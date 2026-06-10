À chaque Coupe du monde, il y a ce moment où le globe entier s’interroge : « Mais qui est-ce ? » Un joueur jusqu’alors anonyme, aux statistiques modestes et absent des Unes, surgit alors et bouscule la compétition. En 2026, ce scénario pourrait se jouer à l’égyptienne, et même depuis un berceau inhabituel pour un footballeur arabe : l’académie La Masia du FC Barcelone.

Âgé de 18 ans, Hamza Abdelkarim était encore il y a quelques mois un avant-centre prometteur à Al-Ahly ; aujourd’hui, il est le premier Égyptien à porter officiellement le maillot du Barça, à s’entraîner sous l’œil exigeant de Hans Flick et à figurer sur la liste préliminaire des Pharaons pour la Coupe du monde. Un parcours fulgurant, du Caire à la Catalogne, de la Coupe du monde des moins de 20 ans à la plus grande scène du football mondial.

Pas de miracle ni de légende prématurée : juste un talent qui réunit tout ce que le football moderne exige : intelligence de jeu, sang-froid devant le but et mentalité capable d’assumer, dès l’adolescence, la pression du maillot blaugrana.

Dans le 15e et dernier épisode de la série « Attendez-les », nous nous intéressons à un joueur qui ne sera peut-être pas titulaire au début de la Coupe du monde, mais qui pourrait bien la terminer comme l’un des noms les plus marquants à avoir explosé sur la scène internationale.

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