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« Restez chez vous ! » - Pep Guardiola lance un avertissement sans détour aux stars de Manchester City qui ne croient pas pouvoir rattraper leur retard face au Real Madrid en Ligue des champions
La ville a une montagne à gravir
Manchester City se retrouve au bord de l'élimination européenne après une cuisante défaite 3-0 face au Real Madrid au Santiago Bernabéu la semaine dernière. Le grand club anglais a du mal à trouver sa régularité ces derniers temps, ne remportant qu'un seul de ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues – une série qui inclut des nuls décevants contre Nottingham Forest et West Ham. Ce manque d'efficacité les place devant une tâche colossale avant le match retour de mardi à l'Etihad Stadium. Pour se qualifier, Guardiola doit redresser une équipe qui s'est montrée inhabituellement peu efficace dans le dernier tiers tout en paraissant de plus en plus vulnérable à des défaillances défensives qui auraient pu être évitées.
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Pas de place pour les sceptiques
Dans une analyse sans détours avant le match, Guardiola a souligné qu’il n’avait aucune patience pour une attitude défaitiste au sein de son équipe. Évoquant l’obstacle psychologique que représente un retard de trois buts, l’entraîneur a insisté sur le fait que la conviction était une exigence non négociable pour ses professionnels hautement rémunérés. « S’ils n’y croient pas, c’est leur problème », a déclaré Guardiola. « Ce sont des adultes ; ils ont de bons salaires. S’ils n’y croient pas pour la Ligue des champions, qu’ils rentrent chez eux, qu’ils restent chez eux. Nous devons essayer. Qu’avons-nous à perdre ? »
Guardiola parviendra-t-il enfin à briser la malédiction des matchs aller ?
Les statistiques montrent clairement que City part avec un net désavantage face au géant espagnol. Madrid a remporté trois de ses quatre dernières rencontres de Ligue des champions contre City et compte bien éliminer le club de Manchester des phases à élimination directe pour la cinquième fois, un chiffre impressionnant. De plus, Guardiola est confronté à sa « malédiction du match aller » : il n'a jamais réussi à se qualifier après avoir perdu le match aller lors de ses cinq dernières tentatives, y compris les trois occasions où il était à la tête de City. Malgré cela, Pep reste fidèle à sa philosophie, déclarant : « J'aime mon équipe. Je sais que le football moderne n'est pas comme ça aujourd'hui, mais je l'aime quand même. »
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Un choc décisif à l'Etihad
Le match retour à Manchester constituera un test décisif pour le caractère de City, dont l'issue déterminera le cours de la saison. Avec seulement huit matches à disputer en championnat, il est essentiel de s'améliorer immédiatement, non seulement pour se maintenir en Europe, mais aussi pour créer une dynamique en vue de la fin de saison. Si City veut éviter de terminer son parcours européen sans trophée, il devra trouver le moyen de marquer face à une équipe du Real Madrid qui maîtrise l'art du football à élimination directe. Quelle que soit l'issue de ce match, l'équipe se concentrera ensuite sur la finale de la Carabao Cup contre Arsenal, dimanche.
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