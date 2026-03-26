Un objectif précis pour cette fin de saison pour le Milan : décrocher au moins la quatrième place et atteindre le but fixé dès le début de l'année, à savoir se qualifier pour la prochaine édition de l'UEFA Champions League.

Une mission qui permettrait de revenir jouer dans l'Europe qui compte et, dans le même temps, de renflouer les caisses du club de la Via Aldo Rossi en vue d'un été qui s'annonce important sur le marché des transferts. Selon les informations recueillies par nos confrères de La Repubblica, le Milan étudie actuellement deux transferts importants pour renforcer son milieu de terrain, car Leon Goretzka et Bernardo Silva, tous deux en fin de contrat avec leurs clubs respectifs, figurent sur sa liste.

Deux situations complexes, mais qu'il convient de suivre de près.