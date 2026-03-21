Repubblica - Latium : découverte d'un groupe anti-Lotito : « Une organisation militaire visant à faire céder le club »

Un tableau qui rappelle des dynamiques déjà observées par le passé et qui laisse entrevoir une action coordonnée. Au cœur de l'enquête figurent des banderoles, des affiches, des autocollants et une série de pressions répétées, notamment des appels téléphoniques anonymes au ton parfois menaçant. L'hypothèse des enquêteurs est que ces initiatives visaient à pousser Lotito à céder le contrôle de la société ou à en modifier la structure, avec des conséquences possibles également sur le marché d'un club coté en bourse.





Comme le souligne encore l'édition romaine de Repubblica, les enquêteurs du Nucleo Investigativo de Rome ont concentré leur attention sur des lieux considérés comme des centres névralgiques de l'organisation, parmi lesquels précisément l'imprimerie, considérée comme l'un des centres de production du matériel de la campagne contre le président. Un élément qui renforce l'idée d'une action structurée et non fortuite. Les accusations, visant au moins cinq personnes, portent sur divers actes jugés intimidants : menaces, y compris de mort, diffusées sur les réseaux sociaux, affiches, appels téléphoniques et courriels adressés à Lotito ou à ses collaborateurs. Les suspects auraient en outre diffusé de fausses informations dans le but d’alimenter une pression médiatique et environnementale.





Cette affaire présente des similitudes avec ce qui s’est passé entre 2005 et 2006, lorsque la justice avait évoqué une campagne d’intimidation visant à contraindre Lotito à céder ses parts de la Lazio. Dans ce cas également, des condamnations avaient été prononcées, impliquant des figures de proue de la Curva Nord.



