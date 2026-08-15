Rester ou partir ? Pourquoi Emma Sears, Mallory Swanson et d'autres stars de l'USWNT devraient réfléchir à leur avenir en club

Les transferts et contrats record sont devenus la norme pour les membres de l’équipe nationale féminine des États-Unis en 2026.

Tout a commencé avec Trinity Rodman, autour de qui une règle a pratiquement été créée. La « High Impact Player Rule », communément appelée la « Rodman Rule », a été introduite pour aider les clubs de NWSL à conserver des joueuses d’élite comme la star du Washington Spirit. Rodman a finalement prolongé avec le Spirit dans le cadre d’un contrat de plus de 2 millions de dollars par an, malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs européens.

Si Rodman est restée en NWSL, d’autres joueuses de l’USWNT ont changé d’air, que ce soit en rejoignant le championnat ou en partant à l’étranger. L’attaquante Cat Macario a quitté Chelsea pour rejoindre le San Diego Wave dans le cadre d’un transfert record pouvant atteindre 8 millions de dollars, tandis que la capitaine de l’USWNT Lindsey Heaps a quitté l’OL Lyonnes pour le Denver Summit. Ces deux mouvements ont marqué des retours au pays. Pendant ce temps, la milieu défensive de l’USWNT Sam Coffey a quitté les Portland Thorns pour Manchester City, à la recherche d’une expérience en Angleterre et d’une occasion d’enrichir son jeu.

Il y a également eu beaucoup de mouvement au sein de la NWSL, avec les milieux de l’USWNT Claire Hutton, Croix Bethune et Ally Sentnor, qui ont toutes changé de club.

Désormais, à moins d’un an de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027 et alors que les fenêtres de transfert commencent à se refermer, plusieurs Américaines ont encore le temps d’étudier leurs options. C’est une période cruciale, d’autant qu’Emma Hayes, la sélectionneuse de l’USWNT, a rappelé à plusieurs reprises l’importance de la forme en club.

GOAL s’intéresse à quatre joueuses qui ont des raisons de réfléchir à leur avenir, à court comme à long terme.