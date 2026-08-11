Alors que plusieurs stars de l’équipe nationale masculine des États-Unis ont déjà bouclé un transfert cet été, de nombreux Américains réfléchissent encore à leur avenir. Certains pourraient rester dans leurs clubs actuels, tandis que d’autres pourraient chercher des opportunités ailleurs avant la fermeture du mercato.
Jusqu’ici, Gio Reyna a rejoint Strasbourg. Sebastian Berhalter et Max Arfsten sont désormais coéquipiers à Middlesbrough. Diego Kochen a obtenu son prêt loin de Barcelone, tandis que Zavier Gozo est sur le point de finaliser un transfert à Crystal Palace. Mais qu’en est-il des autres ? Quels mouvements pourraient se concrétiser à l’avenir, et comment des transferts impliquant certaines grandes stars influenceraient-ils les plans de Mauricio Pochettino ?
GOAL se penche sur cinq joueurs qui ont des raisons de réfléchir à leur avenir, à court comme à long terme.