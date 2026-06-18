Résoudre la crise des éléphants avant la rencontre face à l’Allemagne

La Fédération ivoirienne de football a annoncé, jeudi soir, la résolution de la crise impliquant le joueur Éli Wahé, juste avant la rencontre face à l’Allemagne.

Les Éléphants affronteront leurs homologues allemands samedi prochain, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Les Éléphants ont entamé leur campagne par une victoire in extremis 1-0 face à l’Équateur, tandis que la Mannschaft a dominé Curaçao 7-1.

Selon le compte officiel des Éléphants sur X, l’attaquant a obtenu toutes les autorisations nécessaires pour entrer au Canada.

Il peut donc rejoindre la délégation des Éléphants au Canada et poursuivre sa participation à la compétition aux côtés de ses coéquipiers.