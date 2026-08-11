L’un des grands enseignements de la Coupe du monde, c’est que Folarin Balogun peut réellement atteindre un niveau d’élite au poste d’attaquant. Le meilleur moyen d’y parvenir est de jouer pour un grand club, et l’actuel attaquant de Monaco peut surfer sur cette dynamique pour potentiellement décrocher un transfert qui changerait sa vie.

Une bonne Coupe du monde a débouché sur certains des transferts les plus célèbres du football. Certains ont fonctionné, et d’autres se sont effondrés de manière assez mémorable. À cause de cela, il semble y avoir une prudence accrue chez les grands clubs lorsqu’il s’agit de s’emballer pour les révélations de la Coupe du monde. Cependant, Balogun n’est pas seulement une star de la Coupe du monde.

En plus de son but cet été, Balogun a montré qu’il pouvait le faire à un plus haut niveau en Ligue 1. Il a été un vrai poison pour le PSG la saison dernière et a inscrit cinq buts en 10 matches de Ligue des champions la saison dernière, en plus de ses 13 en championnat. Après deux ans passés à tenter de retrouver cette forme affichée à Reims, Balogun y est parvenu dans le sprint final la saison dernière, avant d’élever encore davantage son niveau avec le monde entier pour témoin cet été.

Alors, quelle est la suite ? Un retour en Premier League ? Peut-être que le PSG décidera que la meilleure façon d’arrêter Balogun est de le recruter, ou qu’un autre grand club verra dans le joueur de 25 ans un attaquant autour duquel il peut construire. Après son été, Balogun devrait avoir de nombreuses options, et c’est peut-être le moment idéal pour miser sur lui-même et franchir un nouveau palier.