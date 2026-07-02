République démocratique du Congo : le sélectionneur Desabre en deuil après l’annonce, en conférence de presse, du décès de son père

La conférence de presse de Sébastien Desabre, sélectionneur de la RD Congo, a tourné à la scène aussi insolite que touchante après l’élimination de son équipe face à l’Angleterre.





Comme le veut la coutume, l’entraîneur français s’est présenté devant les journalistes à l’issue du match perdu contre l’Angleterre en seizièmes de finale de la Coupe du monde, analysant avec lucidité la prestation de son équipe et répondant à toutes les questions sur la rencontre, sans laisser transparaître de signes particuliers de tension ni d’émotions hors du commun.

Mais l’instant qui a bouleversé l’assistance est survenu après la fin de la séance. Alors que les échanges touchaient à leur terme, l’attaché de presse a pris la parole pour annoncer aux personnes présentes le décès du père de Desabre, transformant soudainement l’atmosphère de la salle.



