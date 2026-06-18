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Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Résoudre la crise des éléphants avant la rencontre face à l’Allemagne

Allemagne vs Côte d'Ivoire
Allemagne
Côte d'Ivoire
Coupe du monde
E. Wahi
Allemagne
Côte d’Ivoire
Canada

La Fédération ivoirienne de football a annoncé, jeudi soir, la résolution de la crise impliquant le joueur Éli Wahé, juste avant la rencontre face à l’Allemagne.

Les Éléphants affronteront leurs homologues allemands samedi prochain, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Les Éléphants ont entamé leur campagne par une victoire in extremis 1-0 face à l’Équateur, tandis que la Mannschaft a dominé Curaçao 7-1.

Selon le compte officiel des Éléphants sur X, l’attaquant a obtenu toutes les autorisations nécessaires pour entrer au Canada.

Il peut donc rejoindre la délégation des Éléphants au Canada et poursuivre sa participation à la compétition aux côtés de ses coéquipiers.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-CIVAFP

    Football – Le joueur Wahy se voit refuser l’entrée au Canada : voici les raisons de cette décision.

    La Fédération ivoirienne de football avait déjà indiqué qu’Élie Wahé ne pourrait pas intégrer la délégation des Éléphants pour le déplacement au Canada.

    La raison officielle invoquée est l’absence des autorisations administratives requises pour entrer au Canada.

    Selon le journal Mundo Deportivo, cette interdiction serait liée à une enquête en France concernant une affaire de manipulation de résultats.

    Les autorités canadiennes n’ont pas communiqué les raisons précises de ce refus, intervenu un jour après la publication d’un article du média « The Athletic », selon lequel Wahbi aurait été interpellé en France environ dix jours avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, puis relâché après avoir été entendu.

    Selon des sources citées par le quotidien, les enquêteurs soupçonnent le joueur d’avoir recherché de manière délibérée un carton jaune lors de la rencontre Nice-Metz du 17 mai dernier.

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