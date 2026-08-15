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Rester ou partir ? Pourquoi Emma Sears, Mallory Swanson et d'autres stars de l'USWNT devraient réfléchir à leur avenir en club

FEATURES
Etats-Unis
T. Rodman
M. Cooper
L. Heaps
C. Hutton
C. Bethune
S. Coffey
E. Sears
J. Shaw
M. Swanson
NWSL
WSL Série printemps

À l’approche de la Coupe du monde, Emma Sears pourrait vouloir quitter Louisville, tandis que Mallory Swanson et Claire Hutton doivent se demander si des clubs de NWSL en difficulté offrent le bon environnement pour leur avenir.

Les transferts et contrats record sont devenus la norme pour les membres de l’équipe nationale féminine des États-Unis en 2026.

Tout a commencé avec Trinity Rodman, autour de qui une règle a pratiquement été créée. La « High Impact Player Rule », communément appelée la « Rodman Rule », a été introduite pour aider les clubs de NWSL à conserver des joueuses d’élite comme la star du Washington Spirit. Rodman a finalement prolongé avec le Spirit dans le cadre d’un contrat de plus de 2 millions de dollars par an, malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs européens.

Si Rodman est restée en NWSL, d’autres joueuses de l’USWNT ont changé d’air, que ce soit en rejoignant le championnat ou en partant à l’étranger. L’attaquante Cat Macario a quitté Chelsea pour rejoindre le San Diego Wave dans le cadre d’un transfert record pouvant atteindre 8 millions de dollars, tandis que la capitaine de l’USWNT Lindsey Heaps a quitté l’OL Lyonnes pour le Denver Summit. Ces deux mouvements ont marqué des retours au pays. Pendant ce temps, la milieu défensive de l’USWNT Sam Coffey a quitté les Portland Thorns pour Manchester City, à la recherche d’une expérience en Angleterre et d’une occasion d’enrichir son jeu.

Il y a également eu beaucoup de mouvement au sein de la NWSL, avec les milieux de l’USWNT Claire Hutton, Croix Bethune et Ally Sentnor, qui ont toutes changé de club.

Désormais, à moins d’un an de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027 et alors que les fenêtres de transfert commencent à se refermer, plusieurs Américaines ont encore le temps d’étudier leurs options. C’est une période cruciale, d’autant qu’Emma Hayes, la sélectionneuse de l’USWNT, a rappelé à plusieurs reprises l’importance de la forme en club.

GOAL s’intéresse à quatre joueuses qui ont des raisons de réfléchir à leur avenir, à court comme à long terme.

  • imago-sport-1077334287.jpgSports Press Photo

    Emma Sears

    Emma Sears est sous contrat avec le Racing Louisville jusqu’en 2028, mais l’ailière voudrait partir, selon certaines informations. Sears a passé toute sa carrière en NWSL au Racing après avoir été sélectionnée par le club à sa sortie d’Ohio State lors de la draft 2024. Depuis, elle est devenue la meilleure buteuse de l’histoire du club en saison régulière. Sears est également la seule joueuse de l’effectif actuel du club à être régulièrement appelée avec l’USWNT, et elle se bat pour décrocher une place dans le groupe pour la Coupe du monde féminine 2027 de la FIFA.

    Le Racing Louisville connaît des difficultés toute la saison, occupant l’avant-dernière place du classement avec 17 points et un bilan de 5 victoires, 11 défaites et 2 nuls. Sears compte quatre buts et quatre passes décisives, ce qui la place à égalité en tête de l’équipe au nombre de buts et en tête du Racing au nombre de passes décisives.

    Plusieurs clubs de NWSL auraient manifesté leur intérêt pour Sears, même si le Racing n’envisage pas actuellement un transfert en milieu de saison et pourrait être plus ouvert à un départ pendant l’intersaison. Mais où pourrait-elle aller ? Sears aurait intérêt à rejoindre une équipe dotée d’ailières fortes et de milieux créatives avec lesquelles combiner. À Louisville, elle se retrouve trop souvent isolée sur son côté et, même si elle continue à trouver des espaces pour marquer et créer, elle n’exploite encore qu’une petite partie de son potentiel.

    À l’approche de la Coupe du monde, et alors que l’USWNT regorge de talent sur les ailes, de Trinity Rodman à Alyssa Thompson, Sears devra justifier son rôle. Trouver le bon environnement en club pourrait lui offrir la meilleure opportunité d’y parvenir.

    • Publicité
  • imago-sport-1080225225.jpgSports Press Photo

    Mallory Swanson

    Mallory Swanson évolue dans le football professionnel depuis sa sortie du lycée. Elle est l’un des visages de l’attaque de l’USWNT depuis des années, s’étant d’abord fait un nom en devenant la plus jeune Américaine à marquer lors d’un match olympique, à l’âge de 18 ans. Swanson a remporté une médaille d’or olympique et un titre en Coupe du monde, atteignant un niveau dont les jeunes attaquantes ne peuvent que rêver.

