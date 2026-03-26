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Grafica CM Bernardo Silva Juve 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gabriele Stragapede

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Repubblica - Milan, en quête d'un milieu de terrain de haut niveau : il n'y a pas que Goretzka, Bernardo Silva est dans le viseur et un premier contact a eu lieu

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L. Goretzka
B. Silva

Les Rossoneri étudient les profils de haut niveau pour constituer un milieu de terrain de premier plan en vue de la saison prochaine.

Un objectif précis pour cette fin de saison pour le Milan : décrocher au moins la quatrième place et atteindre le but fixé dès le début de l'année, à savoir se qualifier pour la prochaine édition de l'UEFA Champions League.

Une mission qui permettrait de revenir jouer dans l'Europe qui compte et, dans le même temps, de renflouer les caisses du club de la Via Aldo Rossi en vue d'un été qui s'annonce important sur le marché des transferts. Selon les informations recueillies par nos confrères de La Repubblica, le Milan étudie actuellement deux transferts importants pour renforcer son milieu de terrain, car Leon Goretzka et Bernardo Silva, tous deux en fin de contrat avec leurs clubs respectifs, figurent sur sa liste.

Deux situations complexes, mais qu'il convient de suivre de près.

  • Éloge

    Le dossier qui fait le plus parler de lui en ce moment concerne l'Allemagne et ce joueur de 31 ans qui quittera officiellement le Bayern Munich le 1er juillet prochain en tant que joueur libre. Le milieu de terrain allemand demande un salaire d'environ 6 millions d'euros et le Milan continue d'observer et d'évaluer cette éventuelle transaction, en évaluant la viabilité et les marges de manœuvre pour une éventuelle offre cet été.

    Cependant, la concurrence est féroce selon La Repubblica : Barcelone s'est également positionné sur Goretzka, mais pour le club de la Via Aldo Rossi, la piste reste ouverte et séduisante, même si tout dépendra de la volonté du joueur et des paramètres économiques à respecter.

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  • BERNARDO SILVA

    Mais selon nos confrères de *La Repubblica*, le Milan garde également à l'esprit la piste menant à Bernardo Silva. Le Portugais de 31 ans arrive en fin de contrat avec Manchester City et pourrait quitter l'Angleterre à la fin de la saison si un projet convaincant se présente.

    La question à résoudre est avant tout d'ordre financier : le salaire demandé par le milieu de terrain entraîné par Guardiola reste élevé, mais les Rossoneri se sont tout de même renseignés sur la marge de manœuvre lors de quelques entretiens avec l'entourage du Portugais.

    Là encore, la concurrence est rude : la Juventus a pris des repères, sans aller plus loin qu’un premier contact exploratoire, puis il y a aussi Galatasaray et Fenerbahçe, prêts à mettre sur la table des salaires et des propositions importantes. Selon Repubblica, le Milan tentera de jouer la carte de la tradition et d’un projet technique en phase de relance et de plus en plus ambitieux.

    Contacts et évaluations, mais le Milan veut rehausser le niveau de son milieu de terrain et s'oriente vers des pistes de très haut niveau.