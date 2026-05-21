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Rester ou partir ? Danny Rohl fait l'objet de spéculations sur sa « confiance » alors que les Rangers pourraient emboîter le pas au Celtic, leur rival de l'Old Firm, et se lancer à la recherche d'un nouvel entraîneur
Changements à la tête des équipes de l'Old Firm
La trêve estivale s’annonce mouvementée chez les Rangers, où plusieurs ajustements sont prévus au sein d’un effectif qui a échoué à briguer le titre lors de la saison 2025-2026, terminant finalement troisième du championnat écossais, à dix points de ses rivaux locaux.
Le Celtic, qui a travaillé sous la houlette de l’entraîneur par intérim Martin O’Neill à plusieurs reprises cette saison, cherchera à nommer un nouvel entraîneur principal à titre permanent dans un avenir proche.
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Rohl est-il à l’abri d’un départ chez les Rangers, ou un changement est-il déjà envisagé ?
Les Rangers pourraient-ils être tentés de suivre une voie similaire, alors qu’ils n’ont fait appel à l’ancien entraîneur de Sheffield Wednesday, Rohl, qu’en octobre, après avoir mis fin au mandat désastreux de Russell Martin, qui n’a duré que 17 matchs ?
Interrogé à ce sujet, Hutton, ancien défenseur des Gers, s’est exprimé en exclusivité pour GOAL en partenariat avec Casino Zonder Kruks : « Le Celtic, bien sûr, à 100 %. Ils ont besoin de quelqu’un, et vite, car une reconstruction est en cours là-bas. Plus tôt on nomme un entraîneur, plus tôt on peut recruter les joueurs qu’il vise, installer sa philosophie et planifier l’avenir. C’est une évidence qui doit se concrétiser.
Je pense que les Rangers conserveront Danny Rohl. Le président Andrew Cavenagh s’est d’ailleurs exprimé récemment pour affirmer qu’il était l’homme de la situation, et je le confirme.
« En toute honnêteté, il a hérité d’un véritable chaos après le départ de Russell Martin. Il a tiré absolument tout ce qu’il pouvait de l’effectif. Il n’a pas réussi à atteindre ses objectifs. Je ne pense pas qu’ils aient eu la bonne mentalité pour franchir la ligne d’arrivée.
J’ai apprécié qu’il identifie, lors du mercato de janvier, les profils manquants : des leaders et de l’expérience. Ses recrues ont ensuite propulsé l’équipe vers l’avant. Si sa vision se confirme, cela brosse un tableau encourageant pour le mercato estival.
Il mérite donc de débuter la saison avec ce mercato, de profiter d’une préparation estivale complète et de poursuivre son travail. Je lui fais confiance. »
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McInnes devrait mener une nouvelle campagne pour le titre avec les Hearts
Les Rangers pourraient être tentés de maintenir leur confiance en Rohl, car l'un des noms qui devrait figurer en bonne place sur leur liste de candidats potentiels – l'ancienne star d'Ibrox Derek McInnes – ne devrait pas se libérer de sitôt.
Interrogé sur l’éventualité de voir l’entraîneur de 54 ans retenter le titre avec Hearts après une fin de saison aussi douloureuse, Hutton a répondu : « Oui, bien sûr. Ce fut une saison incroyable.
Tony Bloom est arrivé avec un plan de dix ans pour bousculer l’Old Firm, et dès la première saison il a failli décrocher le titre. Jamestown Analytics a apporté son expertise, le recrutement a été brillant : des joueurs issus de divisions peu connues ont été élus Joueurs de l’année.
Leur problème, désormais, c’est que tout le monde attend la même performance, voire mieux. Ils savent qu’ils en sont capables. C’est une saison cruciale pour Derek McInnes, qui voudra goûter à la Ligue des champions. »
Rohl est lié à Ibrox jusqu'en 2028.
Sous contrat jusqu’en 2028, Rohl doit pouvoir disposer du temps nécessaire pour imposer sa patte aux Rangers et mener à bien sa mission : faire retrouver à la moitié bleue de Glasgow sa suprématie nationale.
Âgé de 37 ans, le technicien sait qu’il évolue sous les feux des projecteurs et sous une pression constante ; il devra donc rapidement montrer des signes encourageants et une progression tangible lors de la saison 2026-2027 pour éviter de nouvelles interrogations.