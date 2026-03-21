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« Rester humble ! » - Bukayo Saka fait écho à la mise en garde d'Erling Haaland alors que la star d'Arsenal dévoile les secrets de sa quête du quadruplé
« Nous laissons les gens s'exprimer »
Alors qu'Arsenal est toujours en lice en Premier League, en Ligue des champions, en FA Cup et pour la finale de dimanche à Wembley, l'effervescence autour du club a atteint son paroxysme. La réaction de Saka face à tout cela ? Faire la sourde oreille.
S'adressant à la légende du club Paul Merson avant le match, il a déclaré : « Je pense que nous sommes devenus doués pour faire abstraction du bruit extérieur, car ces dernières années, que nous ayons gagné ou non, les gens ont eu beaucoup à dire, surtout sur Arsenal, sur notre façon de jouer, nos coups de pied arrêtés, etc. Alors maintenant, ça ne nous touche plus. Nous voulons juste faire le travail. Nous n'avons encore rien accompli. Nous sommes proches du but, mais nous n’y sommes pas encore. Nous restons donc humbles et les pieds sur terre. Nous laissons les gens parler et nous prenons les matchs les uns après les autres à partir de dimanche. Allons-y ! »
- Getty Images Sport
Saka s'exprime sur la régularité d'Arsenal
L'explication donnée par Saka pour justifier pourquoi cette équipe d'Arsenal semble différente de celles qui ont terminé deuxièmes trois années de suite était simple. Il a ajouté : « Croyez-moi, nous n'avons pas oublié. Nous avons terminé deuxièmes trois fois d'affilée, tout le monde le sait. Mais pour nous, j'ai simplement l'impression que cette année, nous sommes profondément convaincus que nous pouvons y arriver. Nous avons le talent, nous avons un excellent effectif. Je pense que c'est cette combinaison qui me donne confiance. »
Après un mois de février difficile, Arsenal a retrouvé son rythme. Une avance de neuf points en tête du classement, des victoires en Europe et en FA Cup, et une finale de la Coupe de la Ligue contre l’équipe même qui leur a refusé le titre à trois reprises. Selon Saka, les joueurs gèrent très bien la pression : « Les gars sont détendus, mais bien sûr, on est en fin de saison. C’est la partie la plus importante de la saison, celle où l’on remporte les trophées. Ce sont des matchs importants, les enjeux sont plus élevés, mais j’ai l’impression que tout le monde gère bien la situation. »
Une nouvelle chance de se racheter
Pour Saka, la finale de la Coupe de la Ligue n'est pas un match comme les autres. Le joueur de 24 ans a signé un nouveau contrat à long terme avec le club au début du mois, un engagement qui rend la rencontre de dimanche encore plus spéciale. « Cela signifierait tout pour moi. Ce serait un autre rêve de plus qui se réaliserait. Quand j'ai signé mon contrat l'autre jour, j'ai dit que je voulais évidemment tout gagner avec ce club. Ce serait un pas de plus vers cet objectif. Avec l'aide de Dieu, nous y arriverons. »
- GOAL
Guardiola contre Arteta
Le match de dimanche va bien au-delà du trophée lui-même. C'est la première fois en 66 ans que les équipes occupant les première et deuxième places de la Premier League s'affrontent en finale de la Coupe de la Ligue, et cet événement revêt une dimension supplémentaire avec la confrontation entre Arteta et l'entraîneur qui l'a formé. L'influence de Guardiola imprègne tout ce que fait Arsenal, et pourtant, c'est ce même Guardiola qui s'est interposé entre eux et le titre à trois reprises d'affilée.
Pour Saka, battre City dimanche signifierait bien plus qu'un simple trophée. La question de savoir si cette équipe d'Arsenal est réellement capable d'aller jusqu'au bout reste en suspens depuis trois saisons. Dimanche, c'est la première véritable occasion de commencer à y répondre.
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