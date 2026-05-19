Interrogé par Sky Sports, Guardiola a fait taire les rumeurs persistantes sur son avenir après le match nul 1-1 de Manchester City contre Bournemouth, qui a officiellement enterré les espoirs de titre des Citizens. Ce résultat a laissé City à 78 points, permettant à Arsenal de s'assurer le titre avec une avance insurmontable de quatre points (82 points) avant la dernière journée. L'entraîneur de 55 ans, qui a remporté six titres de champion au cours de son illustre règne, a clarifié la situation concernant son contrat. « Écoutez, il me reste un an de contrat. Je ne vous annoncerai pas ma décision ici, car je dois d’abord en parler avec mon président, mes joueurs et mon staff. Quand nous jouons pour la FA Cup, la qualification en Ligue des champions ou la Premier League, j’ai une seule idée en tête : mener l’équipe au plus haut niveau. Et c’est précisément ce que nous avons fait », a-t-il expliqué.