    Mais aujourd’hui, elle se retrouve dans une situation intéressante. Swanson est pleinement de retour en club après son congé maternité, mais elle joue pour le Chicago Stars, l’équipe lanterne rouge de la NWSL. Elle a récemment été appelée pour le stage de l’USWNT avant deux matches contre le Brésil, signant son retour en sélection pour la première fois depuis les Jeux olympiques de Paris 2024.

    Alors que tout le monde espère voir Triple Espresso reformé avant la Coupe du monde, il est difficile de prédire si cela arrivera. Swanson pourrait bénéficier d’un passage dans un club plus fort, mais ses racines sont solidement ancrées à Chicago avec son mari, le joueur professionnel de baseball Dansby Swanson, et leur famille qui s’agrandit. Les Stars sont en difficulté depuis des années, et même les changements d’effectif, avec notamment les arrivées de grandes joueuses internationales comme Jordyn Huitema et Michelle Alozie, n’ont pas permis d’obtenir des résultats.

    Swanson n’est pas soumise à la même pression de départ que certaines des autres joueuses de cette liste. Cependant, à moins d’un an de la Coupe du monde, sa situation en club mérite réflexion. Si les Stars continuent de peiner, évoluer dans un environnement différent et plus compétitif pourrait-il aider Swanson à retrouver sa meilleure forme ? C’est tout à fait possible.

  • imago-sport-1080636705.jpgZUMA Press Wire

    Claire Hutton

    Claire Hutton a été au cœur de deux des plus gros mouvements de l’intersaison en NWSL. La jeune milieu de terrain a quitté le Kansas City Current pour Bay FC, tandis que le Current a également recruté Croix Bethune en provenance du Washington Spirit. Bay FC a payé 1,1 million de dollars à Kansas City pour Hutton, tandis que le Current a envoyé 1 million de dollars en indemnité de transfert intra-ligue et en fonds d’allocation à Washington pour Bethune. L’opération concernant Hutton a représenté l’une des indemnités de transfert les plus élevées entre deux clubs de NWSL.

    Hutton est devenue l’une des jeunes joueuses en qui Emma Hayes a le plus confiance, étant régulièrement appelée à répondre présente dans les grands moments. Elle a commencé sa carrière professionnelle avec le Current en 2024, à seulement 17 ans, après avoir représenté les États-Unis à plusieurs niveaux de jeunes. Depuis, elle s’est imposée avec l’équipe nationale A et a même porté le brassard de capitaine.

    Le transfert à Bay FC était un choix souhaité par Hutton et soutenu par Hayes. Il lui a également permis de prendre davantage le contrôle du milieu de terrain et de poursuivre son développement en tant que leader. Cependant, ce départ l’a fait passer de l’une des équipes les plus fortes de la NWSL à un club proche du bas de tableau. À Kansas City, Hutton était entourée de milieux de terrain expérimentées et créatives comme Lo’eau LaBonta et Ally Sentnor. À Bay FC, une bien plus grande part des responsabilités repose directement sur elle.

    Cette responsabilité pourrait au final faire de Hutton une meilleure joueuse, mais il y a aussi de la valeur à se battre pour des trophées et à être tirée vers le haut chaque jour par des coéquipières d’élite. Hutton est sous contrat avec Bay FC jusqu’en 2030 et semble bien partie pour figurer dans le groupe pour la Coupe du monde, ce qui rend un nouveau transfert avant le tournoi particulièrement improbable.

    Mais si Bay FC continue de rencontrer des difficultés, elle pourrait finir par devoir décider si mener une équipe en reconstruction constitue le meilleur environnement pour la prochaine étape de sa carrière. Un départ à l’étranger après la Coupe du monde pourrait lui offrir le prochain défi dont elle a besoin.

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  • imago-sport-1081081520.jpgNurPhoto

    Jaedyn Shaw

    Jaedyn Shaw semble enfin parfaitement à sa place. Il lui a fallu du temps pour en arriver là avec Gotham FC et l’équipe des États-Unis. Entre son passage du San Diego Wave au North Carolina Courage et plusieurs mois sans être appelée par Emma Hayes, Shaw a mis du temps à retrouver son rythme. Désormais, elle semble l’avoir retrouvé.

    Shaw a rejoint Gotham FC en 2025 et a aidé le club à remporter le championnat NWSL cette même année. Elle est aussi devenue une option polyvalente pour Hayes sur le plan offensif, capable d’évoluer en numéro 9, en numéro 10 ou sur un côté. Shaw est créative balle au pied et capable de marquer même lorsqu’on ne lui laisse que la plus petite ouverture.

    Shaw semble sincèrement heureuse à Gotham et a prolongé son contrat jusqu’en 2029, il y a donc peu de raisons qu’elle parte maintenant, surtout alors qu’elle joue avec confiance. La question n’est pas de savoir si elle devrait partir avant la Coupe du monde, mais si l’Europe pourrait devenir la prochaine étape de sa carrière par la suite. Pour l’instant, Gotham lui offre la stabilité et la plateforme dont Shaw a besoin pour montrer à tout le monde à quel point elle peut être créative et redoutable.