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Rester ou partir ? Pep Guardiola reste évasif quant à son avenir à Manchester City alors que les rumeurs de départ vont bon train, mais il admet qu'une « décision » devra être prise après avoir manqué le titre de Premier League
Guardiola réagit aux rumeurs concernant son départ
Interrogé par Sky Sports, Guardiola a fait taire les rumeurs persistantes sur son avenir après le match nul 1-1 de Manchester City contre Bournemouth, qui a officiellement enterré les espoirs de titre des Citizens. Ce résultat a laissé City à 78 points, permettant à Arsenal de s'assurer le titre avec une avance insurmontable de quatre points (82 points) avant la dernière journée. L'entraîneur de 55 ans, qui a remporté six titres de champion au cours de son illustre règne, a clarifié la situation concernant son contrat. « Écoutez, il me reste un an de contrat. Je ne vous annoncerai pas ma décision ici, car je dois d’abord en parler avec mon président, mes joueurs et mon staff. Quand nous jouons pour la FA Cup, la qualification en Ligue des champions ou la Premier League, j’ai une seule idée en tête : mener l’équipe au plus haut niveau. Et c’est précisément ce que nous avons fait », a-t-il expliqué.
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Une réunion est prévue avec le président du club.
Guardiola a rappelé que le simple fait d’évoquer son avenir en plein cœur de la saison pouvait déstabiliser le groupe, insistant sur le fait qu’une réunion officielle se tiendrait uniquement après la dernière rencontre. « Je pourrais dire qu’il me reste un an de contrat, mais, d’après mon expérience, annoncer quoi que ce soit pendant la saison a toujours des conséquences désastreuses », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter : « Comme vous le comprenez, la première personne avec qui je dois parler est mon président [Khaldoon Al Mubarak], car nous avons convenu que, dès la fin de la saison, nous nous réunirions pour échanger. C’est aussi simple que cela, et ensuite nous prendrons une décision. »
La joie à Manchester City et les éloges d’Arsenal
Bien qu’il ait perdu le titre, l’entraîneur catalan a félicité avec élégance l’équipe de Mikel Arteta tout en exprimant son profond attachement à son club actuel. « Au nom de Manchester City et de mon staff, félicitations à Arsenal, à Mikel, à son équipe technique, à tous les joueurs et aux supporters pour ce titre de Premier League : ils le méritent ! », a-t-il déclaré. Évoquant son lien profond avec le club de Manchester, il a déclaré : « Je suis l’homme le plus heureux de la planète d’être dans ce club ! Ce club est tout simplement extraordinaire ! Bien sûr, la saison est terminée pour nous. Nous voulions aborder le dernier match avec nos supporters [en lice], mais je sais qu’ils viendront car ils ont vu, au cours de ces dix saisons, de très bons moments à maintes reprises. »
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Un dernier match contre Aston Villa ?
Manchester City reçoit Aston Villa dimanche, pour ce qui s’annonce comme un adieu émouvant à Guardiola. Tandis que des rumeurs envoient déjà l’entraîneur italien Enzo Maresca aux commandes, les Citizens doivent se remobiliser afin de conclure leur saison à domicile sur une bonne note, avant d’aborder un été qui s’annonce charnière.