au géant espagnol. Madrid a remporté trois de ses quatre dernières rencontres de Ligue des champions contre City et compte bien éliminer le club de Manchester des phases à élimination directe pour la cinquième fois, un chiffre impressionnant. De plus, Guardiola est confronté à sa « malédiction du match aller » : il n'a jamais réussi à se qualifier après avoir perdu le match aller lors de ses cinq dernières tentatives, y compris les trois occasions où il était à la tête de City. Malgré cela, Pep reste fidèle à sa philosophie, déclarant : « J'aime mon équipe. Je sais que le football moderne n'est pas comme ça aujourd'hui, mais je l'aime quand même. »