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Americans Abroad TransfersGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

Rester ou partir ? Pourquoi Folarin Balogun, Christian Pulisic et d'autres stars de l'USMNT doivent réfléchir à leur avenir en club

Analysis
États-Unis
F. Balogun
D. Luna
C. Pulisic

Balogun peut capitaliser sur sa révélation pendant la Coupe du monde, tandis que Pulisic, Pepi, Luna et Musah ont chacun des raisons de réévaluer leur avenir en club.

Alors que plusieurs stars de l’équipe nationale masculine des États-Unis ont déjà bouclé un transfert cet été, de nombreux Américains réfléchissent encore à leur avenir. Certains pourraient rester dans leurs clubs actuels, tandis que d’autres pourraient chercher des opportunités ailleurs avant la fermeture du mercato.

Jusqu’ici, Gio Reyna a rejoint Strasbourg. Sebastian Berhalter et Max Arfsten sont désormais coéquipiers à Middlesbrough. Diego Kochen a obtenu son prêt loin de Barcelone, tandis que Zavier Gozo est sur le point de finaliser un transfert à Crystal Palace. Mais qu’en est-il des autres ? Quels mouvements pourraient se concrétiser à l’avenir, et comment des transferts impliquant certaines grandes stars influenceraient-ils les plans de Mauricio Pochettino ?

GOAL se penche sur cinq joueurs qui ont des raisons de réfléchir à leur avenir, à court comme à long terme.

  • BalogunGetty Images

    Folarin Balogun

    L’un des grands enseignements de la Coupe du monde, c’est que Folarin Balogun peut réellement atteindre un niveau d’élite au poste d’attaquant. Le meilleur moyen d’y parvenir est de jouer pour un grand club, et l’actuel attaquant de Monaco peut surfer sur cette dynamique pour potentiellement décrocher un transfert qui changerait sa vie.

    Une bonne Coupe du monde a débouché sur certains des transferts les plus célèbres du football. Certains ont fonctionné, et d’autres se sont effondrés de manière assez mémorable. À cause de cela, il semble y avoir une prudence accrue chez les grands clubs lorsqu’il s’agit de s’emballer pour les révélations de la Coupe du monde. Cependant, Balogun n’est pas seulement une star de la Coupe du monde.

    En plus de son but cet été, Balogun a montré qu’il pouvait le faire à un plus haut niveau en Ligue 1. Il a été un vrai poison pour le PSG la saison dernière et a inscrit cinq buts en 10 matches de Ligue des champions la saison dernière, en plus de ses 13 en championnat. Après deux ans passés à tenter de retrouver cette forme affichée à Reims, Balogun y est parvenu dans le sprint final la saison dernière, avant d’élever encore davantage son niveau avec le monde entier pour témoin cet été.

    Alors, quelle est la suite ? Un retour en Premier League ? Peut-être que le PSG décidera que la meilleure façon d’arrêter Balogun est de le recruter, ou qu’un autre grand club verra dans le joueur de 25 ans un attaquant autour duquel il peut construire. Après son été, Balogun devrait avoir de nombreuses options, et c’est peut-être le moment idéal pour miser sur lui-même et franchir un nouveau palier.

    • Publicité
  • Ricardo Pepi, USMNTGetty

    Ricardo Pepi

    Du point de vue de l’USMNT, Balogun est le numéro 1 au poste d’avant-centre. Cela peut bien sûr changer rapidement, mais pour que Pepi inverse la tendance, il devra passer devant l’attaquant de Monaco. Donc, si Balogun venait à franchir un cap important, Pepi devrait lui aussi le faire pour suivre le rythme. La bonne nouvelle, c’est qu’il en a déjà été assez proche.

    Pepi a failli décrocher son grand transfert à Fulham en janvier, avant que tout ne tombe à l’eau sur le tard. Même avant cela, plusieurs mercatos avaient été marqués par un intérêt de Premier League, en raison de la domination de l’attaquant en Eredivisie. Le PSV, logiquement, ne laissera partir un joueur de son calibre qu’au bon prix. À un moment donné, on finira par savoir lequel.

    Que ce soit lors de ce mercato ou plus tard, Pepi quittera le PSV. C’est un club construit autour du développement des jeunes talents avant de les revendre pour beaucoup d’argent. Quand Pepi partira, il aura cette opportunité de franchir ce cap supplémentaire en club et, peut-être, en sélection, alors que la course au poste d’avant-centre entre dans un nouveau cycle de Coupe du monde.

