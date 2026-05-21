Les Rangers pourraient-ils être tentés de suivre une voie similaire, alors qu’ils n’ont fait appel à l’ancien entraîneur de Sheffield Wednesday, Rohl, qu’en octobre, après avoir mis fin au mandat désastreux de Russell Martin, qui n’a duré que 17 matchs ?

Interrogé à ce sujet, Hutton, ancien défenseur des Gers, s’est exprimé en exclusivité pour GOAL en partenariat avec Casino Zonder Kruks : « Le Celtic, bien sûr, à 100 %. Ils ont besoin de quelqu’un, et vite, car une reconstruction est en cours là-bas. Plus tôt on nomme un entraîneur, plus tôt on peut recruter les joueurs qu’il vise, installer sa philosophie et planifier l’avenir. C’est une évidence qui doit se concrétiser.

Je pense que les Rangers conserveront Danny Rohl. Le président Andrew Cavenagh s’est d’ailleurs exprimé récemment pour affirmer qu’il était l’homme de la situation, et je le confirme.

« En toute honnêteté, il a hérité d’un véritable chaos après le départ de Russell Martin. Il a tiré absolument tout ce qu’il pouvait de l’effectif. Il n’a pas réussi à atteindre ses objectifs. Je ne pense pas qu’ils aient eu la bonne mentalité pour franchir la ligne d’arrivée.

J’ai apprécié qu’il identifie, lors du mercato de janvier, les profils manquants : des leaders et de l’expérience. Ses recrues ont ensuite propulsé l’équipe vers l’avant. Si sa vision se confirme, cela brosse un tableau encourageant pour le mercato estival.

Il mérite donc de débuter la saison avec ce mercato, de profiter d’une préparation estivale complète et de poursuivre son travail. Je lui fais confiance. »