Getty Images Sport
Traduit par
« Reste humble ! » - Oliver Glasner minimise son remarquable bilan de huit matches sans défaite face à Unai Emery après une victoire historique de Nottingham Forest à Aston Villa
Maintenir un bilan tactique dominant
La victoire de samedi après-midi a prolongé l’impressionnante série personnelle de Glasner face à l’ancien entraîneur d’Arsenal et du Paris Saint-Germain. À la tête de Crystal Palace puis désormais de Nottingham Forest, le technicien autrichien a affronté Emery à huit reprises sans jamais connaître la défaite, avec un bilan de six victoires et deux matches nuls.
Revenant sur leur échange avant le match et sur ce cap personnel, Glasner a révélé qu’il était parfaitement conscient de l’écart entre leurs palmarès respectifs. « Je lui ai parlé (Emery) avant le match et je lui ai dit que c’était toujours 5-2 pour lui, en termes de trophées européens remportés. Je me suis dit : "Oliver Glasner, reste humble" », a déclaré l’entraîneur de Forest aux journalistes lors de sa conférence de presse d’après-match. « Je vais rester comme ça. Chaque victoire est formidable, mais je n’ai pas joué une seule seconde aujourd’hui. Les joueurs méritent tous les éloges, parce qu’ils ont été très bons. Nos supporters méritent les éloges, parce qu’ils nous ont soutenus. Maintenant, nous allons rentrer à la maison et passer une belle soirée de samedi. »
- Getty Images Sport
Surmonter une crise de blessures en défense
Cette victoire n’en a été que plus impressionnante au vu des obstacles importants auxquels Forest a dû faire face dans les dernières heures de sa préparation. Glasner a été contraint à un remaniement tactique de dernière minute après avoir perdu Nikola Milenkovic et Jair Cunha, tous deux touchés aux ischio-jambiers à la suite de la dernière séance d’entraînement de vendredi.
Glasner a expliqué le caractère chaotique de la préparation du match, en soulignant les décisions prises tard dans la nuit pour aligner une équipe compétitive. « Nous sommes contents de la victoire, mais encore plus contents de la performance et surtout très satisfaits de la résilience montrée aujourd’hui, a-t-il déclaré. Il était 21 h 30 quand nous avons reçu le résultat des examens, qui nous a dit que Jair Cunha et Nikola ne pouvaient pas jouer. J’ai frappé à la porte d’Ola et d’Ousmane et je leur ai dit qu’ils joueraient. J’ai un peu parlé avec Ola du fait de jouer dans une défense à trois. Je lui ai dit que je pense qu’il peut le faire. »
Résilience et courage en défense
L’état d’esprit du groupe a encore été illustré par le défenseur brésilien Murillo, qui a surmonté une gêne physique pour s’assurer d’être disponible pour le choc à Villa Park. Avec une profondeur défensive de Forest réduite à sa plus simple expression, la volonté du défenseur central de jouer malgré la douleur s’est révélée cruciale, alors que des buts de Liam Delap et Igor Jesus ont scellé une mémorable victoire 2-1, soit un sixième succès pour Glasner face à Emery, lors d’un après-midi où Villa a terminé à dix après une blessure d’Ian Maatsen.
Interrogé sur l’engagement affiché par ses cadres défensifs, Glasner a salué la détermination de sa star brésilienne à montrer la voie. « Je peux vous dire maintenant que Murillo avait des douleurs aux genoux avant le match, à l’entraînement. Mais il a dit : “Non, coach, je vais jouer” », a ajouté Glasner, soulignant la combativité présente dans son vestiaire.
- Getty Images Sport
En regardant le calendrier des matches
Si les célébrations se poursuivront à Nottingham tout au long du week-end, Glasner surveille déjà la condition physique de ses éléments clés en vue de leur prochaine sortie. Les Reds doivent affronter Coventry City le 19 septembre, mais ils devront probablement le faire sans Milenkovic, qui devrait être absent pendant une courte période.
Faisant le point sur les deux blessés, Glasner s’est montré prudent concernant leurs dates de retour. « Nikola, c’était un peu plus sérieux et il manquera le match contre Coventry. Nous espérons qu’il sera de retour après la trêve internationale. Nous espérons que Jair pourrait être de retour pour le match contre Coventry. Mais nous devons être prudents. On verra », a conclu Glasner.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles