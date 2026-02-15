Getty/GOAL
Traduit par
Reste à ton poste, Ruben ! Maya Jama partage les œuvres d'art de Dias après que la star de Man City ait offert des cadeaux de Saint-Valentin à l'animatrice de Love Island
Picasso !? Jama & Dias mettent leurs talents artistiques à l'épreuve
Jama, qui anime la dernière série de Love Island All-Stars mais trouve encore le temps de retourner au Royaume-Uni, était fière de son sketch. Elle n'a pas été très impressionnée par les efforts de Dias.
Le défenseur central de la City maîtrise peut-être son art, en tant que joueur international d'élite dans le monde du football, avec à son actif des titres en Premier League et en Ligue des champions, mais il est clairement plus doué avec ses pieds qu'avec ses mains.
Le portrait de Dias, qui était censé lui ressembler, a au moins fait sourire Jama. Elle a trouvé ses efforts amusants, le duo se présentant comme des artistes « Picasso » en devenir. Aucun des deux ne semble toutefois s'engager dans cette voie.
Cadeaux pour la Saint-Valentin : Dias offre un cadeau à sa compagne Jama
Jama et Dias ont profité d'un dîner raffiné après avoir trouvé un créneau dans leurs emplois du temps respectifs. Le premier est rentré au Royaume-Uni, tandis que le second était en service pour la FA Cup avec Manchester City, occupant une place sur le banc des Blues pour le match du quatrième tour contre leurs voisins de Salford City.
Pep Guardiola n'a pas eu besoin de faire appel à Dias, City s'imposant facilement 2-0 face à son adversaire de League Two. Il est resté sur le banc, tandis que Jama assistait au match depuis les tribunes de l'Etihad Stadium.
Elle avait eu droit à des surprises de la part de son petit ami pour la Saint-Valentin avant de se rendre à Eastlands. Un énorme bouquet de 100 roses rouges l'attendait à son retour à Manchester. Elle a également reçu un cadeau de luxe de la part de Chanel.
Jama avait prévu de se mettre dans l'ambiance de la Saint-Valentin en se rendant à l'Etihad vêtue de rouge, mais elle s'est rapidement rendu compte de son erreur, étant donné que le grand rival Manchester United joue dans cette couleur.
Elle a déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux, accompagné d'une photo du bouquet offert par Dias : « Il est déjà parti travailler et je vais bientôt partir, mais je pensais m'habiller en rouge jusqu'à ce que je me souvienne que c'est très bleu là-bas ! Ça ne passerait peut-être pas très bien ! »
Période difficile pour Dias & Jama après la pause
Dias et Jama ont traversé une période difficile récemment, leur manoir du Cheshire ayant été cambriolé. On estime que les intrus ont dérobé pour plus d'un million de livres sterling d'objets personnels. L'enquête policière visant à déterminer ce qui s'est passé et à identifier les responsables est toujours en cours.
Jama a rejoint Dias dans le nord-ouest après avoir fait ses adieux à Londres. Ils s'installent ensemble après avoir passé de nombreux moments heureux lors de vacances ensoleillées.
Dias en quête de titres avec City avant la Coupe du monde
Dias, qui participera à la Coupe du monde cet été aux côtés de son célèbre compatriote Cristiano Ronaldo, devrait faire son retour avec City le 21 février lors du match à domicile contre Newcastle. L'équipe de Guardiola abordera cette rencontre en deuxième position du classement de la Premier League, à quatre points du leader Arsenal.
