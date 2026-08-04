« Reste et bats-toi ! » : Jack Wilshere exhorte le jeune talent d'Arsenal Myles Lewis-Skelly à repousser l'intérêt de Manchester United

L’ancien entraîneur des moins de 18 ans d’Arsenal Wilshere a exhorté Lewis-Skelly à rester dans le nord de Londres et à se battre pour sa place en équipe première.

Au micro de Sky Sports, Wilshere a salué la progression du jeune joueur. Il a déclaré : « La saison dernière était intéressante à observer pour Myles parce que je pense qu’il n’avait probablement jamais vécu ça. Tout au long de son parcours au centre de formation, lui et Ethan Nwaneri ont probablement toujours été les meilleurs joueurs de leur catégorie d’âge. Le centre de formation a fait un très bon travail en lui donnant le bon défi au bon moment, mais soudainement, il a été confronté à un peu d’adversité. J’étais vraiment heureux pour Myles de la manière dont il a géré cela. »

Wilshere a ajouté : « Oubliez son talent et tout le reste, la chose que j’aime le plus chez Myles, c’est son caractère et sa personnalité, et il n’a jamais laissé cela le quitter. Quand je le regardais à la télévision, la caméra se tournait parfois vers Myles sur le banc et il continuait à encourager à chaque instant. C’est quelqu’un qui veut se sentir aimé et qui donne aussi beaucoup d’amour.

« Il a évidemment trouvé sa voie à la fin de la saison en jouant lors de la finale de la Ligue des champions, à mon avis, à son meilleur poste. J’aimerais le voir rester et se battre pour ça parce que je crois qu’il est assez bon pour trouver sa place dans cette équipe. Je crois qu’il peut le faire. »