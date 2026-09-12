La victoire de samedi après-midi a prolongé l’impressionnante série personnelle de Glasner face à l’ancien entraîneur d’Arsenal et du Paris Saint-Germain. À la tête de Crystal Palace puis désormais de Nottingham Forest, le technicien autrichien a affronté Emery à huit reprises sans jamais connaître la défaite, avec un bilan de six victoires et deux matches nuls.

Revenant sur leur échange avant le match et sur ce cap personnel, Glasner a révélé qu’il était parfaitement conscient de l’écart entre leurs palmarès respectifs. « Je lui ai parlé (Emery) avant le match et je lui ai dit que c’était toujours 5-2 pour lui, en termes de trophées européens remportés. Je me suis dit : "Oliver Glasner, reste humble" », a déclaré l’entraîneur de Forest aux journalistes lors de sa conférence de presse d’après-match. « Je vais rester comme ça. Chaque victoire est formidable, mais je n’ai pas joué une seule seconde aujourd’hui. Les joueurs méritent tous les éloges, parce qu’ils ont été très bons. Nos supporters méritent les éloges, parce qu’ils nous ont soutenus. Maintenant, nous allons rentrer à la maison et passer une belle soirée de samedi. »