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« Reste et bats-toi ! » : Jack Wilshere exhorte le jeune talent d'Arsenal Myles Lewis-Skelly à repousser l'intérêt de Manchester United
Manchester United cible un jeune talent de Hale End
Selon The Independent, Manchester United suit de près le polyvalent défenseur de 19 ans Lewis-Skelly afin d’apporter de la concurrence à Luke Shaw au poste d’arrière gauche. Après avoir remporté le titre de Premier League et avoir été titulaire lors de la finale de la Ligue des champions la saison dernière, les belles perspectives du jeune joueur ont attiré l’attention des rivaux nationaux d’Arsenal. Même si Riccardo Calafiori reste le premier choix d’Arteta, les qualités et l’énorme potentiel de Lewis-Skelly ont poussé la direction de Manchester United à envisager un transfert cet été.
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Wilshere salue le caractère et la résilience
L’ancien entraîneur des moins de 18 ans d’Arsenal Wilshere a exhorté Lewis-Skelly à rester dans le nord de Londres et à se battre pour sa place en équipe première.
Au micro de Sky Sports, Wilshere a salué la progression du jeune joueur. Il a déclaré : « La saison dernière était intéressante à observer pour Myles parce que je pense qu’il n’avait probablement jamais vécu ça. Tout au long de son parcours au centre de formation, lui et Ethan Nwaneri ont probablement toujours été les meilleurs joueurs de leur catégorie d’âge. Le centre de formation a fait un très bon travail en lui donnant le bon défi au bon moment, mais soudainement, il a été confronté à un peu d’adversité. J’étais vraiment heureux pour Myles de la manière dont il a géré cela. »
Wilshere a ajouté : « Oubliez son talent et tout le reste, la chose que j’aime le plus chez Myles, c’est son caractère et sa personnalité, et il n’a jamais laissé cela le quitter. Quand je le regardais à la télévision, la caméra se tournait parfois vers Myles sur le banc et il continuait à encourager à chaque instant. C’est quelqu’un qui veut se sentir aimé et qui donne aussi beaucoup d’amour.
« Il a évidemment trouvé sa voie à la fin de la saison en jouant lors de la finale de la Ligue des champions, à mon avis, à son meilleur poste. J’aimerais le voir rester et se battre pour ça parce que je crois qu’il est assez bon pour trouver sa place dans cette équipe. Je crois qu’il peut le faire. »
Arsenal annoncé promis à de futurs succès
Wilshere a également affiché sa confiance dans le fait que l’effectif d’Arteta continuera à progresser après sa défaite aux tirs au but contre le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions.
Évoquant l’ambition du club, Wilshere a affirmé : « Je n’en ai jamais douté, en connaissant Mikel comme je le connais et en ayant eu la chance de passer un peu de temps là-bas quand j’étais avec les moins de 18 ans, mais aussi un peu avant quand je m’entraînais. Voir les exigences qu’il fixe et à quel point il a faim d’essayer d’améliorer le club et de ramener le club là où il estime qu’il doit être, il l’a fait.
« Il a remporté la Premier League et je n’en ai jamais douté. J’ai vu le regard dans les yeux de Mikel pendant la finale de la Ligue des champions, cela lui a vraiment fait mal et je savais qu’il allait vouloir encore s’améliorer, repartir de plus belle. Il y a probablement une opportunité pour Arsenal d’y parvenir et de remporter le championnat l’année prochaine, d’essayer de construire là-dessus, puis peut-être la Ligue des champions. »
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Matches de pré-saison et défense du titre
Arsenal continue d’intensifier sa préparation de pré-saison avec des matches amicaux contre le Betis Séville, Borussia Dortmund et Côme. Le champion en titre de Premier League passera son premier véritable test lors du Community Shield contre Manchester City le 16 août. Régler l’avenir de Lewis-Skelly reste une priorité importante pour la direction avant qu’Arsenal ne commence la défense de son titre en Premier League contre le promu Coventry City cinq jours plus tard.
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