« Ressentez le danger » : Thierry Henry lance un avertissement aux prétendants au titre de la Ligue des champions après la large victoire de Barcelone face à Newcastle

La victoire 8-3 sur l'ensemble des deux matchs de Barcelone face à Newcastle a non seulement assuré la qualification du club en Ligue des champions, mais elle a également ravivé l'espoir de voir le club revenir au sommet du football mondial. L'ancien attaquant Henry s'est montré impressionné par cette performance, estimant que ce résultat avait provoqué une onde de choc dans la compétition qu'il est impossible d'ignorer.

Si la première mi-temps contre les Magpies a laissé entrevoir quelques faiblesses, les ajustements tactiques effectués à la mi-temps se sont avérés décisifs. Flick semble avoir forgé une équipe qui allie le flair traditionnel du Barça à une intensité moderne et implacable, qui a complètement submergé l'équipe de Premier League dans les dernières minutes.