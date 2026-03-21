« Rester humble ! » - Bukayo Saka fait écho à la mise en garde d'Erling Haaland alors que la star d'Arsenal dévoile les secrets de sa quête du quadruplé

Alors qu'Arsenal est toujours en lice en Premier League, en Ligue des champions, en FA Cup et pour la finale de dimanche à Wembley, l'effervescence autour du club a atteint son paroxysme. La réaction de Saka face à tout cela ? Faire la sourde oreille.

S'adressant à la légende du club Paul Merson avant le match, il a déclaré : « Je pense que nous sommes devenus doués pour faire abstraction du bruit extérieur, car ces dernières années, que nous ayons gagné ou non, les gens ont eu beaucoup à dire, surtout sur Arsenal, sur notre façon de jouer, nos coups de pied arrêtés, etc. Alors maintenant, ça ne nous touche plus. Nous voulons juste faire le travail. Nous n'avons encore rien accompli. Nous sommes proches du but, mais nous n’y sommes pas encore. Nous restons donc humbles et les pieds sur terre. Nous laissons les gens parler et nous prenons les matchs les uns après les autres à partir de dimanche. Allons-y ! »