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Restez à l’écoute : selon Fleck, Hamza Abdelkarim pourrait bien devenir l’arme secrète des Pharaons pour la Coupe du monde

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Un atout majeur dans l’effectif de Hossam Hassan

À chaque Coupe du monde, il y a ce moment où le globe entier s’interroge : « Mais qui est-ce ? » Un joueur jusqu’alors anonyme, aux statistiques modestes et absent des Unes, surgit alors et bouscule la compétition. En 2026, ce scénario pourrait se jouer à l’égyptienne, et même depuis un berceau inhabituel pour un footballeur arabe : l’académie La Masia du FC Barcelone.

Âgé de 18 ans, Hamza Abdelkarim était encore il y a quelques mois un avant-centre prometteur à Al-Ahly ; aujourd’hui, il est le premier Égyptien à porter officiellement le maillot du Barça, à s’entraîner sous l’œil exigeant de Hans Flick et à figurer sur la liste préliminaire des Pharaons pour la Coupe du monde. Un parcours fulgurant, du Caire à la Catalogne, de la Coupe du monde des moins de 20 ans à la plus grande scène du football mondial.

Pas de miracle ni de légende prématurée : juste un talent qui réunit tout ce que le football moderne exige : intelligence de jeu, sang-froid devant le but et mentalité capable d’assumer, dès l’adolescence, la pression du maillot blaugrana.

Dans le 15e et dernier épisode de la série « Attendez-les », nous nous intéressons à un joueur qui ne sera peut-être pas titulaire au début de la Coupe du monde, mais qui pourrait bien la terminer comme l’un des noms les plus marquants à avoir explosé sur la scène internationale.

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  • De Tétouan à La Masia : un parcours inattendu

    Né au Caire en 2008, Hamza Abdelkarim a commencé sa carrière au sein du centre de formation du club Al-Ahly. Il s’est rapidement imposé comme un attaquant talentueux, avant d’être intégré à l’équipe première pour disputer la Ligue des champions africaine et la Coupe d’Égypte, accumulant ainsi une expérience internationale précieuse pour un joueur de son âge. 

    Le véritable tournant intervient à l’hiver 2026 : Barcelone annonce officiellement son arrivée en prêt de l’Al-Ahly jusqu’au 30 juin 2026, avec option d’achat, afin de porter les couleurs du Barça Atlètic en troisième division espagnole. 

    Le transfert ne s’est pas fait sans peine : la presse arabe a parlé d’une « lutte acharnée avec le Bayern Munich », finalement remportée par les Catalans, faisant de Hamza le premier Égyptien de l’histoire à revêtir la tunique blaugrana. 

    Ce transfert a toutefois révélé quelques complications administratives : quelques semaines après son arrivée, Hamza est retourné au Caire pour accélérer les démarches relatives à son permis de travail, avant que Barcelone ne lui demande de revenir « dans les heures qui suivent », les formalités étant sur le point d’être finalisées ; une décision qui confirme que le club le considère comme un projet à long terme et non comme une simple opération marketing.

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  • « Le nouveau Salah » à La Masia : que voit le FC Barcelone en lui ?

    D’un point de vue technique, Hamza se distingue des avant-postes traditionnels : les observateurs soulignent sa grande mobilité, sa capacité à créer des connexions dans le jeu offensif et un sens du but affirmé, atouts qui l’ont fait émerger avec l’équipe d’Égypte des moins de 17 ans, notamment lors de la Coupe du monde junior.

    Un profil parfaitement aligné avec la politique de renforcement de La Masia, qui privilégie un attaquant intelligent capable d’évoluer entre les lignes plutôt que de se reposer sur sa seule puissance physique.

    Son adaptation, remarquablement rapide, a été saluée par la radio espagnole Cadena Ser, qui l’a présenté comme « l’un des talents les plus prometteurs de l’académie du Barça en 2026 ». après son lob parfait face au gardien de Las Palmas U19 en demi-finale de la Coupe des champions. Ce geste a fait flamber sa cote et poussé la direction à activer la clause d’achat, désormais « presque acquise ».

    L’intérêt ne se limite plus à l’équipe réserve : l’entraîneur Hans-Dieter Flick l’a placé sous surveillance directe et a décidé de le faire monter en grade avec trois autres talents pour la préparation estivale avec l’équipe première, signe clair que le club le prépare pour la prochaine étape et pas seulement pour la compétition en troisième division.

    Certains médias arabes lui attribuent déjà le surnom de « nouveau Salah », ce qui, bien que prématuré, souligne l’ampleur des attentes. La comparaison est toutefois à nuancer : Salah n’a émergé en Europe qu’après ses 20 ans, tandis que Hamza arrive dans le système européen à 18 ans, au sein d’un club qui mise pleinement sur la jeunesse.

