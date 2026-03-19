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« Ressentez le danger » : Thierry Henry lance un avertissement aux prétendants au titre de la Ligue des champions après la large victoire de Barcelone face à Newcastle
La splendeur blaugrana au Camp Nou de Spotify
La victoire 8-3 sur l'ensemble des deux matchs de Barcelone face à Newcastle a non seulement assuré la qualification du club en Ligue des champions, mais elle a également ravivé l'espoir de voir le club revenir au sommet du football mondial. L'ancien attaquant Henry s'est montré impressionné par cette performance, estimant que ce résultat avait provoqué une onde de choc dans la compétition qu'il est impossible d'ignorer.
Si la première mi-temps contre les Magpies a laissé entrevoir quelques faiblesses, les ajustements tactiques effectués à la mi-temps se sont avérés décisifs. Flick semble avoir forgé une équipe qui allie le flair traditionnel du Barça à une intensité moderne et implacable, qui a complètement submergé l'équipe de Premier League dans les dernières minutes.
Henry salue la transformation « redoutable » opérée en deuxième mi-temps
En évoquant l'ampleur de cette performance, Henry a affirmé que cette soirée marquait un tournant dans la hiérarchie européenne. Le Français officiait en tant que commentateur lorsqu'il a assisté à la déferlante de la seconde mi-temps qui a démantelé l'équipe d'Eddie Howe.
« Ce qui s'est passé n'est pas une victoire, c'est un séisme mondial », a déclaré Henry, cité par Barca Universal. « Quelle deuxième mi-temps ! Une transformation totale. Un tout autre caractère. Une détermination redoutable. C'est le vrai Barcelone. Quand ils le veulent, ils peuvent tout faire. »
Les échos de la « dream team »
Henry est allé plus loin, suggérant que cette équipe commence à refléter les fondements légendaires posés par Johan Cruyff lors de son époque révolutionnaire en tant qu'entraîneur, et a lancé un avertissement sévère aux rivaux du Barça en Ligue des champions.
« C'est une équipe incroyable. On les regarde jouer et on se dit : "Waouh, ils ont l'air tellement convaincants !" », a fait remarquer Henry. « Puis on les voit à domicile et c'est comme… c'est comme si on avait retrouvé la Dream Team de Johan Cruyff ! Arrêter Barcelone comme ça ? C'est presque impossible ! Voilà le visage du FC Barcelone sous Hansi Flick. Quand une équipe est en feu, elle ne laisse rien derrière elle. Félicitations, Barcelone. L’Europe commence à sentir le danger. »
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Et maintenant ?
La victoire contre Newcastle a assuré au Barça une place en quarts de finale de la Ligue des champions, où il affrontera son compatriote espagnol, l'Atlético de Madrid. Avant cela, il devra toutefois affronter le Rayo Vallecano et les Rojiblancos en Liga. Les Catalans occupent actuellement la tête du classement, avec quatre points d'avance sur le Real Madrid.
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