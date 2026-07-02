Ivan Provedel s'éloigne de l'Inter. Le gardien de la Lazio semblait désormais à deux doigts de rejoindre les Nerazzurri, mais le transfert risque de tomber à l'eau, comme le rapporte *La Repubblica* : mardi, le club nerazzurro a annoncé le départ d'Acerbi, Darmian, De Vrij et surtout Sommer.
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Repubblica – Coup de théâtre à la Lazio : Lotito refuse une offre pour Provedel et fait monter les enchères. L'Inter se tournerait-il vers Kepa ?
PROVEDEL EST À UN PAS
Le départ du gardien titulaire des dernières saisons a créé un vide que la direction nerazzurra s’efforce de combler depuis plusieurs mois. Le poste de numéro un échoit à Josep Martinez, tandis que la première alternative identifiée est Ivan Provedel, lequel devrait quitter le club biancoceleste et est sur le point de finaliser son accord avec l’Inter, comme l’a confirmé son agent.
ALTERNATIVE KEPA
Depuis plusieurs semaines, l’Inter et la Lazio cherchent le bon compromis pour finaliser ce dossier, qui, selon *La Repubblica*, risque désormais de se compliquer : le président Claudio Lotito refuse de céder Provedel pour 3 millions et en exige au moins 5. Les Nerazzurri pourraient donc se tourner vers Kepa Arrizabalaga, qui ne trouve pas sa place à Arsenal.
Le titulaire est bien présent.
En parallèle de la quête d’un ailier droit et d’un défenseur, l’Inter Milan doit finaliser son effectif sous lahoulette de Cristian Chivu : Le contrat de Yann Sommer arrivant à échéance, le club milanais doit impérativement clarifier la hiérarchie dans les cages. Le poste de titulaire a déjà été confié à l’ancien portier du Genoa, pour lequel le club a consenti un investissement conséquent dès la saison 2024.