  • De la Coupe du monde junior à l'équipe senior : une sélection surprenante

    Le parcours international de Hamza a connu une ascension fulgurante. Après avoir brillé avec les moins de 17 ans lors de la Coupe du monde de sa catégorie, son nom a cessé d’être confiné aux rubriques réservées aux espoirs. En mai 2026, Ibrahim Hassan, sélectionneur de l’Égypte, a officialisé sa présence dans la liste préliminaire des Pharaons pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

    Selon la radio « Cadena Ser », cette convocation n’est pas un simple geste : elle traduit la progression fulgurante du joueur à Barcelone et fait de lui « l’une des surprises les plus prometteuses et inattendues » de La Masia cette année.

    Pour le staff des Pharaons, dirigé par Hossam Hassan, la présence d’un avant-centre qui s’entraîne chaque jour à Barcelone constitue une option supplémentaire par rapport aux attaquants locaux.

    Le contexte joue en faveur du jeune homme : l’Égypte cherche à renouveler son effectif après l’ère Mohamed Salah et Trezeguet, et le sélectionneur réclame un joueur audacieux, capable de répondre présent sous pression. Si passer des juniors à la Coupe du monde en moins de deux ans reste un pari osé, il illustre la philosophie « Attendez-les » : des talents qui éclosent parce qu’ils sont placés au bon endroit au bon moment.

  • Points forts et faiblesses : que faut-il pour que ça explose ?

    Le premier atout d’Hamza réside dans son intelligence de jeu : plutôt que de stagner dans la surface de réparation, il cherche l’espace, combine avec les ailiers et fait preuve d’un sang-froid remarquable dans la finition, comme l’a démontré son but contre Las Palmas. Ces qualités lui ont permis de s’adapter au style de jeu du FC Barcelone, fondé sur des passes rapides et des déplacements sans ballon.

    Son deuxième atout réside dans sa personnalité : arrivé à Barcelone à 18 ans, il a géré avec maturité les démarches de résidence et la pression médiatique liée à son statut de « premier Égyptien du club ». sans oublier son retour express pour régler les dernières formalités, traduisent une maturité mentale rare. De plus, Flick n’intègre à l’équipe première que les joueurs capables de respecter strictement les consignes tactiques, et Hamza a répondu à cette exigence.

    Son principal point faible est toutefois d’ordre tactique : sa expérience au plus haut niveau reste très limitée, ses apparitions avec Al-Ahly ayant été sporadiques. Surtout, la pression psychologique liée au surnom de « nouveau Salah » risquerait de devenir un fardeau plutôt qu’une motivation si les médias ne la gèrent pas avec discernement.

    Le danger principal n’est pas technique, mais temporel : aligné d’emblée comme titulaire à la Coupe du monde, puis exposé à la critique, il risquerait de s’épuiser prématurément. Le staff technique égyptien et barcelonais devra donc protéger son parcours de développement plutôt que d’exploiter un éclat de gloire ponctuel.

  • Le rôle attendu lors de la Coupe du monde : l'atout de la surprise

    Dans le plan de l’Égypte, Hamza n’est pas prévu comme attaquant titulaire. La logique veut qu’il aborde le tournoi en tant que joker, mais pas n’importe quel joker : inconnu des adversaires, imprégné de la philosophie européenne et capable de changer le rythme dans les 20 dernières minutes. C’est exactement ce dont l’Égypte a besoin face à des équipes qui jouent en bloc bas.

    Le scénario idéal interviendrait lors de la deuxième rencontre de la phase de groupes : en cas d’égalité ou de retard égyptien, son entrée en jeu, rapide et technique, pourrait déstabiliser une défense déjà fatiguée. Un seul but à ce moment-là lui ferait passer du statut de « talent prometteur » à celui de « star de la Coupe du monde ».

    Au-delà de la statistique, le symbole compte : Hamza est le premier Égyptien à disputer une Coupe du monde sous contrat avec le Barça. Il incarne donc une nouvelle voie pour le football national, celle d’une formation européenne dès l’adolescence suivie d’un retour en sélection déjà prêt à performer.

    C’est pourquoi le titre de l’épisode, « Attendez-les », lui va comme un gant. Ne l’attendez pas pour qu’il soit le meilleur buteur de la Coupe du monde, mais parce que ce pourrait être le moment où le monde changera sa perception de l’attaquant égyptien : d’un avant-centre pur puissance à un avant-poste tactiquement avisé, formé à La Masia.