  • Diego Luna, USMNTImagn

    Diego Luna

    Le retour de Luna en équipe nationale des États-Unis ne sera pas facile. Il est toujours gênant de revenir en sélection après avoir été écarté d'un tournoi majeur. Le faire après une Coupe du monde à domicile, pour retrouver le même sélectionneur en poste ? Pas vraiment réjouissant.

    À seulement 22 ans, Luna pourrait toutefois avoir d'autres occasions de disputer la Coupe du monde à l'avenir. Cependant, alors que la concurrence devient de plus en plus dense dans les postes offensifs, il pourrait avoir besoin de franchir un cap pour rester dans le coup.

    Les jeunes options offensives en pleine ascension ne manquent pas et, il faut le reconnaître, Luna part avec un avantage puisqu'il possède déjà une énorme expérience avec l'équipe nationale des États-Unis à 22 ans. Pourtant, son jeu a un plafond au Real Salt Lake et, même s'il ne l'a peut-être pas encore atteint, il finira par le faire. À l'heure actuelle, il est probablement bon pour Luna de passer encore un peu de temps à être « le patron » de son équipe. À un moment donné, il serait judicieux d'aller dans un plus grand bassin et de relever un nouveau défi.

    Au début de ce cycle, il y a encore le temps de régler cela, mais ce serait un sacré message envoyé à Pochettino et au reste du monde si Luna répondait à son absence à la Coupe du monde par un gros pari sur lui-même à l'étranger.

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  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    Christian Pulisic

    Ce n'est pas un sujet auquel il faut penser immédiatement, mais cela arrive. Avec seulement 12 mois restants sur son contrat actuel, ainsi qu'une option d'équipe de 12 mois, Pulisic et Milan approchent d'une décision. En conséquence, les rumeurs commencent déjà à circuler sur la suite.

    Pulisic a déjà été lié à un transfert en MLS, même si toutes les informations indiquent que Milan n'a aucun intérêt à le vendre pour le moment. En vérité, cela n'aurait de sens ni pour Pulisic ni pour Milan, en particulier. Pour Pulisic, son héritage en prendrait un coup s'il rejoignait la MLS après une Coupe du monde difficile. Pour Milan, ce serait vendre ce qui était son meilleur atout il y a six mois au plus bas.

    À cause de cela, il est logique pour les deux parties d'aller au bout de cette saison et de voir où elles en sont. Peut-être que Pulisic rebondira, aidera Milan à décrocher une place en Ligue des champions et mettra les deux parties en position de prolonger leur partenariat. Peut-être qu'il fera tellement bien qu'un dernier gros transfert se présentera à lui. Ou peut-être que nous réévaluerons la situation l'été prochain et réaliserons que le moment est venu de réfléchir à la suite.

    Pulisic devrait déjà avoir ces pensées en tête, au cas où, car de grandes décisions vont arriver assez vite sur son chemin.

  • Yunus Musah Atalanta 2025-26Getty

    Yunus Musah

    Le coéquipier de Pulisic à Milan est confronté à des décisions plus immédiates. Après avoir passé une année en grande partie sur le banc de l'Atalanta, Musah est de retour à Milan avec l'espoir d'impressionner un nouvel entraîneur. Les premiers échos indiquent qu'il a une chance de s'imposer sous Ruben Amorim mais, si ce n'est pas le cas, alors quoi ?

    Musah n'a pas été retenu dans la liste de l'USMNT pour la Coupe du monde cet été, et il ne pouvait pas vraiment s'en plaindre. Il n'a tout simplement pas assez joué au football au cours des 18 derniers mois environ, à la fois en raison des circonstances et par choix si l'on tient compte de la Gold Cup. C'est pourquoi, à 23 ans, un joueur au potentiel de classe mondiale se retrouve à la croisée des chemins.

    Quoi qu'il arrive ensuite, Musah a besoin de jouer. Il espère pouvoir le faire à Milan sous les ordres d'Amorim, un entraîneur qui pourrait être prêt et capable de lui offrir un nouveau départ. Il est toutefois possible que Musah ait besoin de quelque chose d'encore plus nouveau, en particulier alors qu'il cherche à regagner la confiance de Pochettino pour ce cycle 2030.