Repubblica - Latium : découverte d'un groupe anti-Lotito : « Une organisation militaire visant à faire céder le club »

Les carabiniers ont identifié à Marino, dans la ville métropolitaine de Rome, ce qui pourrait être une base opérationnelle de la campagne hostile présumée contre le président de la Lazio, Claudio Lotito. Selon l’édition romaine du journal *La Repubblica*, il s’agirait d’une imprimerie qui avait déjà fait l’objet d’une perquisition car considérée comme proche des milieux des supporters biancocelesti, dans le cadre d’une enquête qui, selon les enquêteurs, dépasse le simple cadre d’une contestation sportive.
La structure laisserait entrevoir un niveau d'organisation particulièrement élevé. Les magistrats supposent qu'elle soit « tellement développée qu'elle s'apparente à l'organisation de type militaire bien connue des groupes ultras, en particulier des Ultras Lazio, considérés comme les héritiers des Irriducibili de Fabrizio Piscitelli, dit Diabolik ».