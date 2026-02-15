Reste à ton poste, Ruben ! Maya Jama partage les œuvres d'art de Dias après que la star de Man City ait offert des cadeaux de Saint-Valentin à l'animatrice de Love Island

Jama et Dias ont profité d'un dîner raffiné après avoir trouvé un créneau dans leurs emplois du temps respectifs. Le premier est rentré au Royaume-Uni, tandis que le second était en service pour la FA Cup avec Manchester City, occupant une place sur le banc des Blues pour le match du quatrième tour contre leurs voisins de Salford City.

Pep Guardiola n'a pas eu besoin de faire appel à Dias, City s'imposant facilement 2-0 face à son adversaire de League Two. Il est resté sur le banc, tandis que Jama assistait au match depuis les tribunes de l'Etihad Stadium.

Elle avait eu droit à des surprises de la part de son petit ami pour la Saint-Valentin avant de se rendre à Eastlands. Un énorme bouquet de 100 roses rouges l'attendait à son retour à Manchester. Elle a également reçu un cadeau de luxe de la part de Chanel.

Jama avait prévu de se mettre dans l'ambiance de la Saint-Valentin en se rendant à l'Etihad vêtue de rouge, mais elle s'est rapidement rendu compte de son erreur, étant donné que le grand rival Manchester United joue dans cette couleur.

Elle a déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux, accompagné d'une photo du bouquet offert par Dias : « Il est déjà parti travailler et je vais bientôt partir, mais je pensais m'habiller en rouge jusqu'à ce que je me souvienne que c'est très bleu là-bas ! Ça ne passerait peut-être pas très bien ! »