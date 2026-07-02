Repubblica – Coup de théâtre à la Lazio : Lotito refuse une offre pour Provedel et fait monter les enchères. L'Inter se tournerait-il vers Kepa ?

En parallèle de la quête d’un ailier droit et d’un défenseur, l’Inter Milan doit finaliser son effectif sous lahoulette de Cristian Chivu : Le contrat de Yann Sommer arrivant à échéance, le club milanais doit impérativement clarifier la hiérarchie dans les cages. Le poste de titulaire a déjà été confié à l’ancien portier du Genoa, pour lequel le club a consenti un investissement conséquent dès la saison 2024.