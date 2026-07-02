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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

République démocratique du Congo : le sélectionneur Desabre en deuil, son père vient de décéder, annonce-t-il en conférence de presse

RD Congo
S. Desabre
Coupe du monde

Après la défaite face à l'Angleterre

La conférence de presse de Sébastien Desabre, sélectionneur de la RD Congo, a tourné à la scène aussi insolite que touchante après l'élimination de son équipe face à l'Angleterre.


Comme le veut la coutume, l’entraîneur français s’est présenté devant les journalistes à l’issue du match perdu contre l’Angleterre en seizièmes de finale de la Coupe du monde, analysant avec lucidité la prestation de son équipe et répondant à toutes les questions sur la rencontre, sans laisser transparaître de signes particuliers de tension ni d’émotions hors du commun.


Mais l’instant qui a bouleversé l’assistance est survenu après la fin de la séance. Alors que les échanges touchaient à leur terme, l’attaché de presse a pris la parole pour annoncer aux personnes présentes le décès du père de Desabre, transformant soudainement l’atmosphère de la salle.


  • Le sélectionneur, visiblement bouleversé, a brièvement remercié pour les condoléances reçues avant de quitter la salle de presse, mettant fin à une conférence d’après-match qui s’est transformée en un moment de profonde douleur personnelle.


    Une inconnue demeure : a-t-il découvert la tragédie en direct, sous les yeux des journalistes, ou avait-il été prévenu plus tôt, préférant honorer ses obligations médiatiques avant que l’information ne soit divulguée ?


    En attendant d’éventuelles précisions, les images des derniers instants de la conférence de presse ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant de nombreux messages de solidarité et de condoléances à l’égard du sélectionneur de la RD Congo.


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